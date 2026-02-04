Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçeli’nin mesajı kime?
Arif Kızılyalın
Son Köşe Yazıları

Bahçeli’nin mesajı kime?

04.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye hedefinde dün yeni bir aşamaya geçildi. Ülke gündemini değiştirdi grup toplantısındaki Öcalan umuda, Ahmet’ler makama ve Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız nettir” açıklamasıyla Bahçeli. Kimine göre işi ağırdan aldığı söylenen AKP kadrolarına son kez mesaj verdi, kimine göre Erdoğan’a hızlanması gerektiğini anımsattı. Belli ki SDG’nin Şam merkezi yönetimi ile (kâğıt üzerinde) anlaştığı günlere denk gelen bu açıklamanın altından çok su akacak. Örneğin, Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, Ahmet Özer de Esenyurt Belediye Başkanlığı’na dönebilirler aniden! Keza HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş AİHM kararı gerekçesiyle serbest kalabilir. Göstermelik bir demokratik açılım da yaşanabilir. Hatta terörist başı bile bu hengameden kârlı çıkabilir. Çünkü her şeyin mümkün olduğu günler yaşanıyor!

Bahçeli’nin CHP lideri Özgür Özel’i açık açık, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ı da üstü kapalı olarak eleştirmesi ve erken seçime kapıyı kapatması da geniş bir açıda değerlendirilmeli. Çünkü 24 saat önce Osmaniye gezisi nedeniyle kutladığı CHP liderini, bir gün sonra ağır bir dille eleştirmesi, siyasetin olağan ritüellerinden değil!

EPSTEİN, TÜRKİYE VE FAZLASI

ABD’nin şimdiki ve geçmişteki başkanlarını zor durumda bırakan Epstein skandalı, insan ticareti yapan sapık bir çetenin sayısız ülkede çocuk kaçırma olaylarına karıştığı iddialarını ortaya koydu. Adalet Bakanlığı’nın dosyalarındaki görüntüler ve elektronik postalar ise Epstein’in Türkiye ilgisini kanıtlamakla kalmayıp onlarca soruyu gündeme getiriyor! Örneğin 1999 ve 2023 depremlerinde ortadan kaybolan ve sayıları bilinmeyen çocuklara acaba Epstein veya benzeri suç örgütlerinin eli uzandı mı? 6 Şubat depremleri sonrası Hollanda’da sokakta ağlarken yetkililerce bulunan, Flamanca bilmeyen, sadece Türkçe konuşan 5 yaşlarındaki çocuk yasadışı insan ticareti yapanların kurbanı mı? Mayıs 2023’te Maastricht polisinin “Şehirde tek başına” diye duyurduğu bu olay, çocuğun sosyal yardım evine yerleştirilmesiyle kapatılmıştı! Ki bu örgütün, sapık ABD’li hapse girdikten sonra organ ticareti üzerinden faaliyetlerini sürdürdüğü biliniyor.

Adıyaman Barosu, 6 Şubat sonrası üçü çocuk sekiz kişinin hâlâ kayıp olduğunu açıklamışken ABD’yi sarsan bu konu Türkiye’de de araştırılmalı. Yine maillerde adı geçtiği söylenen Fettah Tamince’ye ait Rixos otellerden birinde şüpheli biçimde ölen 16 yaşındaki stajyer turizm emekçisi adayı Burak Oğraş’ın Epstein skandalıyla bağlantısı söz konusu olabilir mi? Acılı aile, oğullarının görmemesi gereken bir gelişmeye tanık olduğu için susturulduğu görüşündeydi ve ABD’de açıklanan maillerde söz konusu otelin Epstein adasındaki personele masaj eğitimi verdiği bilgisi var. Özel uçakları 9 kez gelmiş Türkiye’ye. Ayrıca muhafazakâr görünümlü politikacı ve holding sahiplerinin Epstein grubuyla olan yazışmaları da aydınlatılması gereken konular. CHP lideri Özgür Özel dünkü grup toplantısında isim de verdi adres de. Ankara cumhuriyet başsavcılığının harekete geçmesi sevindirici. TBMM de devreye girmeli ve bu sosyopat çürümenin içinde veya yanında duranlar ortaya çıkarılmalı!

BU HESAP TUTMAZ! 

Baz etkisiyle son yılların en düşük ocak ayı enflasyonu gerçekleştiği iddia edilse de TÜİK’in açıkladığı yüzde 4.84’lük ölçülü yükseliş, maaş artışlarını eritmekle kalmadı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın OVP’sini de altüst etti. Umutlar başka bir bahara kaldı. TÜİK törpülese de MB’nin yüzde 16’lık hedefi tutturması için fiyatların sabitlenmesi ve 11 ay boyunca yüzde 0.9’luk bir enflasyon planlaması gerekiyor.

Ocak ayı artışını gıda, ulaştırma ve barınma giderlerinin körüklediği düşünülürse 2025’ten daha zor bir yıl bekliyor orta ve dar gelirlileri. Yanlış politikalar nedeniyle et ve sebze fiyatlarını frenleyemeyen tarım ve ticaret bakanlıkları artışın en önemli kilometre taşları. Hizmet sektörü denetimsiz. Keza, konuttaki piyasa oyuncuları kredi musluğunun açılmış olmasını fırsat bilip ev-kira frenini patlatırsa Nurettin Nebati dönemini aramaya başlarız! Çünkü sıkı para politikası adı altında tüm fatura emekçiye-emekliye kesilip enflasyon sadece 7.5 puan indirilebiliyorsa hedefler tutturulamamış demektir!

İlgili Konular: #Mehmet Şimşek #Bahçeli #Fatih Karahan #Epstein #Öcalan

Yazarın Son Yazıları

Bahçeli’nin mesajı kime?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye hedefinde dün yeni bir aşamaya geçildi.

Devamını Oku
04.02.2026
Zeynepler’i küstürmeyin

Umarız federasyonlar bu evlatları parlatır ve bize de günün birinde Türk atletin, Türk yüzücünün, Türk okçunun zafer öyküsünü yazmak kalır.

Devamını Oku
30.01.2026
Enflasyon rekortmeni!

Her ocak ayı sıkıntılıdır para yönetimi için.

Devamını Oku
28.01.2026
Zeynep Sönmez, Descartes ve fazlası

Zeynep Sönmez, Descartes ve fazlası

Devamını Oku
23.01.2026
Kara tren gelmez!

1970’lerdi, ailece İstanbul’dan İzmir’e trenle gitmeye karar verdik.

Devamını Oku
21.01.2026
Uyuşturucu nasıl patladı?

Türkiye uyuşturucu madde kıskacında.

Devamını Oku
14.01.2026
TFF ve fantezi futbol!

Mustafa Eröğüt geçen haftaki -henüz liderlik vasfına sahip değil- yorumumuza darılmış; kızmasın, eğer Türk futbolunun kurtuluşu isteniyorsa, bir “Büyük ağabey” gelir koltuğa oturur, 1-2 yılda hasar giderilir, sonra da zaten yöneticilik becerisi olan Eröğüt başkanlığa adaylığını koyar!

Devamını Oku
13.01.2026
TFF’de seçim ateşi

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, bahis ve yasa dışı bahis skandalının altından kalkamadı.

Devamını Oku
09.01.2026
Önce Türkiye!

Dünya, Venezüella lideri Maduro’nun başkentteki korunaklı konutundan bir gece yarısı operasyonu ile alınıp New York’a getirilişini konuşuyor.

Devamını Oku
07.01.2026
Cumhuriyet uyarmıştı!

1 ay önce Cumhuriyet uyarmıştı, “Süper Angarya” başlığıyla, Süper Kupa final serisinin Dünya Kupası yılında yoğun maç trafiği varken gereksiz olduğuna ilişkin.

Devamını Oku
03.01.2026
İçimizi yakan yıl!

2025’in son saatlerindeyiz.

Devamını Oku
31.12.2025
Sıra onlara gelecek (mi)?

Onu bunu bilmem ama TFF elini çabuk tutmazsa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kimsenin kartvizitine bakmadan gözaltıları yapar. Hatta jandarma aracılığıyla gerçekleşir bu operasyonlar. Buradan TFF Başkanı’na son çağrı; isimleri ya açıklayın ya da savcılığın uygulamasını bekleyin 2. dalgadaki gibi... Çünkü o günler de gelecek yakında!

Devamını Oku
29.12.2025
Türkiye’nin gündemi ne?

Öncelikle hiçbir hava sahası aşılmaz değil, bunu Yemen ve İran füzelerine hedef olan Tel Aviv’de gördük

Devamını Oku
24.12.2025
İyi ki varsın BİDEV

Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı BİDEV 5. yaşını kutladı.

Devamını Oku
22.12.2025
Süper Angarya!

Dünya Kupası yılındayız.

Devamını Oku
19.12.2025
İsteyenin bir yüzü mü kara?

“İsteyenin bir yüzü kara” diye başlayan bir atasözü vardır, mecazda kusur olmaz derler.

Devamını Oku
17.12.2025
'TFF Başkanı hangi hakemi Galatasaray'a karşı doldurmuş?'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı’nın son dönemdeki açıklamaları üzerine düzenlediği basın toplantısında önemli konuları gündeme taşıdı; daha doğrusu İbrahim Hacıosmanoğlu’na bazı sorular sordu; deneyimli bir futbol paydaşı olarak da önerilerde bulundu.

Devamını Oku
13.12.2025
100 yıl önce 100 yıl sonra

ABD’nin Ortadoğu valisi (!) ve aynı zamanda Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Hazar petrol ve doğalgazına ulaşamıyoruz...

Devamını Oku
10.12.2025
Bahis ateşi söndü mü?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 1.5 ay önce aralarında üst klasman hakemlerinin de bulunduğu 152 ismin bahis oynadığını duyurmasıyla başlayan skandal, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Devamını Oku
05.12.2025
Siyaset-akademi!

Koç Üniversitesi’nin Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı kazanan ekonomist Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Koç mezunu bir bilim insanı, Chicago Üniversitesi’ndeki akademik tezleriyle IMF ve Dünya Bankası’nın aranan analizcileri arasında.

Devamını Oku
03.12.2025
Cezaevi mektubu!

19 Mart’tan bu yana Türkiye’nin gündeminde cezaevleri var.

Devamını Oku
26.11.2025
Büyük bahis var!

Dünya Paradans Şampiyonası Slovakya’nın Kosice kentinde yapıldı. Barış Bayraktar teklerde iki gümüş, Barış Bayraktar-Melisa Taşgın ikilisi de çiftlerde bronz madalya kazandı. Çok sayıda da dünya dördüncülğü var. Bu başarılar engelli yurttaşların sosyal hayata tutunması bağlamında önemli. Kadir-Nezihe Ünal, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan ve Maya Kanun’u emekleri, TDSF Başkanı Barış Korkmaz’ı da branşa verdiği destek nedeniyle kutlamak gerek..

Devamını Oku
25.11.2025
Bahçeli’nin mesajı kime?

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında ana muhalefet partisi CHP, DEM ya da Yeni Yol Grubu’na mesaj vermedi...

Devamını Oku
19.11.2025
Nereden tutsanız elinizde kalıyor

Şimdi burada futbolcu, hakem, teknik adam, menajer ve yöneticileri suçluyoruz, peki sistemin hiç mi kabahati yok? Var ne yazık ki! Sistem de şöyle: Türkiye’de Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü’nün onay verdiği firmalar üzerinden futbolcu, hakem, teknik adam, TFF çalışanı değilseniz yasal olarak bahis oynarsınız.

Devamını Oku
18.11.2025
Sıra Play-Off’ta

Hedefi belliydi Bizim Çocukların.

Devamını Oku
16.11.2025
Bir ödülden ötesi

İş insanı, Fenerbahçe üyesi, milli sporcu Mustafa V. Koç’un Türk sporundaki vizyonunu yaşatmak amacıyla verilen...

Devamını Oku
13.11.2025
800 TL uğruna!

“İstihdam sağlıyorlar dokunmayalım” alışkanlığı yedi genç insanı daha yaşamdan kopardı.

Devamını Oku
12.11.2025
Devlet niye düğmeye bastı?

Futbolda, yasa dışı bahis skandalı için “Düğmeye devlet bastı” yorumunu yaptık geçen hafta.

Devamını Oku
08.11.2025
TFF başkanından telefon: 'Adları bu işe karışanlar...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündem belirleyen -değiştiren- açıklamalar yaptı dün.

Devamını Oku
05.11.2025
Düğmeye devlet bastı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı “bahis skandalı”, her geçen gün boyut değiştirip genişlerken düğmeye futbol paydaşlarının değil “Devlet” erkinin bastığı konuşuluyor spor dünyasında.

Devamını Oku
04.11.2025
Kırmızı kart ve olay

BEŞİKTAŞ- Fenerbahçe derbisine kırmızı kartlar ve yüksek tansiyon damgasını vurdu. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten hakem Ali Yılmaz, 25. dakikada Orkun Kökçü’nün, Edson’un arka adalesine tabanıyla yaptığı faulün ardından sarı kart gösterdi. VAR hakemi Sarper Barış Saka, Yılmaz’a izleme tavsiyesi yaptı.

Devamını Oku
03.11.2025
Bahis meselesi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasıyla başlayan kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Atatürk’ün Cumhuriyeti!

“Arkadaşlar müzakere (görüşme) edeceğimiz kanunla yeni bir şey yapacak değilsiniz.

Devamını Oku
29.10.2025
Bahis beka sorunu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Devamını Oku
28.10.2025
Kırmızı isyanı

GALATASARAY’IN Süper Lig’in 10. haftasında evinde 1-0 geriye düşüp Göztepe’yi 3-1 yendiği maça hakem Oğuzhan Çakır’ın kararları damgasını vurdu.

Devamını Oku
27.10.2025
Kıbrıs’ı görememek!

KKTC seçimlerinde CTP’nin hukukçu akademisyen lideri Prof. Dr. Tufan Erhürman’ın ezici bir üstünlükle Ersin Tatar’ı geride bırakıp cumhurbaşkanı seçilmesi sürpriz olarak değerlendirilse de beklenen bir sonuçtu.

Devamını Oku
22.10.2025
Başka İstanbul yok!

2036 Yaz Olimpiyat Oyunları’na aday olan İstanbul’un en önemli sınavı 2027 Avrupa Oyunları. İyi bir ev sahipliği, aksamayan bir organizasyon ve özellikle IOC’nin seçici kuruluyla yapılacak bire bir görüşmeler kadim kentin Olimpiyat düşünü gerçeğe dönüştürebilir.

Devamını Oku
21.10.2025
Gazze, Trump İnönü ve Türkiye!

Diplomatik bir tiyatro oyunu gibiydi Gazze Barış Antlaşması.

Devamını Oku
15.10.2025
Gençlik rüzgârı

Gürcistan’ı 4-1’le geçen Bizim Çocuklar, Kocaeli’nde adeta gençlik rüzgârı estirdi.

Devamını Oku
15.10.2025
Krizi yönetememek

Tam da kritik Gürcistan maçı öncesi gereksiz krizler yaşandı futbolda. İlki Lille’de oynayıp harikalar yaratan kaleci Berke’nin, ama sakatlığı, ama kadroya girememesi nedeniyle Milli Takım kampından ayrılması ve durumun da kamuoyuna TFF’nin “İzinsiz ayrıldı” diye aktarmasıydı.

Devamını Oku
14.10.2025