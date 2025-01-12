Nilay Küçük
Nilay Küçük nilay.cantank@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Antalyalı turizmciler kış tatiline de talip

12 Ocak 2025 Pazar

Kış tatili deyince birçoğumuzun aklına karla kaplı manzaraların oluduğu yerler geliyor. Ülkemizde kış tatilinin en gözde rotaları Uludağ, Kartalkaya, Abant vb. yerler. Yaz tatili deyince de akla gelen ilk yerlerden biri Antalya. Ancak Antalyalı turizimciler kış tatilinde de misafir ağırlamaya talip gözüküyor.

Aslında Antalya halihazırda yabancı turistleri ağırlıyor. Ancak kış tatilinde Antalya yerli turistlerin gözde rotaları arasında yer almıyor. Önümüzdeki hafta okulların kapanması ile yarıyıl tatili başlayacak. Bu yıl farklı bir kış tatili yapmak isteyen aileler için Antalya iyi bir seçenek olabilir.

Antalya'da deniz suyu sıcaklığı neredeyse 20 derece olunca ocak ayında yüzen insanlar görmek mümkün. Ben ille de kar isterim diyenler ise 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'ni tercih edebilir.

Kış mevsiminde, özellikle soğuk iklime sahip şehirlerde yaşayanlar güneşe hasret kalabiiyor. Güneşe hasret kalanlar, kış mevsiminin popüler destinasyonlarından uzaklaşmak isteyenler için Antalya en güzel yerlerden biri.

Öğrencilerin 17 Ocak'ta karne alması ile 15 günlük tatilleri başlayacak. Bakalım Antalyalı turizmciler yarıyıl tatilinden bekledikleri verimi alabilecek mi?


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