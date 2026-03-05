ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaş altıncı güne girdi. İlk aşamada hedeflenen “başarı” gelmedi. Şimdi ikinci aşamaya geçilmiş görünüyor.

Bu aşamada ABD, “İran düşmanları”nı artırmayı hedefliyor!

Niçin?

Çünkü hem başarı gelmedi hem rıza üretemedi!

ABD’de bile en çok sorulan soru şu:

- Bu kimin savaşı?

Savaş uzadıkça daha da yalnız kalmaktan endişelenen ABD, başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinin de “İran’ın düşmanlığından” pay almasını istiyor. Böylece bir tuşla çok kuş vurmuş olacak.

Şöyle ki:

1- Zengin Körfez ülkeleri ABD-İran savaşında tarafsız kalma “lüksünden” çıkarılacak!

2- ABD bu ülkelere, “Bakın düşman çok acımasız. Sizi ondan ben korurum” diyecek. Bunun karşılığında da güvenliğin bedelini isteyecek.

3- Dünya İran’ın saldırgan tutumu karşısında ABD’ye daha çok hak verecek!

***

Bütün dünyaya yayılan, “İran, Suudi Arabistan’daki dünyanın en büyük rafinerilerinden birini vurdu” haberi bizde her olasılığı çağrıştırdı!

ABD, 2003’te Irak’ta Saddam’ı devirip bu ülkeyi işgal ederken bir dizi yalan üretmiş, bütün dünyanın şunu söylemesini sağlamaya çalışmıştı:

Bu Saddam bir cani. Dünyanın başına bela. Bir an önce ortadan kaldırmak gerek!

Saddam elbet bir diktatördü.

Ancak Irak’ı işgal etmek için salt bu gerekçe yetmeyecekti.

O dönem dünyada kamuoyu üretmeye yönelik kurgulardan üçünü anımsatalım:

1- Bütün dünyaya petrole bulanmış simsiyah bir deniz kıyısında çırpınan karabatak videosu gösterildi. Saddam Basra Körfezi’ndeki petrol kuyularını ateşe vermiş, vanaları açmıştı. Petrol hızla yayılıyordu. Saddam biraz daha yönetimde kalırsa çevre kirliliği insanlığın sonunu getirecekti!

Sonradan ortaya çıktı ki o görüntüler Fransa açıklarında çekilmiş!

2- Saddam’ın kimyasal silah üretimini fabrikasyon haline getirdiği, bunun için özel laboratuvarlar kurduğu, yakın gelecekte daha da ileri gideceği haberleri yayıldı.

Irak işgal edildikten sonra ortaya çıktı ki böyle bir ilerleme yok.

3- İşgal öncesi bir kız çocuğu Amerikan Kongresi’nde konuşturuldu. Kız, Saddam’ın ailesine yaptığı zulmü gözyaşları içinde anlattı.

Sonradan anlaşıldı ki tamamı kurgu!

Sözün özü ABD, bir işgal öncesi hedef ülkeyi bir yandan yalnızlaştırıyor bir yandan kendi haklılığını pekiştiriyor.

İran savaşının üçüncü gününden itibaren bu yöntemin bir kez daha sahne aldığını hissediyoruz!

***

Madalyonun öteki yüzü de şu:

İran’ın bu yalnızlaşmaya giden yolun taşlarını döşememesi gerekirdi.

Gerek çevre ülkelerde gerekse dünyada karşıtlık üretme ustası İran, yukarıdaki senaryoları boşa çıkarmada zorlanıyor!

Dün öğleden sonra potaya Türkiye de girdi. İran, 530 kilometre sınırımız olduğu halde, Irak ve Suriye hava sahalarını aşıp Hatay’a balistik mühimmat fırlatmış!

Doğrusu haber de iyi fırladı!

Anında NATO, Türkiye’nin yanında olduğunu açıkladı!

Her türlü senaryonun çekime hazır olduğu günlerden geçiyoruz.

ABD’nin ne yapacağını görmek için bugüne kadar yaptığını bilmek yeterli!