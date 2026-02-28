Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkçeyi mi Yasaklayacağız?
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

Türkçeyi mi Yasaklayacağız?

28.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun, Dünya Anadili Günü için yaptığı açıklamaya göre, anadilin “kamusal alanda tanınması ve korunması” gerekiyor. Anadil sorunu yalnızca Kürt yurttaşların meselesi değil, Süryani, Laz, Çerkes, Arap, Rum ve diğer tüm halkların dilleri Türkiye’nin kültürel zenginliğinin parçası. Farklı diller kamusal alanda görünür olmalı. Toplumsal barışın, gerçek anlamda eşit yurttaşlığın ve demokratik bir geleceğin yolu, dillerin inkârından değil tanınmasından geçiyor.

Bu açıklamadan anladığımıza göre, Türkiye’de Kürtçe başta olmak üzere Süryani, Laz, Çerkes, Arap, Rum vb. kökenli yurttaşların anadilleri inkâr ediliyor.

Öyle mi?

Düzce Üniversitesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nde Abhaz ve Laz enstitüsü var. Boğaziçi Üniversitesi’nde seçmeli Abhazca dersleri veriliyor. Abhazca-Türkçe sözlük basıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Çerkesçe kurslar veriyor. Kayseri Erciyes ve Düzce üniversitelerinde Çerkes dili ve kültürü bölümü açıldı. Boğaziçi Üniversitesi’nde ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde seçmeli Çerkesçe dersleri kondu.

Lazca 80’e yakın kitap yayımlandı. Yüksek öğretim kurumlarında, Karadeniz Bölgesi ve İstanbul olmak üzere bazı okullarda Lazca ders veriliyor. Lazca öğretmenliği yapmak isteyen öğretmenler için mesleki gelişim oturumları düzenleniyor.

İstanbul’da Özel Mor Efrem Süryani Anaokulu açıldı. Tunceli’de Zazaca ders veren 16 sınıf var.

Fener Rum Lisesi, Zoğrafyon Rum Lisesi gibi liselerde tarih ve coğrafya dersleri Türkçe, diğer dersler Rumca olarak yapılıyor.

Devletin Kürtçe yayın yapan televizyonu var.

Arapçaya gelince... Arapça dersi ilkokul ve ortaokullarda seçmeli, imam hatip okullarında ise zorunlu!

Sezgin Tanrıkulu’na göre, bu uygulamalar “kamusal alanda tanınma ve korunma”dan sayılmıyor olmalı.

Daha ne yapılması gerek?

Resmi dilden vaz mı geçeceğiz? Türkçeyi mi yasaklayacağız?

Amaç ne? Niyet ne?

En önemlisi, CHP’nin resmi görüşü ne?

Image

MİLLİ EĞİTİMİN SİLİNEN AMACI 

MHP lideri Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanlığı’nın laiklik açısından tartışmalara neden olan “Maarifin Kalbinde Ramazan” genelgesini savunurken Milli Eğitim Bakanlığı’nın amacını tanımlayan Milli Eğitim Temel Kanunu’nun amaç maddesine gönderme yaptı. Madde şöyle:

“Öğrencileri, bedeni, zihni, ahlaki, manevi, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirme, insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve beceriyle donatmak.”

Bu madde, AKP iktidara gelir gelmez atandığı başbakanlık müsteşarlığında Türkiye’yi federasyona sürükleyecek yasa taslakları hazırlayan Ömer Dinçer’in, daha sonra getirildiği Milli Eğitim Bakanlığı sırasında kabul edilmiştir.

Yasanın kaldırılan hükmüne gelince... Milli Eğitim Bakanlığı’nın amacı, AKP kaldırmadan önce şöyleydi:

“Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen vatandaş yetiştirme.”

Neymiş?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın amacından Atatürk devrimleri, laiklik ve Türkiye Cumhuriyeti silinmiş.

Kim silmiş?

Okullarda dini eğitim verilmesine olanak tanınan Ensar Vakfı’nın da kurucusu olan AKP’li Ömer Dinçer silmiş.

Yerine koyduğu amacı savunmak da bugün MHP liderine kalmış.

MHP artık ittifak ortağı olmaktan çıkmış, AKP ile bütünleşmiştir.

İlgili Konular: #Atatürk #Bahçeli #Sezgin Tanrıkulu #MEB #Türkçe

Yazarın Son Yazıları

Türkçeyi mi Yasaklayacağız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun, Dünya Anadili Günü için yaptığı açıklamaya göre, anadilin “kamusal alanda tanınması ve korunması” gerekiyor.

Devamını Oku
28.02.2026
Casusluk Soruşturması Demişken...

Aradan 17 yıl geçmiş, öyleyse genç kuşaklara aktarmak gerek ki bilsinler...

Devamını Oku
21.02.2026
Dönüşüm amaçlanıyor

MHP ittifaklı AKP’nin “Osmanlı millet modeli” tutkusu raporda ortaya çıkıyor. İmralı’dakinin, Kürtlerin zaten ulusun içinde olduğunu reddeden “entegrasyon” diye tanımladığı kavramın kabul gördüğü anlaşılıyor. Süreç, Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürme aracına dönüşüyor.

Devamını Oku
20.02.2026
Teokrasiye Doğru

Ara ara gündeme getiriyorlardı.

Devamını Oku
14.02.2026
CHP’de Yadırganan Tutumlar

Önemli bir toplumsal muhalefet rüzgârı yakalamış olan CHP yönetiminin dikkate alması gereken bir mektup aldım.

Devamını Oku
07.02.2026
Muammer Aksoy’u Anlamak

Gazetemizin yazarı, yurtsever bilim insanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u bugün çeşitli etkinliklerle anacağız.

Devamını Oku
31.01.2026
Uğur Mumcu, 39 yıl önceden bugünü öngörmüştü

Uğur Mumcu’nun bundan 39 yıl önce yazdığı Rabıta kitabı, kendisinin seçkin bir gazeteci-yazar olarak neden hedef alındığının en önemli kanıtıdır.

Devamını Oku
24.01.2026
MHP’nin Tutarlılık Anlayışı

MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG/ YPG ile PKK ilişkisini dile getirdiği son grup konuşmasında, Atatürk’ün, Erzurum Kongresi günlerinde Mazhar Müfit Kansu’ya “Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından tevessül etmemek başlıca dikkatimizi teşkil etmelidir” dediğini aktarıp partisinin tutumunu övdü...

Devamını Oku
17.01.2026
Saray’a Göre Müessif Hadise Nedir?

Saray’a göre, Venezüella’da bir şeyler yaşanıyor ama kim kime ne yapmış belli değil.

Devamını Oku
10.01.2026
Çürük Yumurta Kokusuna Karşı

Mutlaka duyumsuyorsunuzdur.

Devamını Oku
03.01.2026
Ahlaklı Kuşak Yetiştirmenin Sonu

Faşist 12 Mart cuntasının Cumhurbaşkanı General Cevdet Sunay’ın o sözünü bir kez daha anımsayalım önce...

Devamını Oku
27.12.2025
Yeni Devlet Kurma Planı

Saray’ın denetim ve gözetiminde yürütülen İmralı ve PKK pazarlığına ilişkin DEM’in hazırladığı rapor, ABD’nin sömürge valisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin başına geçirmek istediği çuvalın çuvaldızı niteliğini taşıyor.

Devamını Oku
20.12.2025
‘Yüce Zat’ Barzani’nin Anıları

Milyonların acısına neden olan ABD işgali sonrası Irak’ta bir Amerikan mandası kuran feodal aşiret reisi Mesut Barzani’nin Şırnak’ta devlet töreni ile karşılandığını biliyoruz.

Devamını Oku
13.12.2025
Devlet Rezaletinin Sorumlusu

Ülkenin batısında belediye başkanlarından gazetecilere kadar birçok kişi cezaevlerine atılmışken doğusunda çok düşündürücü gelişmeler oluyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Marabayı Sömürme Süreci

CHP’deki kimileri dahil, herkesin dilinde bir “eşit yurttaşlık” sözüdür, gidiyor.

Devamını Oku
29.11.2025
İmralı’daki ile ne kurulur ki?

Öcalan’ı “önder” diye niteleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekirse tek başına İmralı’ya gitme peşinde olduğunu belirterek kendince bir ısrar içinde.

Devamını Oku
22.11.2025
Ailecek Dokunulamazlar

Futboldaki bahis bataklığına yönelik operasyonlarda eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifadesi alınıp hemen birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Devamını Oku
15.11.2025
Kurucu ittifak!

Saray’ın şahin takımından Mehmet Uçum, “Türkiye’nin bekası olan Cumhur İttifakı ile oynamayın, tutmaz” diyor. Cumhur İttifakı milliymiş, dahası kurucu ittifakmış.

Devamını Oku
08.11.2025
Sivil Sıkıyönetim

Bu ülke çok sıkıyönetim gördü, ancak sivil sıkıyönetimi ilk kez yaşıyor.

Devamını Oku
01.11.2025
Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Devamını Oku
25.10.2025
İnşaatçının Barışı

Dünya sömürgenlerinin, Ortadoğu’da kirli-kanlı oyunları hiç bitmez.

Devamını Oku
18.10.2025
Ecel Kapıda

Nereye varacaklar böyle?

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin Fevkindeyiz!

Hanedan jetinde gezen uçan gazeteciler vardır; soru soramazlar; belleri, boyunları bükük tutanak tutarlar.

Devamını Oku
04.10.2025
Soruşturulmayan Yargıç

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı için ne demişti?

Devamını Oku
27.09.2025
İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025