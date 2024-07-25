Mustafa Balbay
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Acılı anne, eş, kardeş... Bu gücü yenemezsiniz!

25 Temmuz 2024 Perşembe

30 Aralık 2022’de cuma namazı çıkışı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davası kapatıldıkça büyüyor!

En son MHP, cinayetle ilgili düşüncelerini söyleyen çoğu gazeteci 154 kişilik bir liste yaptı. Arkadaşımız Barış Terkoğlu’nun gün ışığına çıkardığı listeyi önce davanın görüldüğü 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verip gereğinin yapılmasını istediler. Kabul görmeyince günü geldiğinde hukuk zemininde gereğinin yapılacağı açıkladılar. Baştan sona hukuksuzluk kokan böyle bir listelemeyi hukuki zeminde hesaplaşmak için kullanmak!

Listelemenin görünen yüzü 154 kişiye gözdağı!

Ancak bize göre asıl gözdağı AKP’ye, Saray’a. 

154 kişinin kimlerle, nerede, nasıl, niçin görüştüğünü saptayıp belgelemek sıradan bir iş değil. Erdoğan’a şöyle bir mesaj var:

- Devlet gücünü kullanma gücüne sahibim, ona göre!

***

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kendi içinde katman katman yürüyor, duruyor.

Olaydan ancak 18 ay sonra iddianame hazırlandı. Dava dosyası kabarık ama iddianame ince!

Dosyayı hazırlayanlar genel hatlarıyla üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmışlar. Bu dosyaya dayanarak iddianame hazırlanırken ise son derece seçici davranılmış. Kimi isimler dosyada var, iddianamede yok. Bu da değişik bir iddianame yazım tekniği. 

İddianamenin hazırlanış sürecinde Sinan Ateş’e yönelik saldırının yeni videoları ortaya çıktı. Kamuoyunun bilmediği bu görüntülerin böyle bir zamanda medyaya yansıması öyle anlaşılıyor ki bir iç gerilimin sonucu oldu. Gerek kimi isimlerin iddianameden çıkarılması gerekse yeni görüntülerin “ansızın” ortaya çıkması, soruşturmayla ilgili bilinenlerin, bilinmeyenlerden az olduğunu gösteriyor.

26 Haziran’daki Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden sonra genel kanı şuydu:

Sinan Ateş davası 32. Ağır Ceza Mahkemesi bağlamında bitmiştir!

Ne kadar gürültü koparsa kopsun mahkeme planladığı çerçevede işini bitirecekti. Ancak üç kadın planı bozmuş görünüyor:

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, eşi Ayşe Ateş ve kardeşi Selma Ateş

Üç kadın gözlerini budaktan sakınmadan “Katilleri istiyoruz!” diye haykırdı, haykırmaya devam ediyor. Bu uğurda kiminle görüşmek gerekiyorsa konuşmaktan çekinmediler. 

Acılı bir anne, acılı bir eş ve acılı bir kardeş ne istediğini bilip bu yolda her şeyi göze almışsa, o gücü yenemezsiniz. 

Gazetecileri, siyasetçileri, akademisyenleri susturma girişiminiz boşunadır. Böyle bir üçlü o kadar güçlüdür ki milyonları sustursanız, onları susturamazsınız. 

***

Ne zaman annelerin mücadelesine ilişkin bir haber olsa, aklıma Arjantin’deki Plaza de Mayo (Mayıs Alanı) Anneleri gelir. Arjantin’deki darbe yönetiminden sonra çocuklarının kaybolması üzerine arayışa giren anneler Plaza de Mayo’da bir araya geldiler. Bıkmadan, usanmadan yıllarca mücadele verdiler. Sonuç aldılar.

Türkiye’de de tek tek acılı anneler, eşler yitirdiklerinin peşini bırakmadılar. Bunun pek çok örneği var. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş daha önce yaşanmış acıları da içinde hissederek beklenmeyen bir fitili ateşledi. 

Acılı anneler, eşler birleştiğinde onların önünde kimse duramaz.

Bırakın 154’ü, 154 bin kişilik liste yapsanız bile bu üçlüyü durdurmanız mümkün değildir.

Sinan Ateş cinayetinin soruşturması, üzerine örtülen bütün örtüleri yaka yaka devam ediyor!


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