MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye hedefinde dün yeni bir aşamaya geçildi. Ülke gündemini değiştirdi grup toplantısındaki “Öcalan umuda, Ahmet’ler makama ve Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir” açıklamasıyla Bahçeli. Kimine göre işi ağırdan aldığı söylenen AKP kadrolarına son kez mesaj verdi, kimine göre Erdoğan’a hızlanması gerektiğini anımsattı. Belli ki SDG’nin Şam merkezi yönetimi ile (kâğıt üzerinde) anlaştığı günlere denk gelen bu açıklamanın altından çok su akacak. Örneğin, Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Ahmet Özer de Esenyurt Belediye Başkanlığı’na dönebilirler aniden! Keza HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş AİHM kararı gerekçesiyle serbest kalabilir. Göstermelik bir demokratik açılım da yaşanabilir. Hatta terörist başı bile bu hengameden kârlı çıkabilir. Çünkü her şeyin mümkün olduğu günler yaşanıyor!

Bahçeli’nin CHP lideri Özgür Özel’i açık açık, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı da üstü kapalı olarak eleştirmesi ve erken seçime kapıyı kapatması da geniş bir açıda değerlendirilmeli. Çünkü 24 saat önce Osmaniye gezisi nedeniyle kutladığı CHP liderini, bir gün sonra ağır bir dille eleştirmesi, siyasetin olağan ritüellerinden değil!

EPSTEİN, TÜRKİYE VE FAZLASI

ABD’nin şimdiki ve geçmişteki başkanlarını zor durumda bırakan Epstein skandalı, insan ticareti yapan sapık bir çetenin sayısız ülkede çocuk kaçırma olaylarına karıştığı iddialarını ortaya koydu. Adalet Bakanlığı’nın dosyalarındaki görüntüler ve elektronik postalar ise Epstein’in Türkiye ilgisini kanıtlamakla kalmayıp onlarca soruyu gündeme getiriyor! Örneğin 1999 ve 2023 depremlerinde ortadan kaybolan ve sayıları bilinmeyen çocuklara acaba Epstein veya benzeri suç örgütlerinin eli uzandı mı? 6 Şubat depremleri sonrası Hollanda’da sokakta ağlarken yetkililerce bulunan, Flamanca bilmeyen, sadece Türkçe konuşan 5 yaşlarındaki çocuk yasadışı insan ticareti yapanların kurbanı mı? Mayıs 2023’te Maastricht polisinin “Şehirde tek başına” diye duyurduğu bu olay, çocuğun sosyal yardım evine yerleştirilmesiyle kapatılmıştı! Ki bu örgütün, sapık ABD’li hapse girdikten sonra organ ticareti üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor.

Adıyaman Barosu, 6 Şubat sonrası üçü çocuk sekiz kişinin hâlâ kayıp olduğunu açıklamışken ABD’yi sarsan bu konu Türkiye’de de araştırılmalı. Yine maillerde adı geçtiği söylenen Fettah Tamince’ye ait Rixos otellerden birinde şüpheli biçimde ölen 16 yaşındaki stajyer turizm emekçisi adayı Burak Oğraş’ın Epstein skandalıyla bağlantısı söz konusu olabilir mi? Acılı aile, oğullarının görmemesi gereken bir gelişmeye tanık olduğu için susturulduğu görüşündeydi ve ABD’de açıklanan maillerde söz konusu otelin Epstein adasındaki personele masaj eğitimi verdiği bilgisi var. Özel uçakları 9 kez gelmiş Türkiye’ye. Ayrıca muhafazakâr görünümlü politikacı ve holding sahiplerinin Epstein grubuyla olan yazışmaları da aydınlatılması gereken konular. CHP lideri Özgür Özel dünkü grup toplantısında isim de verdi adres de. Ankara cumhuriyet başsavcılığının harekete geçmesi sevindirici. TBMM de devreye girmeli ve bu sosyopat çürümenin içinde veya yanında duranlar ortaya çıkarılmalı!

BU HESAP TUTMAZ!

Baz etkisiyle son yılların en düşük ocak ayı enflasyonu gerçekleştiği iddia edilse de TÜİK’in açıkladığı yüzde 4.84’lük ölçülü yükseliş, maaş artışlarını eritmekle kalmadı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın OVP’sini de altüst etti. Umutlar başka bir bahara kaldı. TÜİK törpülese de MB’nin yüzde 16’lık hedefi tutturması için fiyatların sabitlenmesi ve 11 ay boyunca yüzde 0.9’luk bir enflasyon planlaması gerekiyor.

Ocak ayı artışını gıda, ulaştırma ve barınma giderlerinin körüklediği düşünülürse 2025’ten daha zor bir yıl bekliyor orta ve dar gelirlileri. Yanlış politikalar nedeniyle et ve sebze fiyatlarını frenleyemeyen tarım ve ticaret bakanlıkları artışın en önemli kilometre taşları. Hizmet sektörü denetimsiz. Keza, konuttaki piyasa oyuncuları kredi musluğunun açılmış olmasını fırsat bilip ev-kira frenini patlatırsa Nurettin Nebati dönemini aramaya başlarız! Çünkü sıkı para politikası adı altında tüm fatura emekçiye-emekliye kesilip enflasyon sadece 7.5 puan indirilebiliyorsa hedefler tutturulamamış demektir!