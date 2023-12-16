Çalan her telefona inanmayın

16 Aralık 2023 Cumartesi

Yazılarımda, televizyon programında, sosyal medyada her yerde elimden geldiğince dolandırıcıların yöntemlerini anlatmaya çalışıyorum. Ancak uyarıları dinlemesine rağmen dolandırılan da çok fazla kişi var.

Banka dolandırıcıları her gün yeni yöntemler keşfediyor. Örneklerle açıklamaya devam etmek, sizleri uyarmak istiyorum.

Adı: Ercan.

0534 966 04 27 numaralı telefondan aranıyor. Arayan kişi kendisinin Yapı Kredi Bankası görevlisi gibi tanıtıyor ve bankadan kullanmış olduğu ev kredisinin bittiğini ve bu kredi kapsamında kendisine yapılan sağlık sigortasının devam ettirilip ettirilmeyeceğini soruyor. Bakın dolandırıcı, Ercan Bey’in ev kredisi kullandığını biliyor, kredi ödemelerinin bittiğini biliyor. Ercan Bey, sağlık sigortasının iptal edilmesini istiyor. Banka adına aradığını söyleyen kişi “İptal işlemlerini yapabilmem için telefonunuza gelen kodu bana bildirmeniz lazım” diyor. Ercan Bey, “Telefonla konuşurken gelen mesajlara aynı anda bakamam” diyor. Telefondaki dolandırıcı, “Bize kendi numaranızın dışında bir numara verin, biz oradan arayalım siz de telefonunuza rahatça bakın” diyor. Ne yazık ki Ercan Bey bir yakınının telefonunu veriyor ve o numaradan konuşmaya devam ediyor.

Aslında Ercan Bey’e gelen kodlar, kredi başvurusu ve paranın başka hesaplara aktarılmasında kullanılan havale veya EFT onay kodu. Bu konuşma devam ederken Yapı Kredi Bankası Müşteri Hizmetleri numarasından aranıyor Ercan Bey ama iş işten geçmiş oluyor. Ercan Bey emekli ve 7500 TL maaş alıyor. Dolandırıcılar tarafından kendi adına Yapı Kredi Bankası’ndan çekilen kredinin taksitlerini her ay 4000 TL olarak ödüyor. Kalan 3500 TL ile hayatını devam ettirmeye çalışıyor.

Diğer vatandaşımız Şükrü Kaya.

0216 444 31 23 numaralı telefondan aranıyor. Numaranın Kuveyt Türk Müşteri İletişim Merkezi olduğunu düşünerek açıyor. Gerçekten de bankanın müşteri merkezi numarası 444 0 123. Dolandırıcılar benzer bir numara almışlar. Telefonu açan Şükrü Kaya’ya, “Kredi kartınız hazır nereye göndermemizi istiyorsunuz” diye soruluyor. Kaya, “Şubeye bırakın” diyor. “Hesabınızdan kesintiler oluyor kredi iadesi vb. gibi olmaması için sizden onay istiyoruz” diyorlar. “Bankacılık şifrenizi girin, gelen şifreyi söyleyin” diyorlar. İstediklerini alan dolandırıcılar banka hesabındaki paraları başka bir hesaba aktarıyor.

YAPMANIZ GEREKENLER

Diğer bir yöntem ise yeni...

Çok sevdiğim bir dostum aradı. Durumu anlattı. Kendisine “Garanti Bankası’ndan arıyoruz” diyorlar. “Hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi, adınıza MediaMarkt adlı teknoloji mağazasından 79 bin TL’lik alışveriş yapılıyor bu işlem size mi ait” diye soruyorlar. Paniğe kapılan arkadaşım “Hayır, bana ait değil” diyor. Telefondaki dolandırıcı, “Hemen iptal işlemini yapıyorum” size bir kod gelecek diyor. Arkadaşım kendisine gelen kodu karşı tarafa bildiriyor. Telefondaki ses, “İşleminizi yapıyorum” diyor ve o esnada arkadaşım durumu anlıyor ve telefonu kapatıyor. Hemen bankayı arıyor. Ancak çok geç. Kredi kartından gerçekten MediaMarkt adlı elektronik mağazasından 79 bin TL’lik alışveriş yapılmış gözüküyor.

Kimi dolandırıcılar sizi aramaya dahi gerek duymuyorlar. Sizler arkadaşınızdan gelen bir habere ait video linkini açtığınızda aslında “trojan” denilen basit bir bilgisayar virüsü saldırısına maruz kaldığınızı anlamıyorsunuz. O virüslü linki tıkladıktan sonra internette yaptığınız her hareket, girdiğiniz her şifre virüs sahibi kişiler tarafından kayıt altına alınıyor.

Yıllarca zar zor kazandığınız alın teri paralarınızın gitmesini veya borç içerisinde yüzerken sırtınıza bir borç daha yüklenmesini istemiyorsanız “Sizi sigortadan arıyoruz, para iadesi yapacağız” diyen kişiler ile konuşmayın ve herhangi bir bilgi vermeyin.

Ne yapacağınızı da anlatayım...

Bankaların resmi müşteri hizmetleri yetkilisi olmayan kişiler ile konuşmayın. Telefonda sizden kod veya şifre isteyen kişilere inanmayın ve en yakın şubeye gidin. Başınıza dolandırıcılık olayı geldiği zaman ilk önce adınıza yapılan işlemlerin dolandırıcılık olduğunu bankaya bildirin ve yazılı olarak kayıt altına alın. Sonra banka hareketlerinizin ıslak imzalı dökümlerini alın ve en yakın karakola, daha sonra da bir avukat eşliğinde savcılığa bildirin.

Aman dikkat edin her telefona inanmayın.