Şehrin yoğun temposuna kar molası: Kuzuyayla Tabiat Parkı

29 Aralık 2024 Pazar

Kuzuyayla Tabiat Parkı, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yer alan, doğa ile iç içe olmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir cennet köşesi. Şehrin karmaşasından uzaklaşıp dinginliğe kavuşmak isteyenlerin ilk duraklarından biri olan Kuzuyayla hem yaz hem de kış aylarında farklı güzellikler sunuyor.

YILIN İLK KAR TATİLİ

'Kar' kış mevsiminin en güzel getirilerinden biri diyebiliriz. İstanbul'da henüz kar yağışı olmadığı için kar görebileceğimiz en yakın mesefaye, Kartepe'ye gidiyoruz. Burada ise doğanın ve karın tadını çıkarmak için Kuzuyayla Tabiat Parkı'nı seçiyoruz. 1390 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ulaşırken Sapanca Gölü’nün muhteşem manzarısı bize eşlik ediyor. Yaylaya ulaşınca bembeyaz bir ortam karşılıyor bizi.

TABİAT PARKINDA BİR GÜN

2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Kuzuyayla, yaz aylarında serin, kış aylarında ise doyumsuz kar zevki sunuyor. Tertemiz havası, bembeyaz manzarası ile Kuzuyayla'da bir gün geçiriyoruz Kuzuyayla Tabiat Parkı'na giriş otomobil ile 90 TL. Biz uzun zamandır kar görmediğimiz için ilk işimiz kendimizi beyaz örtüye atmak oldu. Zira bu mevsimde yaylada yapılacak en güzel aktivite bu. Park içerisinde yemek yiyebileceğiniz bir tesis bulunuyor. Bu tesiste sıcak çikolata veya salep içerek ısınabilir, eşsiz manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Biz buradan termosumuz için kahve satın aldık ve kahvemizi yudumlayarak parkta yürüyüş yaptık. Şu an park içerisinde inşaat çalışmaları sürüyor. Bu yüzden yer yer çamurla karşılaşabilirsiniz. Alanda piknik masaları da var. Ancak bu mevsimde çok kullanışlı değil.

Biz Kuzuyayla Tabiat Parkı'na giderken yollarda kar ya da buzlanmaya rastlamadık. Ancak siz gitmeden önce mutlaka hava ve yol durumunu kontrol edin. Kuzuyayla'ya sadece araç ile değil teleferik ile de ulaşabilirsiniz. Yaylaya gitmeden önce yaptığım araştırmada kamp yapılabilceğini okumuştum. Ancak şu anda Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kamp ve karavana izin verilmiyor. Ateş yakmak da yasak.

Eğer kayak yapmayacaksanız ve kar manzarası eşliğinde bir gün geçirmek istiyorsanız, bir de bu yer İstanbul'a yakın olsun diyorsanız Kuzuyayla sizin için iyi bir tercih olabilir.