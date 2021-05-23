Reis’de beis var!

23 Mayıs 2021 Pazar

Merhum pederim, “Zekanın yerini tutacak hiç bir şey yoktur. Susmak ise arada zekanın vazifesini görür” der durur dururdu.

Eski yazıyla not aldığı küçük defterinden arada satırlar da okurdu:

“Siyaset bir piyangodur. Kazanmak için iyi bir numara çekmek yetmez. İnsanın kendisinde de iyi bir numara olması şart. Hele lider ise”

Ben de çıkıntılılık yapardım:

“İyi numaralar da çevirmesi de şarttır, baba”

Kaşını yıkıp devam ederdi:

“Askerlik gibi politikada da kuvvetli olmak şart! Ama asıl hüner, bu kuvveti ne zaman, nerede, nasıl kullnacağını bilmek ve de ipin kopacağı yere düğüm atmaktır.”

“Baba, peki ya ip kördüğüm olmuşsa?"

*

Türkiye’de işler çoktan beri kördüğüm.

Reyiz düğüm üstüne üstüne düğüm atarak durumu idare telaşında!

Bu durumu cesaretle ilk ikrar eden, kadrini sırf damat diye pek bilemedğiğimiz Berat Albayrak idi:

“At izinin it izine karıştığı bir zamanda…” diyerek 9 kasım günü çekip gitti. Atatürk’e saygısından olmalı, 10 kasım’ı beklemedi. Millete ikinci bir matemi reva görmedi.

“At” ve “it” izinden neyi kastettiği her geçen gün daha da belirginleşiyor..

İçişleri Bakanı ile arasında “halefiyet”- “itibar” - “popülerlik” rekabeti olduğu yazılıp çiziliyordu.

Siyasette popüler olan, her zaman değil ama sicili de temiz ise daha şanslıdır.

Siyasette her şey gündemde kalmak için, en çılgın projelerden, en palavra vaadlere kadar. .

Şu sıralar suç örgütçüsü Sedat Peker’den daha popüler kimse yok.

Yandaş kanalların toplamından da siyade izleniyor. Artık, kendisine YouTube kanalı da dün resmiyet kazandı.

İnternette, şaka ile karışık, japonca – çince dublajlı bile yayında.

Soylu’yu yiyinceye dek belli ki, zekasını, artistik ve mafyatik gücünü sergilemeye 7/24 devam edecektir.

*

Soylu ile kabil-i kıyas değil elbet. Reyiz’in zekasından ve kullanım şeklinden kimsenin kuşkusu olamaz.

2018 seçimlerinde çoğunluğu kaybedince, Saray’a kapanıp “istikşafi görüşme” dümeniyle Ahmet Davutoğlu’nu ileri sürüp kendisi suskun kalarak zekasının keskinliğini muhalefete ispat etmişti.

Kemel Kılıçdaroğlu’nun zekasından da kimse sual edemez.Dün 22 mayıstı. Yani

CHP’nin başına glemesinin 11. dönümü. Pasta- masta kesilmedi, tören -mören de yapılmadı. 10. yıl dönümü gibi sessiz sedasız geçti gitti.

Dileyelim, Kemal Bey’in de susarak vereceği bir mesaj olsun. Sincan’daki linç girişimi gibi İkizdere’den sonra da Meral Hanım’la artık kaderleri bir. Selahattin Demirtaş da ister istemez bu kadere ortaktır. Zire hakça olmayan her yargılama linçtir.

*

Suç örgütçüsü Sedat Peker ise, şu sıralarda zekasını konuşarak göstermeyi yeğleyenlerden.

Geçen yıl, “Oluk oluk kan akacak, Kanlarında duş yapacağız!” diyerek devletçi bir suç örgütü yöneticisi olduğunu göstermişti.

Damat’tan sonra Süleyman Soylu ile rekabet – çekişme görevini her nedense Sedat Peker üstlenmiş gönürüyor.

Ve kendisini sosyal medyada “Reis ” etiketi ile sunuyor.

Çok şükür başından beri bu sütunda Tayyip Bey’e “Reyiz” diyoruz.

Yoksa, bir çok kulağı kesik AKP’li gibi “Reis” deseydik , sarayın avukatlarıyla başımız beladaydı. (Malum eski atasözüdür. Bir nokta gözü kör eder!)

*

Reis Sedat Peker, iki hafta içinde 6 konuşma yaparak 30 milyondan fazla izleyiciye ulaştı. Değil Soylu’yu ve Reyiz’i, hatta Cem Yılmaz’ı bile kıskandıracak bir rekor.

Reklam olmasın ama, son videosunu 10 saate 10 milyon kişi izlenmiş.

Neden mi?

“İhale ve Saray gerçeklerini” dile getirdiği için.

İhale alan ünlü işadamlarımızın Saray’a girerken üç ayrı aramadan geçtiklerini, üçüncüsünde muhtemelen donlarına kadar arandığını anlatıyor. Ardından da

“indir donu- al ihaleyi” diye kahkahayı basıyor!

Bu arada siyasi tarihimize destansı vecizeler armağan etmeden de geri durmuyor:

“Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülür’ !

*

Her dini, her kültürün yaşam ilkeleri kendine.

İslamiyet, “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış” derken, Hırıstiyanlık da “Memento mori- Öleceğini hatırla” diyor.

Roma’ imiparatoru Marcus Aurelius’un bu sözü arada kulağına fısıldaması için bir danışman görevlendirdiğini tarih kitapları yazıyor.

Önermek gibi olmasın!