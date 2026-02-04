Cumhuriyet Gazetesi Logo
İşte ‘Türkiye’ sorgusunun çevirisi
Barış Pehlivan
04.02.2026 04:00
Gözde, Sinem, Hande, Melis, Nurcan... 17 Ağustos 1999 depreminin kayıp çocukları. Adları da sayıları da iddialar da çok. Şimdi, Epstein belgeleriyle yeniden merak ediyoruz. İçimiz ürpererek “acaba” diyoruz. Zira, milyonlarca belgenin arasında Türkiye’den çocukların kaçırıldığına dair iddiaların sorgulandığı tutanaklar da var. Örneğin...

Tarih: 15 Ekim 2009.

ABD’nin Florida eyaletinde, Jeffrey Epstein’ın pilotlarından Larry Visoski’nin tanık olarak sorgusu yapıldı. İşte Epstein mağdurlarının avukatlarından Bradley J. Edwards’ın soruları ve Epstein’ın pilotlarından Larry Visoski’nin yanıtları...

- Eldeki bilgilere ve kanaate göre; Epstein, reşit olmayan kız çocuklarını Türkiye’den götürdü. Türkiye’den onun herhangi bir uçağıyla hiç ayrıldınız mı?

Kayıtlara bakmam gerekir. Türkiye’yi hatırlamıyorum.

- Türkiye’den herhangi bir reşit olmayan kızı götürdüğünüzü hiç hatırlıyor musunuz?

Hayır, hatırlamıyorum.

- Türkiye’den insan alıp almadığınızı ya da Türkiye’den çıkıp çıkmadığınızı görmek için hangi kayıtlara bakmanız gerekir?

Uçuş kayıtlarına bakmam gerekir ancak şahsen Türkiye’ye uçtuğumu hatırlamıyorum.

- Amerika Birleşik Devletleri’ne Türkiye’den gelen uçuşların kayıtları, uçaktaki kişilerin isimlerini gösterir mi?

Gösterebilir.

1998 VE 2002 ARASI

Sorgunun tam da burasında, bir tarih aralığından bahsediliyor. O tarihler de maalesef 1999 depremiyle örtüşüyor. Sorgudan devam ediyorum:

- Tamam. Bu bilgileri içeren uçuş kayıtlarını nereden temin edebilirim?

Hangi yıldan bahsettiğinize bağlı.

- Bu özel şikâyette 1998 ile 2002 yılları arasından bahsediyoruz.

Yolcu listelerine sahip değilim.

- Bunlara kimin sahip olacağını biliyor musunuz?

Tahminimce...

- (Tanık pilotun avukatı araya giriyor) Bugün kimde olduklarını biliyor musunuz?

Bugün kimde olduklarını bilmiyorum.

- Onları kime verdiniz?

Aslında, ben onları kimseye vermedim. Dave Rogers (Epstein’in diğer pilotu) o kayıtların sorumlusuydu. Bu yüzden şu an nerede olduklarını bilmiyorum.

- Hâlâ, Türkiye’den çıkmış olabilecek herhangi bir uçuşa dair en iyi kanıtın, “Delil 1” olarak işaretlenmiş uçuş kayıtlarında mı olduğunu düşünüyorsunuz, yoksa bahsettiğimiz yolcu listelerinde mi?

Uçuş defterinin ne kadar doğru olduğunu, hatta yolcu listesinin ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum.

- Tamam. Yani gerçekte Türkiye’den çıkmış bir uçuşu gösteren bir belge olmayabilir mi, oysa fiilen bir uçuş Türkiye’den çıkmış olabilir mi?

Doğru.

Evet...

Bu son “doğru” yanıtının ne anlama geldiği sanırım anlaşılıyor. Mağdur avukatının sıkıştırması sonrası, kaydı tutulmayan Türkiye çıkışlı uçuşların olabileceğini bizzat Epstein’ın pilotu teyit ediyor.

Kıyamet kopsun.

İlgili Konular: #deprem #Jeffrey Epstein #kız çocukları #kayıp çocuk #Epstein

