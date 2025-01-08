ABD kuşatması!

08 Ocak 2025 Çarşamba

20 Ocak Pazartesi günü göreve başlayacak 45. Amerikan Başkanı Trump, Kanada’yı ABD eyaleti ilan etmekten Grönland’a bayrak dikmeye kadar nerede ne yapacağını demokratik biçimde ifade ediyor!

Trump’ın Amerika Birleşik Devletleri şirketinin patronu olarak yapacakları, yapamayacakları ayrı konu, ABD’nin özellikle 2010’lu yıllardan itibaren bölgemizde izlediği politika Türkiye’ye yönelik niyetlerini daha net ortaya koyan ipuçları veriyor.

ABD, 20 yıllık Afganistan işgali sürecinde günde 300 milyon dolar harcadı, ülkeyi kana ve karanlığa buladı, 250 milyon kişinin ölümüne neden oldu, Taliban’ı yok edeceğim diye girip ülkeyi Taliban’a telsim ederek ayrıldı.

10 yıllık Irak işgalinde dolaylı harcamalarla birlikte günde 1 milyar dolar harcadı.

Veriler uluslararası finansal kurumlarının çalışmalarından.

ABD, bu tabloya bakıp 2010’lu yılların sonunda şu kararı aldı:

Bundan böyle ülke işgallerini konvansiyonel silahlarla, kendi askerlerimle değil, o ülkenin içindeki güçleri kullanarak yapacağım! Binlerce kilometre uzaktan Amerika kıtasından asker getirmeyeceğim!

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ABD’nin bu hedefe yönelik olarak attığı kimi adımların Türkiye’nin etrafındaki boyutu ilginç!

17 Aralık Salı günü “Afgan ABD askerleri” başlıklı yazımızda ABD’nin ülkesini terk edip Türkiye’ye gelenlerin de aralarında olduğu 60-70 bin kadar Afganlıyı asker yapmak üzere Yunanistan’daki üslerinde eğittiğini vurgulamıştık. Sonrasındaki araştırmalarımızda gördük ki o askerlerin bir kısmı ABD’nin Güney Kıbrıs’ta kurduğu yeni üste göreve başlamış bile!

10 bini aştığı tahmin edilen Afgan ABD askeri Kıbrıs’ta hangi işleve sahip olacak? Kıbrıs Mersin Taşucu’na 75 mil, Suriye Lazkiye’ye 125 mil, Mısır İskenderiye’ye 400 mil. Evliya Çelebi’nin Girit’le birlikte “Doğu Akdeniz’in demir kapıları” dediği kadar var!

ABD’nin son 10 yıllık zaman diliminde Yunanistan’ın Ege yakasında kurduğu üslerin yanı sıra Kıbrıs’ta da bir üs kurması Türkiye’ye yönelik bir kuşatmayı ifade ediyor.

2010’lu yıllarda Doğu Akdeniz Gaz Forumu adı altında oluşan yapıya sadece Türkiye ve Suriye’nin dahil edilmediğini, planlamanın içinde çoğu ABD bağlantılı-kontrollü petrol şirketlerinin olduğunu da not etmek gerek.

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Yukarıdaki tablonun yanına Suriye’deki gelişmeleri koyarsak... ABD, nüfusun onda biri kadar olduğu halde ülke yüzölçümünün üçte birine yakınını kontrol eden YPG’ye her türlü desteği veriyor. Tahmin edilen lojistik destek şu:

ABD, YPG’nin kontörlündeki bölgeye 4 bin TIR mühimmat ve askeri malzeme gönderdi!

Buradaki ABD askeri sayısının 900 civarında olduğuna ilişkin resmi bilgi vardı. ABD yönetimi 2024’ün son günlerinde bu sayının 2 bin olduğunu açıkladı. Bu kişilerin Amerikan askeri üniforması giymiş bölge insanı olma olasılığı var. Sonuç olarak ABD, Suriye’nin kuzeyindeki etkin varlığını zaten inkâr etmiyor. Sadece üs kurup buna üs denmemesini istiyor. Ukrayna’da orduya özel harp dersi veren Amerikan askerlerinin aynı işlevi Suriye’nin kuzeyinde de sürdürdüğü pek çok kanaldan doğrulandı.

Yukarıdaki tablo son 15 yıllık zaman diliminde adım adım örüldü. Özellikle Doğu Akdeniz’e ilişkin uyarılarla alay eden iktidar, Suriye’deki yönetimi yönetme gücüne sahip olarak ön alabileceğini düşünüyor. Üstelik bu planları parti ideolojisini önceleyerek yapıyor.

Sadece içimizdeki değil, çevremizdeki durum da vahim!

Etrafımızdaki haritalar, rejimler, küresel kıskaçlar değişiyor!