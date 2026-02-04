Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yazıyor, yazıyor; TKP’nin meydan okuduğunu yazıyor!
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

Yazıyor, yazıyor; TKP’nin meydan okuduğunu yazıyor!

04.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Yazımın başlığındaki ifade, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) geçen pazar günü Ankara’da düzenlediği toplantı boyunca kullanılan “gazeteci çocuk” sembolüne bir atıf.

1. Dünya Savaşı sırasındaki kavgadan başlayıp günümüze kadar 100 yılı aşan bir dönemi sahneye yansıttıkları müzikli ve danslı, gösteri, TKP’nin tarihteki yolculuğunu anlattığı gibi, Kuvayı Milliye ruhuyla gerçekleşen Cumhuriyetin kuruluşunu da canlandırdı. Başarılı bir kurguyla sunulan bu gösteriyi, her vatandaşımızın görmesi gerektiğini düşünerek izledim.

Boyun eğmeyen işçilerin salonda yerlerini almaları ve atılan sloganların da etkisiyle salonda dinamik bir atmosfer vardı. Binlerce insan Ankara’daki en büyük oditoryumlardan biri olan Congresium Kongre Merkezi’ni tıka basa doldururken ayakta kalanların yanı sıra, toplantıyı dışarıda kurulan ekrandan izleyen yüzlerce katılımcı da oldu.

“Dalgaları karşılayan gemiler gibi; TKP meydan okuyor!” adıyla duyurulan etkinliğe duyulan heyecan ve ilgi büyüktü. Bu sıradan bir durum değildi. Türkiye’de toplumda ve siyasette yaşanan çürüme, sağlam zeminlere duyulan gereksinimi fazlasıyla artırdı. TKP’nin Ankara’daki toplantısı bu açıdan bir işaretti.

SOLUN KAYAN ZEMİNİNİ DÜZELTEN DURUŞ 

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bir saatlik konuşmasına, TKP’nin yeniden ayağa kaldırılma süreci ile 80 darbesinden sonra solun aklını ve bedenini esir alan liberalizme karşı verdiği mücadeleden söz ederek başladı ve sonrasında AKP’ye karşı mücadeleye öncelik verdiklerini anlattı.

Konu çözüm sürecine gelince, herkesin anlayabileceği şekilde öngördükleri çözümü netleştirdi. TKP’nin sürecin doğrultusuna başından beri karşı çıktığını, Kürtlerin ayrı devlet kurması, özerklik ya da federasyon ve Kürtlerin ezilerek yok sayılması gibi seçeneklerin çözüm olamayacağını, tek çözümün “bütün yurttaşlarımıza bu ülkenin kaynaklarını ve üretimini eşit bir şekilde paylaştıracak bir toplumsal sistem” olduğunu anlattı.

Başından beri anlatmaya çalıştığımız budur. Türkiye’de bölüşüm kavgası vermeyen, sermaye karşısında emekçileri sömüren düzeni dağıtmayan, aşiret ve tarikat yapılanmalarını yok etmeyen hiçbir mücadele “eşitlik” iddiasında bulunamaz.

TKP, bu yaklaşımıyla solun nicedir etnikçi, mezhepçi liberal tezlerle kayan zeminini olması gereken bir noktaya çekti. Okuyan, tribünlere oynamadan, öyle yalın ve etkili bir dille konuştu ki bu bakımdan pek çok siyasetçiden farkını da ortaya koydu.

LAİK CUMHURİYETE SAHİP ÇIKAN KOMÜNİSTLER

Türkiye’de hâlâ sosyalizme karşı önyargısı olan, “Bizim sosyalistlere ihtiyacımız yok” diyen cumhuriyetçiler de TKP’den yanıtını aldı. “Bugün bu düzene sahip çıkan herkes sahte cumhuriyetçi ve piyasacıdır!” diyen Okuyan sonuna kadar haklıdır.

Nicedir bu köşede sahte cumhuriyetçileri sergilemeye çalıştığımda karşılaştığım tepkiler, bu ülkede “Allah’la aldatanlar” gibi “Atatürk’le aldatanlar” olduğunu da kanıtlıyor.

Bu çerçevede emperyalizm karşıtlığının altının çizilmesi, 2026’da Ankara’da yapılması planlanan NATO toplantısına katılacak olanlara TKP’nin “Hoş geldin” demeyeceğinin vurgulanması dikkat çekicidir.

Okuyan’ın “Emperyalist güçlerle işbirliği, fonlanmak, onların himayesinde devrimcilik yapmak bizim sözlüğümüzde yoktur. Biz asla vatan haini olmayız!” sözleri, Türkiye’de solun tarihi yazılırken anılacak ifadelerdir. Ne vahimdir ki 2026 yılında bunu hâlâ kavrayamamış ve kendine “solcu, sosyalist” diyenler var!

SEÇİM STRATEJİSİNİN ANLAMI

Bununla bağlantılı olarak, TKP cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda tüm cumhuriyetçilerin önüne bir görev koydu: Bu da kendi adayını gösterme ya da belirledikleri çerçevede cumhuriyetçilerin bir adayı olması durumunda belli bir zaman içinde 100 bin kişinin seçim kurulunda imza vermesi...

Gerçek cumhuriyetçilerin, emperyalizmin güdümüne girmeyen solun ve laik kesimin desteğini alacak, sicili temiz, ortalamacı olmayan, antiemperyalist, emekçiden yana, Cumhuriyet Devrimi’nin birikimine sahip çıkacak, laiklikten ödün vermeyecek, kamucu bir aday, solun halka borcudur.

Bu gerici sömürü düzeni alaşağı edilmelidir!

İlgili Konular: #TKP #Kemal Okuyan #Gazeteci #Emperyalizm #Gazeteci Çocuk

Yazarın Son Yazıları

Yazıyor, yazıyor; TKP’nin meydan okuduğunu yazıyor!

Yazımın başlığındaki ifade, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) geçen pazar günü Ankara’da düzenlediği toplantı boyunca kullanılan “gazeteci çocuk” sembolüne bir atıf.

Devamını Oku
04.02.2026
İmralı’da konuşulan ‘darbe’!

AKP, MHP VE DEM’li üç milletvekilinin 24 Kasım 2025’te İmralı’da terörist başı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin kamuoyuna açıklanan 16 sayfalık özet tutanağı, orada “darbeden” söz edildiğini ortaya koydu!

Devamını Oku
01.02.2026
Sesi çok yüksek çıkan ulusalcı azınlık (!)

Sırasıyla yazalım. O basın toplantısında ne oldu? “Ulusalcı bir azınlık” denen, CHP’nin tabanında yer alan Atatürkçüler herhalde ama onlar hiç de azınlık değiller.

Devamını Oku
30.01.2026
İyi izlemeler, iyi uykular!

Çetelerin cirit attığı, uyuşturucu sarmalının her yeri sardığı, sokaklarda çocukların birbirini öldürdüğü, her çeşit dolandırıcılığın tavan yaptığı, aile içi şiddetin her gün can aldığı, kimsenin yaşam güvencesinin kalmadığı, hukukun yerle bir edildiği bir ülkedir artık Türkiye.

Devamını Oku
28.01.2026
Kalpaksız Kuvayı Milliyeciye saygıyla!

Uğur Mumcu, gazetecilik mesleğinde ve siyasi tarihimizde öyle kalıcı bir iz bıraktı ki Cumhuriyet gazetesinde “Gözlem” adlı köşesindeki yazıları, kitapları ve konuşmaları, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türkiye’yi ve dünyayı anlamak için karanlıkta bir fener gibi!

Devamını Oku
25.01.2026
Suriye’de yaşananlar ve maskesi düşenler

Amerika’nın Suriye’de PKK bağlantılı SDG’yi kullanıp atmasından sonra isyan edenler ve öfke patlaması yaşayanlar var.

Devamını Oku
23.01.2026
Alevlendirilen şeriat ve İslam tartışması

Alevlendirilen şeriat ve İslam tartışması

Devamını Oku
21.01.2026
YÖK’ün genelgesi, laik ve bilimsel üniversiteye darbedir!

İçeride açılım ve ünlülere uyuşturucu soruşturmaları, dışarıda Trump’ın emperyalist planları ve Suriye’de Şam ordusu ile SDG’nin çatışması derken bu hafta gündemde öne çıkarılmayan ama hayatımızı derinden etkileyecek bir gelişme daha oldu.

Devamını Oku
18.01.2026
‘Bir Numara Sendromu’ ve emperyalizm

Trump ikinci kez ABD başkanı seçildiğinde, Amerikalı yazar Susan Jacoby’nin kitabına (The Age of American Unreason) atıfla, George W. Bush iktidarına benzer bir dönemin başladığını ve Trump’la birlikte Mantıksızlık Çağı’nın zafer çanlarının yeniden çaldığını yazmıştım.

Devamını Oku
16.01.2026
İsmet Özel, Samuel Huntington, açılım...

Ekrem İmamoğlu, T24 portalından Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtlamış.

Devamını Oku
14.01.2026
Taktikler, yalanlar ve gerçekler!

Başından beri uyardığımız oldu.

Devamını Oku
11.01.2026
Kaygan zeminde kaypaklar

CHP listelerinden milletvekili seçilen üç milletvekilinin AKP’ye geçmesi, artık bir seriye dönüşen İLKESİZ SİYASET yazılarımın dördüncüsünü yazmamı gerektirdi.

Devamını Oku
09.01.2026
‘Demokrasi’ yalanıyla bir darbe daha!

Dünya siyasi tarihi “demokrasi” yalanıyla yapılan darbelerle dolu.

Devamını Oku
07.01.2026
Esir kampları kapatılsın!

Tahmin ederim; başlığı görünce çoğu kişinin aklına insanların tutsak edilmesi gelmiştir.

Devamını Oku
04.01.2026
Gazetecilikte 30. yılımda bir değerlendirme

Okurlarım bilir, köşe yazılarımda özel yaşantımdan söz etmem.

Devamını Oku
02.01.2026
TBMM’de yaptırılamayan, halk kışkırtılarak mı yapılacak?

2025’in son yazısı daha farklı olsun isterdim ama bir gazetecinin halka sorumlu olduğu gerçeğini hiç unutmadığım için, ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda yine endişe duyduğum bir konuda yazıyorum.

Devamını Oku
31.12.2025
‘Demokratik’ bir cihat!

1970’lerin sonunda “Marksist-Leninist” bir örgüt iddiasıyla PKK terör örgütünü kuran terörist başı Öcalan, son dönemde tam bir açılım içinde!

Devamını Oku
28.12.2025
İşçi sınıfı için idam fermanı çıkardılar!

Asgari ücret tespit komisyonundan işçi sınıfı için İDAM FERMANI çıktı!

Devamını Oku
26.12.2025
Uyuşturucu operasyonları ve çürümüşlük!

Günlerdir sosyal medyada ve geleneksel medyada birtakım tanınmış kişilerin yazışmaları ve görüntüleri paylaşılıyor, hatta “gazeteci” denen bazı kişiler, bunları köşelerine taşıyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Halktan gizlenen açılım gerçekleri!

“Açılım süreci” adı altında kapalı kapılar ardında dönen pazarlıkları yaklaşık bir buçuk yıldır bu köşede yazıyorum.

Devamını Oku
21.12.2025
Kararsızları kim kazanacak?

Çarşamba günü medyaya yansıyan bir haber vardı.

Devamını Oku
19.12.2025
Özgür Özel’in yanıtlaması gereken sorular

Özgür Özel, 12 Aralık’ta İlke TV’de bazı sorular sorulmasını gerektiren değerlendirmelerde bulundu.

Devamını Oku
17.12.2025
Kadınların önüne duvar örenler!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gerici açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Devamını Oku
14.12.2025
Açık ve gizli süren ilişkiler!

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani’nin 29 Kasım’da bir sempozyuma katılma bahanesiyle uzun namlulu silahlı korumalarıyla Cizre’ye gelmesi, aklıma Uğur Mumcu’nun 7 Ocak 1993 tarihli gazetemizdeki yazısını getirdi.

Devamını Oku
12.12.2025
‘Yerel demokrasi’ diyorlar, siz özerklik anlayın!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Cumhuriyet ilan edilmiş ama eksik bırakılmıştır” diyerek yine Cumhuriyeti hedefe koydu, anayasa değişikliği isteyerek yine 1921 Anayasası’nı övdü ve Bahçeli tarafından alkışlandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Gizliyorsunuz çünkü hedef çok büyük!

Öcalan açılımı için kurulan TBMM komisyonunda basına kapalı oturumlar yapılmasından sonra, AKP milletvekili Hüseyin Yayman Öcalan’ın ayağına İmralı’ya giden heyette yer aldığını halktan gizlemeye çalıştı.

Devamını Oku
07.12.2025
5 Aralık 1934’ten bugüne kadın hakları!

Yıl 1934...

Devamını Oku
05.12.2025
AYM, bilimsel gerçekleri reddetti!

Hani bazen hayatınızı adadığınız bir mücadelede öyle bir an gelir ve yıllarca yalnızca duvarlara bağırdığınızı düşünürsünüz..

Devamını Oku
03.12.2025
Türkiye üzerine karanlık planlar!

Yaklaşık bir yıldır birçok yazımda uyardığım bir tehlike, DEM Partisi çevresinden ilk kez açık açık dile getirildi.

Devamını Oku
30.11.2025
Hapishane ‘doğal yaşam alanı’ değildir!

İçinde yaşadığımız dönemin en berbat özelliklerinden birisi, kavramlara farklı anlamlar yükleyerek insanları kolayca kandırmanın çok yaygınlaşmış olması.

Devamını Oku
28.11.2025
Teröristler ana muhalefeti tehdit ediyor!

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
26.11.2025
Tarih bu yıkım ittifakını yazacak!

Cuma günü TBMM’de yapılan İmralı oylamasından sonra bir TV kanalında bir siyasal iletişimcinin konuşmasına rastladım.

Devamını Oku
23.11.2025
Bahçeli’nin daha çok işi var!

Dün gazetemizde Aytunç Ürkmez imzasıyla yayımlanan bir haber...

Devamını Oku
21.11.2025
'Açın Bahçeli'nin yolunu, İmralı'ya gitsin!'

Tarih 31 Temmuz 2025.

Devamını Oku
19.11.2025
Şiddete tanıklık etmek

Geçen hafta Uluslararası Hayvan Politikaları Konferansı’na katılmak için ilk kez Marakeş’e gittim.

Devamını Oku
16.11.2025
Mesele 1923 Cumhuriyeti’nin tasfiyesi!

AKP-MHP koalisyonunun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı yürüttüğü operasyon...

Devamını Oku
14.11.2025
Hadi oradan!

Yazımın başlığına güzel Türkçemizde birçok düşünce ve duyguyu aynı anda iki sözcükle anlatabilen işlevsel bir deyimi koydum.

Devamını Oku
09.11.2025
Sosyalizm en kapitalist ikinci partiyle gelmez!

Kendisini “demokratik sosyalist ve Müslüman” olarak niteleyen Uganda asıllı 34 yaşındaki Zohran Mamdani’nin New York Belediye başkanlığına seçilmesi hakkındaki bazı yorumlar, birkaç yılda bir yinelemem gereken gerçekleri hatırlattı.

Devamını Oku
07.11.2025
Ümmetçi çakma ‘sosyalistler’!

1923 Cumhuriyet Devrimi’ni hedefe koyanlar, 102. yıldönümünde de boş durmadı.

Devamını Oku
05.11.2025
Türkiye, goril Zeytin’i de esir etti!

22 Aralık 2024’te Nijerya’dan Tayland’a kaçak olarak götürülmek istenirken İstanbul Havalimanı’nın kargo biriminde travma halinde yavru bir goril bulundu.

Devamını Oku
02.11.2025