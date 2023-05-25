Hedef oyu artırmak

25 Mayıs 2023 Perşembe

Erzurum’un Şenkaya, Olur ve Oltu ilçelerindeyiz. Şenkaya CHP’nin güçlü olduğu başlıca ilçe. Başka bir yazı konusu olabilecek, dünyanın en güzel doğa belgeseline şapka çıkartacak yolculuktan sonra Şenkaya’ya vardık. Öteye yol yok. Ötesi, bulutlar ve güneş!

Şenkaya çarşısında eski AKP’liler de Kılıçdaroğlu’nu destekliyor. Köklü CHP’liler ise buruk bir umutluluk içinde. Bakkal Ümit, “Bütün mesele sandıkları korumaktı. Ama o geçti. Şimdi oyları düşürmeyeceğiz. Artıracağız” diyor.

Olur yolu bize, “Bu kadar derin uçurum mu olur” dedirtti. İlçenin birkaç kahvesini ziyaret etmeden önce CHP’ye uğradık. Az sonra İYİ Parti Olur İlçe Başkanı Huriye Özgül geldi. Erzurum’da kimlikten söz etmek doğal bir davranış. “Ahıska Türküyüm” dedi, devam etti:

- İYİ Parti ilçe başkanı olunca AK Partililer bana, “Çocuklarının geleceğini mahvettin” dedi. Onlara çocuklarım bugün işe gitmeyebilir ama geleceklerini kurtarmak daha önemli, dedim...

Oltu’da gürül gürül akan Oltu çayının kıyısındaki kahvelerde insanlarla konuşmadan önce herkesin elini sıktık. Bir kısmı soğuktu. Erzurum soğuğu bu kadar olur. Bunun üzerine herkese hitaben seslendim:

- Arkadaşlar hepinizin elini sıktım. Dilerim canınızı sıkmamışımdır!

Herkes gülümseyince konuşmak daha rahat oldu. Aydın’da çalışan Halil durumunu şöyle özetledi:

- Orada işim vardı. Seçim için geldim. Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını istiyorum. İkinci tur için mecburen kaldım. Gelmezsen işten atarız, dediler. Atın dedim. Attılar. Gerisini oyumu kullandıktan sona düşüneceğim!

Eski adı Kosor olan Akşar’ın pazarına girdik. Kadınlar da yaşamın içinde. Hiçbir şey sormadan, “Biz Kılıçdaroğlu diyoruz” dediler!

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Dün Erzurum’da en zoru genç olmak demiştik. Bir o kadar zor olan da devlet memuru olmak. Erzurum merkezinde pek çok kamu görevlisi ile konuştuk. Fotoğraf çekmemek ve isim yazmamak şartıyla rahat konuştular. En cesur olanı cebinden Sinan Oğan için verdiği imzanın fotokopisini gösterip “çok şaşkınım” dedi. Oğan’ın böyle bir karar almasını beklemiyormuş. Erzurum’da doğup büyümüş kamu görevlisi Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini vurgulayıp seslendi:

- İnanın AK Parti’ye oy verenler de bir değişim istiyor. Onlara giden yolu bulmak gerek!

Bu saptamanın devamını başka bir ortamda başka bir kamu görevlisi şöyle dile getirdi:

- Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını çok istiyorum. Bize yemin ettirip oy verdirmelerinden kurtulmuş oluruz!

Erzurum’da dün sabah yerel basınla bir araya geldik. Siyasetteki bölünmüşlük onları da etkilemiş. Özellikle 7 Mayıs’ta İmamoğlu’na taş olayında farklı görüşler ortaya çıktı. 4-5 genç gazeteci ise bu tartışmalara girmeyip “değişim” istediğini söyledi. Sondakikahaberleri.news muhabiri Demet Kazan şu gözlemi anlattı:

“Siz değişim deyince AK Partililer halka söyle diyor: Onlar geriye dönülsün istiyor. Değişim dedikleri 80’lere dönmek.’ Değişim iyi anlatılmalı!”

(Erzurumlu genç gazeteciler)



21. YÜZYIL DEĞİŞİMİNE GEBE

Erzurum CHP İl Başkanı Suat Dülger, milletvekili adayları Ayhan Koç, Serhat Can Eş ve Erdinç Okanlı ile gözlemlerimizi paylaştık. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ile birlikte daha geniş kesimlerden oy almaya başladıklarını vurguladılar. İkinci tura kalmanın getirdiği gerilimi atıp oyları artırma hedefine kilitlemişler.

Atatürk TBMM’yi Erzurum milletvekili olarak açmıştı. İstiklal Marşı kabul edilip besteleninceye dek, Sıtkı Dursunoğlu’nun yazdığı Erzurum Marşı, milli marş olarak okunuyordu.

Erzurum her şeye karşın 21. yüzyıl değişimine gebe. Kenti seçimden sonra da izleyeceğiz.