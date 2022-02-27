Balık burcu, Zelenski ve Reyiz

27 Şubat 2022 Pazar

Her türlü hissiyatınızda haklı olabilirsiniz.

Ama önsezisine diyecek sözünüz olamaz.

“Ağzı var dili yok” danışmanları ile “parası çok insafı yok” çetenin aklına uysaydı, Çanakkale Köprüsü’nün açılışını dün yapacaktı.

Dün doğum günü idi.

“68” yazılı pastanın mumlarını da torun torba Külliye’de üfleyecekti.

Ve 2023 metrelik orta açıklığı ile “Dünyanın en uzun asma köprüsünü yaptıran ve açan dünya lideri” unvanı, Putin’in Ukrayna bombardımanları arasında davulcu geğirtisi gibi güme gidecekti.

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Çok şükür, yine güçlü önsezisine kulak verdi.

Açılışı, yedi düvele karşı tarihin en şanlı zaferlerinden birini yazdığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi Yıldönümü’ne bıraktı.

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Madem söze doğum günü ile girdik.

Gazetemizin “burçlar” konusundaki kurumsal eksiğine de bu vesile işaret edelim.

Astrolojiye de artık astronomi kadar müspet bilim nazarı ile bakılıyor.

Reyiz tipik bir balık burcu imiş.

Nesnel bir analiz sunabilmek üzere yabancı literatürde bu burcu araştırdık. (Temel kaynak: Terazinin Hüznü ve Diğer Burçlar, J.A. Bertrand, Metis Yayınları)

Balık önsezilidir.. Bunun her zaman farkında olmaz. Çok fazla önsezisi vardır: Bir önsezi denizinde yüzer.

- Aslında balık ağlar, (...) kimse de farkına varmaz.

- Yön ve denge duygusu gelişmiştir. İki akıntı arasında başarıyla duruşunu görmek gerekir.

- Balığın deniz gözlüğü ya da teleskopla gözlemleyebileceği bir mekâna ihtiyacı vardır. (Külliye, saray merakı?)

- Gözlemlediği dünyanın içinde kaybolmadığı zamanlar önemli sonuçlar çıkardığı olur; Kopernik veya Einstein gibi.

- Herhangi bir kitle hareketine katılır (ya da bir ağa takılır). Medcezirle bir gider, bir gelir.

- Bazen de vesveselidir, kılı kırk yarar. Çünkü her şeyin karşıtı aynı derecede doğrudur.

- Balık hem başlangıçtır hem de son. Genişliyor mu, dağılıyor mu pek bilmez. (Sonunda) Kendi içinde kaybolur.

- Esnek ve esrarengizdir. Kavranamaz, sinir bozucudur. Ama bazen gafil avlanır, sonra da kokmaya yüz tutar.

- Balık çok sık değişir. Otuz, doksan, hatta yüz seksen derecelik dönüşler yapar. Nereye gitmek istediğini bilir mi bari? Evet. Aynı anda birçok yöne gitmek ister.

- Geleneksel olarak balık burcu ters yönde iki balık şeklinde temsil edilir. (Bahçeli?) Bazı psikanalistler dışında kimsenin aklından bu konunun üzerinde durmak geçmez.

- Havalara girer. Ayağına ayakkabılar geçirir. Ayakları çok hassas olduğundan ayakkabı ayağını vurur. Balıkların yarım numara büyük ayakkabı almaları tavsiye edilir. Çoğu balık da öyle yapar zaten. Balık yumuşak ve biraz da büyük ayakkabılarından tanınır.

(Ayağını sürüyerek yürüdüğüne, yumuşak lastik tabanlı kalın papuçlarına dikkat etmişsinizdir. Etmediyseniz denemeyin. Dost başa, düşman ayağa bakar diyecek bir savcı çıkarsa başınıza iş açılabilir.)

ZELENSKİ’NİN KİTABI

Reyiz’in yazdığı ekonomi kitabını gören, okuyan yok. Etkisini hisseden ise milyonlar var.

Ukrayna lideri Zelenski’nin halkı ile birlikte yazdığı kahramanlık kitabını ise dünya günlerdir saat saat izliyor.

Dünya, bombardıman ve tank sesleri altında sığındıkları metro istasyonlarında ve bodrum katlarında ulusal marşlarını okuyan kadın ve çocuklara kulak tıkamış durumda.

Yüz yıl önce benzer kanlı serüveni yaşamış bir ülkeyiz. Zaten Ukrayna milli marşı da “Korkma, sönmez” diye başlayan bizimkini hatırlatıyor:

“Ukrayna henüz yok olmadı, ne yüceliği ne de iradesi

Ve biz, Ukraynalı kardeşlerim, daha gülümseyeceğiz.

Yok olsun düşmanlarımız, güneşte bir damla çiy gibi

Koyalım ruhumuzu ve bedenimizi özgürlüğümüz adına

Ve gösterelim, kardeşlerim Kazak soyundan olduğumuzu.”

*

“Ukrayna, sahiden Kazak soyundan mı?” tartışması bu yazının hacmini zorlar.

Putin’in asker desteği talebini Kazakistan’ın dün reddettiğini yazalım yeter.

*

Ukrayna’nın trajedisini, bir komedyeni devlet başkanı seçmelerine bağlayanlar var.

1978 doğumlu Volodimir Zelenski hukuk okumuş. Tiyatro ve oyunculuğa çok yetenekli, Yahudi asıllı bir ailenin çocuğu.

2015 yılında “Halkın Hizmetkârı” adlı çok tutulan bir TV dizisinde devlet başkanı rolü oynamış.

Rolün havasına fazla kaptırdığı için olacak, 2018’de, aynı isimde bir siyasi parti kuruyor.

20 Mayıs 2019’da yüzde 73.3 oy oranı ile devlet başkanı seçiliyor.. Halk, kendisinin sanatçı ve mizahçı yönü ile politikadaki deneyimsizliğini “kirlenmemişlik” olarak değerlendiriyor.

Rol icabı olarak başlayan devlet başkanlığı birkaç yıl içinde gerçek oluyor.

Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip Rusya’ya karşı, mütevazı Ukrayna ordusunun başkomutanı oluyor.

Halkı ile birlikte bir direniş destanı yazıyor.

Balık burcu değil.