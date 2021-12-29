2021’in Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteleri

29 Aralık 2021 Çarşamba

TÜBİTAK liderliğinde yürütülen; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı, YÖK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, KOSKEB, TENMAK, TÜBA, TÜRKPATENT, TAGEM ve üniversitelerden oluşan 287 kurumun işbirliğinde hazırlanan 2021 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları açıklandı.

50’nin üzerinde sayıda öğretim üyesi barındıran 200’e yakın üniversiteden toplanan verinin değerlendirilmesiyle çıkarılan endekste, “Ekonomik ve Toplumsal Katkı”, “Bilimsel Teknolojik Araştırma Yetkinliği”, “İş Birliği ve Etkileşim” ve “Fikri Mülkiyet Havuzu” olmak üzre dört boyutta 23 göstergeye göre sıralama yapıldı.

2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde ODTÜ ilk sırayı alırken onu Sabancı, İTÜ, Bilkent üniversiteleri takip etti. 5.sırayı Yıldız Teknik Üniversitesi’nin aldığı listede Boğaziçi Üniversitesi’nin 62.3 puanla 8.sırada yer alması dikkat çekti.

Hacettepe, Gazi, Ege, Ankara, 9 Eylül, İstanbul Üniversitesi gibi devlet üniversiteleri endeksin ilk 20 sırasında yer aldı. YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” alanında uzmanlaşan üniversite olarak değerlendirilen Bursa Teknik Üniversitesi bu listede ilk 50’ye giren en genç üniversite oldu.

YÖK’ün ölçütlerine göre yaklaşık %19 bütçe oranı ile Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ikinci üniversite olma özelliği taşıyan Bursa Teknik Üniversitesi bu endeksle birlikte artık yeniliğe ve gelişime açık bir üniversite olma özelliği de taşıyor.