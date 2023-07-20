Parti içi kavgalar - Osman GÖLCÜK

20 Temmuz 2023 Perşembe

Seçim bitti, CHP’de parti içi liderlik tartışmaları başladı.

Seçim kazanılır kaybedilir, parti her zaman halka umut olmaya, umut vermeye devam etmelidir. Parti içi tartışmalar, partiye gönül verenleri ve seçimde oy verip destekleyenleri umutsuzluğa, hayal kırıklığına sürüklüyor.

Ülkede bu kadar sorun varken halk zamlarla, yoksullukla uğraşırken parti üst yönetimi birbirini yiyor.

CHP yönetimi bir an önce ülkenin gerçek gündemine dönmeli, kendi iç sorunlarını, seçim değerlendirmelerini, özeleştirilerini kendi organlarında yapıp, sorunlarını her gün kamuoyunda tartışmaya açarak değil parti tüzüğüne uygun süreci içinde çözmelidir.

Halkı ve seçimlerde partiye gönül veren emek verenleri umutsuzluğa sürüklemeye kimsenin hakkı yok.

Seçim kaybedildi ama CHP yönetimi bozgun, hezimet havasında. Halka umut vermesi gerekenler panik havasında darmadağın. Altı ay sonra yerel seçimler var. CHP bu haliyle seçime girerse gerçek hezimeti o zaman görür. CHP bir an önce kaybedilen seçimin muhasebesine bir an önce yapıp, iç hesaplaşmaları bitirip topluma yeniden umut aşılamalıdır.

DELEGE AĞALARI

Parti kurultay ve delege seçim takvimini işletince mahallelerde delege seçimleri başladı.

Fakat her delege seçimlerinde olduğu gibi delege ağalığı hastalığı yeniden depreşti.

Seçim geceleri sandık başında sabahlayanlar, seçim çalışmalarında gece gündüz çalışan üyeler delege seçiminde unutuluyor. Mahallelerde delege seçimleri oluyor ama delege listeleri çeşitli ad altında toplanmış delege ağaları tarafında pazarlıklarla belirleniyor.

Delege listeleri partiye hizmet eden ve faydası dokunacak üyelerden değil, pazarlık masasında, seçimlerde sandıklarda bile görev almamış, delege seçimine bile gelmeyen, aynı aileden 2-3 kişinin yer aldığı, her delege seçiminde delege olan aynı kişilerden oluşuyor.

Mahalle ve ilçelerdeki delege ağaları partiye yeni üye yapmaya bile yanaşmıyor. Kendilerince bir kast sistemi kurmuşlar, yeni üyelere kapalı, az olsun onların olsun. Mahalle ve ilçelerde parti üyeleri hiçbir toplantı yapmadan kendilerine verilen delege listelerine oy veriyor.

Eski tas eski hamam aynı mahalle delegeleriyle ne değişim olur ne de gelecek seçimde canı gönülden çalışacak üyeler ve sandık görevlisi bulunur. Partide değişim önce bu delege ağalığının kaldırılması ile olur. Ya delege sistemi kaldırılmalı ya da mahallelerde önce üye toplantıları yapılıp delege adaylarını üyeler görüp öyle delege seçimi yapılmalıdır. Partide demokrasi en alt seviyeden başlatılmalıdır.

OSMAN GÖLCÜK