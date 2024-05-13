Gücümüz okurlarımız ve bağımsızlığımız!

13 Mayıs 2024 Pazartesi

Cumhuriyet gazetesi olarak geçen hafta çok anlamlı bir tarihe tanıklık ettik. Geçen yıl büyük önder Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz, bu yıl ise yine Atatürk’ün desteğiyle adını koyarak yayın hayatına başlayan Cumhuriyet gazetesinin 100. yılıydı.

Yeni yaşımızı kuruluş tarihimiz olan 7 Mayıs’ta ilk olarak İstanbul, ardından Ankara ve İzmir’de kapsamlı etkinliklerle kutladık.

Cumhuriyet çalışanları olarak, bu keyifli buluşmalarda değerli okuyucularımızla bir araya gelip sımsıcak sohbetler ettik. Siyaset, kültür, sanat, iş dünyasından birçok ismi buluşturan etkinlikler çerçevesinde Ankara’da “100 Yılın Tanığı Cumhuriyet” başlıklı sergimiz de açıldı. Benim de büyük bir keyif ve heyecanla gezdiğim sergi kapsamında, Cumhuriyet gazetesinin kuruluşundan başlayarak bugüne kadar geçirdiği evreler, gazetenin müzesinden seçilen belge, bilgi ve nesnelerle anlatılıyor. Yolunuz Ankara’ya düşerse Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki bu sergiyi kaçırmayın derim. Hem ülkemiz hem gazetemizin tarihine zamanda bir yolculuk yapmış olursunuz...

Gazetemizin dünü, bugünü ve geleceğine ışık tutan eklerimizi de geçen hafta siz değerli okuyucularımıza sunduk. Elbette koca bir tarihi belleği eklere sığdırmak zordu, ne yapsak eksik kalırdı... Bu nedenle eklerimizi, hazırladığımız kısa belgeseli ve değerli çalışma arkadaşlarımızın, bu gazeteye emek veren ustaların “kendi Cumhuriyetlerini” anlatan yazılarını portal yayınlarımızdan da sürdürme kararlılığındayız. Böylelikle bu arşiv çalışmasının ilk günkü gibi yaşayan bir tarih haline dönüşmesini hedefliyoruz. Sergi ve eklerde, etkinliklerde emeği geçen, bizlere destek veren, katılım gösteren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.

AYDINLANMA YOLUNDA...

Kurucumuz Yunus Nadi’nin bizlere bıraktığı miras ilk günkü gibi korunuyor: “Cumhuriyet ne hükümet ne de parti gazetesidir. Cumhuriyet yalnız Cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın anlatımıyla demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet, demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele edecektir... Cumhuriyet, Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı ‘Aydınlanma’ yolunda, aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba gösterecektir.”

Cumhuriyet gazetesi doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla yola devam ediyor. Yüz yıllık tarihi, tüm baskılara, ağır bedellere, cesur kalemlerinin, yazarlarının katledilmesine karşın mücadele, dik duruş ve umudu asla yitirmeme anlayışının örnekleriyle dolu. Cumhuriyetin patronu yok, vakıf yönetimi var. Bu bizim okuyucularımız gibi en büyük gücümüz ve bağımsızlığımız.

Ve elbette özverili çalışanlarımız, usta kalemlerimiz olmasa bugünlere gelmek güç olurdu. Birçok araştırmaya göre, Cumhuriyet, Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Referans gazetesi olarak siyasetten ekonomiye, kültür sanata, eğitimden sağlığa, spora, çevre haberlerine farklı bakış açılarıyla geniş pencere açıyor. Bu noktada derinlikli bakış açısını, görüşlerini, yetkinliklerini özgürce köşelerinden dile getiren güçlü yazarlarımız sadece bizlere değil Türkiye’ye yön veren fikirlere sahip. 100. yaşında gazetemizdeki köşelerinden okuyucularıyla buluşan yazarlarımıza, ustalarımıza bir kez daha içten teşekkür ediyoruz.

100. YIL YAZAR KADROSU

Cumhuriyet’in güçlü yazar kadrosu: Adnan Binyazar, Adnan Dinçer, Ahmet Saltık, Ahmet Tan, Alev Coşkun, Ali Apaydın, Altan Öymen, Arif Kızılyalın, Ataol Behramoğlu, Ayşe Emel Mesci, Ayşegül Yüksel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Bedri Baykam, Bilgin Gökberk, Bilsay Kuruç, Deniz Ülkütekin, Dikmen Gürün, Ebru Kılıçoğlu, Elçin Poyrazlar, Emre Kongar, Erdal Atabek, Eren Aysan, Ergin Yıldızoğlu, Erman Kunter, Evin İlyasoğlu, Feridun Andaç, Feyzi Açıkalın, Figen Atalay, Gülengül Altınsay, Hayri Güner, Hilmi Türkay, Işık Kansu, Işıl Özgentürk, İrfan Hüseyin Yıldız, Jale Özgentürk, Lemi Çelik, Mehmet Ali Güller, Mehmet Şakir Örs, Meriç Velidedeoğlu, Mine G. Kırıkkanat, Miyase İlknur, Murat Ağırel, Mustafa Balbay, Müjdat Gezen, Nergis Şimşek, Nilgün Cerrahoğlu, Oktay Ekşi, Orhan Bursalı, Öner Yağcı, Örsan K. Öymen, Özdemir İnce, Özgen Acar, Özlem Yüzak, Öztin Akgüç, Sertaç Eş, Sevgi Özel, Sinan Meydan, Şükran Soner, Üstün Dökmen, Veysel Ulusoy, Yiğit Güralp, Zeynep Oral, Zülal Kalkandelen.

Asırlık genç çınar Cumhuriyet ilk günkü heyacanıyla yola devam ediyor.

Çok yaşa Cumhuriyet!

