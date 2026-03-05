Bir İran füzesinin Türkiye’ye düştüğü sırada bir okurum soruyor:

“ABD, İran’daki ‘Molla Diktatörlüğüne’ saldırdı. Baskı altında olan ve özgürlük isteyen İranlılar, karşı oldukları rejimi mi, ABD’yi mi, desteklemeliler?”

Ona yanıt vermek için, önce Emperyalizmi savaşla yenen komutan Mustafa Kemal Atatürk’ün bazı sözlerini anımsamaya gereksinme var!

***

1) İç cephe-Dış cephe.

“Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir.

Görünürdeki cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir...”

Bu cephe mağlup olabilir; fakat hiçbir zaman bir memleketi yok edemez.

Önemli olan, memleketi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir”

2) Hattı müdafaa-Sathı müdafaa.

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. (Savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır.)

Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça, terk edilemez.

Onun için küçük büyük her birlik, bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe oluşturup savaşa devam eder.”

3) Milli Siyaset:

“Milli siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam ve öz şudur:

Milli sınırlarımız içinde, her şeyden evvel kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı koruyarak milletin ve ülkenin gerçek saadet ve bayındırlığına çalışmak...

Rastgele, sonu gelmez emeller peşinde koşarak milleti aldatmamak ve zarara uğratmamak...

Uygar dünyadan, uygar ve insani davranış ve karşılıklı dostluk beklemektir.”

***

EMPERYALİZMLE SAVAŞIM:

1) Ülkeyi, Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Ateist, Şii, Sünni, Alevi, Farsi, Azeri, Türk, Kürt, Afgan, Arap, Laz, Çerkes olarak bölerek ve bunlardan birine veya birkaçına karşı düşmanca bir nefret besleyerek yapılamaz!

Bütün dinsel ve etnik kimlikleri birleştiren Laiklik ilkesinin uygulanmasıyla bir “Ulusal Bilinç” yaratılarak gerçekleştirilir.

2) Orduya siyaset sokarak, liyakat yerine, sadakati uygulayarak, komuta kademesini iktidara bağlı olanlardan seçerek, çağdaş dünyadan kopuk bir ilkellik içinde örgütlenerek yapılamaz!

Çağdaş teknolojiye ve örgütlenmeye dayalı bir silahlı kuvvetler yapısı ile gerçekleştirilir.

3) Halkı ezerek, insanları geçim sıkıntısına mahkûm ederek, adaleti yok ederek, yargıyı siyasaldini liderin emrine vererek yapılamaz!

Vatandaşları adil bir gelir ve yargı düzeninde yurtseverlik kültürü ile yetiştirerek gerçekleştirilir.

4) Milli gelirinin bir oligarşi tarafından hortumlandığı bir ekonomik düzenle yapılamaz!

Savunmaya gerekli fonların sağlanmasıyla gerçekleştirilir.

KARAR ELBETTE İRANLILARINDIR!