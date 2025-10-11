Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tuğla...
Mustafa Balbay
Tuğla...

11.10.2025
1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Öyle anlaşılıyor ki yeni bir tuğlamız, tuğlalarımız oluyor. O tuğlalardan nasıl bir duvar örülecek, tez zamanda göreceğiz.

Ağar, Uğur Mumcu cinayetinin üzerine inatla, ısrarla, cesurca giden Güldal Mumcu’ya durumu değerlendirirken bir duvar var demiş, bu duvardan bir tuğla çekilirse çökeceğini söylemişti. Güldal Mumcu da “Çekin o zaman tuğlayı” deyince “Yapamam” karşılığını almıştı. Güldal Mumcu bu diyaloğu ve süreci “İçimden Geçen Zaman” kitabında ayrıntılarıyla kaleme aldı.

En son 22 Eylül 2025’te Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ifade veren Ağar, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

***

Tuğla gündemden düştü mü, artık konuşulmayacak mı derken bir başka tuğla hazırlığı duyuldu. Emin Pazarcı, beklenen İBB iddianamesini duyururken “Geliyor, geliyor” diye başladı, “Tuğla gibi... Birincisi 2 bin sayfa, ikincisi daha kalın” ifadesini kullandı.

İktidar medyası iddianame yazılırken oradaymış, belgeleri tek tek incelemiş, doğruluğunu kanıtlamış gibi son derece “Emin” biçimde yayın yapıyor.

İddianameyi Silivri’de yatanlar da dört gözle bekliyor!

Hukukun en temel kuralıdır:

İddia eden iddiasını ispatlamakla yükümlüdür!

FETÖ ile birlikte bu tersine döndü:

İddia eden suçu yapıştırır, suçlanan kendisini aklamakla sorumludur!

Bugün de bu modelin çok kötü bir örneğine tanık oluyoruz!

8 Ekim’de Silivri’de cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ile görüştük.

İmamoğlu, aylardır süren linç girişimlerine karşı, “Biz yargılanmayacağız, yargılayacağız” diyor.

Oya Tekin, tehdit etme suçlamasıyla eşiyle birlikte tutuklandığını, tehdit etmediğini, tehdit edildiğini anlatıyor. Kendisi Silivri Kadın Cezaevi’nde, eşi de Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde yatan Tekin’e aylık açık görüş hakkı için şu ikilemi getirmişler:

- Ya eşinle görüşmeyi seç ya çocuklarınla, hepsiyle aynı anda görüşemezsin!

Oya Hanım önce çocukları seçmiş, ikinci açık görüşte eşini. Seyhan’ın rekor oyla seçilen ilk kadın belediye başkanını iddianamesiz tutuklayıp böyle bir zulümle karşı karşıya bırakıyorsunuz!

30 yıl sonra Bayrampaşa’yı CHP’ye kazandıran Hasan Mutlu’yu Silivri’de büyük bir ruh huzuru içinde gördük. AKP’ye geç, yoksa tutuklanacaksın diyenlere şu karşılığı vermiş:

“Bu yaştan sonra yüzüme tükürtmem!”

İktidarın Bayrampaşa hırsı aklını aşmış, zorla almaya çalışıyor. Dün bir zorlama daha yaptılar!

Ömer Kazancı’nın tek suçu Büyükçekmece Spor Kulübü’ne sponsor bulmak. Kazancı soruyor:

- Sponsor bulmak suçsa dışarıda kaç spor kulübü yöneticisi kalır?

Faili meçhul cinayetlerin tuğlası çekilmedi! Ancak İBB davalarının tuğlasını millet çekecek!

CUMHURİYET’LE DAYANIŞMA

Bir süredir gazetemiz, gazeteniz Cumhuriyet’in manşetinde destek ve dayanışma duyurusu yer alıyor.

Uzun yıllar öncesinde “Cumhuriyet satılıyormuş, doğru mu” diye soranlara şu yanıtı verirdim: “Evet doğru… Her bayide satılıyor! Bulamazsanız haber verin!”

Cumhuriyet’i sadece okuru, bayiden satın alabilir!

Cumhuriyet’in bu bağımsız gücünü koruması için sahibinin yani okurunun desteğine gereksinimi var!

Cumhuriyet hepimizin!

