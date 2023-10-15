Kehanet notları

15 Ekim 2023 Pazar

“Bir savaşı bitirmenin en kestirme ve en hızlı yolu, o savaşı kaybetmektir!”

İngiliz gazeteci ve roman yazarı George Orwell (1903-1950) böyle demiş.

İsrail’in Filistin ile savaşı bitse de yeniden başlayacak türden bir savaş. Kökleri asırlar öncesine, iki temel kutsal kitaba dayandırıldığı için bittiği yerde yeniden başlatılabilecek bir savaştır.

Hiçbir savaş aniden çıkmaz, çıkarılamaz. Hepsi şu veya bu biçimde ve ölçekte planlı programlıdır.

Savaşın patlak vermesi için bir gerekçe gerekir. Gerekçe görünürde ulusal çıkarlar ve ulusal onurdur.

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Tarihin dönüm noktaları büyük düşünce akımlarının ortaya çıktığı dönemlerdir. İlluminati çok sayıda komplo teorisinin merkezinde bir oluşum. Tarihteki adıyla Bavyeralı İlluminati, batıl inanca, önyargıya, dinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisine, iktidarın kötüye kullanımına karşı Aydınlanma çağında 1 Mayıs 1776’da kurulmuş ve 1785’te dağılmış gizli bir aydın toplululuğu.

Üyelerinden birisi de Amerikalı general ve üstat mason Albert Pike (1809-1891). Aydınlanmacı düşüncenin yayılması için verdiği uğraş ve “Kendimiz için yaptıklarımız bizimle birlikte ölür, başkaları için yaptıklarımız ise kalıcı ve ölümsüz olanlardır” sözüyle anılıyor.

General Pike’ı tarihsel şahsiyet yapan, İtalyan gazeteci ve üstat masonlardan Giuseppe Mazzini’ye (1805-1872) yazdığı 15 Ağustos 1871 tarihli gizemli mektubu. Bu mektup sıra dışı kehanetlerin ötesinde çıkmış ve çıkacak dünya savaşlarının senaryosu gibi. (Mektup 1950’li yıllarda William Guy Carr adlı bir İngiliz istihbarat subayı tarafından British Museum’da bulunuyor. Albert Pike’ın kehanet mektubu özetle şöyle:

I. DÜNYA SAVAŞI

Aydınlanmacı düşüncenin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Böylece Rusya’da çarlığı zayıflatıp ateizmi ve komünizmi hâkim kılmalıyız. Ajanlarımız vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve I. Dünya Savaşı sonrası, komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim.

II. DÜNYA SAVAŞI

Ardından II. Dünya Savaşı’nı çıkarmalıyız ve bunun için de faşistler ve Siyonistleri savaşa yöneltecek bir gerginlik oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak olan faşistleri, savaş sonunda yok etmeli ve savaş sonrası Filistin’de İsrail devletini kurmalıyız. II. Dünya Savaşı sürecinde uluslararası komünizm mutlaka Hıristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalıdır. Toplumlara ölçülü bir şekilde “son çöküşü” yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir.

III. DÜNYA SAVAŞI

III. dünya savaşını çıkarmak için İslam âleminin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla, ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız. Bu savaş, Müslüman Arap dünyası ve İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şekilde kurgulanmalı. Ve bu hengâme içinde diğer milletleri de fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik bakımdan çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Nihilistlerin ve ateistlerin önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm etkisi ortaya çıksın.

Böylece insanlar her yerde vahşi devrimci azınlığa karşı kendilerini savunmak zorunda kalacaktır. Bu süreç tamamlandığında insanlar artık herhangi bir kutsal kitabı veya herhangi bir kişiyi yol gösterici olarak seçmek yerine deizmi tercih edecek. Ama bir düşünceden dolayı endişe duyacaklar ve nereye itaat edecekleri, neye yönelecekleri, hangi felsefenin ve hangi hukuk kurallarının uygulanacağı konusunda ortada kalacaklardır.

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Tüm bunlar kehanet mi temenni mi kestirmek kolay değil. Bekleyip görmekten başka çare yok.