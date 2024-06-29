Kadın sporcularımız - Erden Bilgen

29 Haziran 2024 Cumartesi

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı uygarlık yolunda yürüyerek çağdaş Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya şampiyonu olarak toplumu sevince boğan ulusal kadın voleybolcularımızın başarılarının temelinde, kendilerine 100 yıldır verilen çağdaş spor eğitimi yatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile birlikte atılan adımlar sayesinde 100 yıl içerisinde kazanılan bu akıl almaz gelişim, aynı zamanda tarihin en eski toplumlarından Türklerin Anadolu’daki topraklarında kaderlerini paylaştıkları kardeşleriyle el ele verip yurtlarını canları pahasına savunmalarının, yeniden doğup uygar bir toplum olmalarının da bir başarı öyküsüdür.

Yüzlerce yıl büyük bir baskı altında yaşayıp ezilen Anadolu’nun kadınları, Cumhuriyetimizin ilanı ile birlikte Atatürk döneminde başlatılan yenilikler sayesinde ilk kez birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı kazanmış, bilimde ve sporda yetenek geliştirip günümüzde özgürlüğün, çalışkanlığın ve başarının dünyadaki en önemli sembollerinden biri olmuşlardır.

Dileyelim kadınlarımızın bu azim ve kararlılığı tüm toplumumuza örnek olup yayılsın ve gelenekselleşerek bilim, sanat ve sporda üstün başarılarına yenilerini katarak bizleri her zaman gururlandırmaya devam etsinler.