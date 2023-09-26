Cumhuriyetin 100. yılında eğitim çilesi

26 Eylül 2023 Salı

Geleneksel görüş; az gelişmişliği ortalama gelir düzeyindeki küçülme olarak açıklarken, modern görüş az gelişmişliği eğitimden yoksul kalmış toplum olarak tanımlıyor.

Eğitim ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiye dair ise çok önemli araştırmalar var. UNESCO’nun oldukça geniş bir tabana yapmış olduğu önemli araştırma sonuçları var. Dünya Bankası'nın seneler önce yaptığı, ama hâlâ bize ışık tutan kapsamlı bir raporu var. Bunların hepsi eğitime yapılan yatırımların kişi başına düşen gelirin artışının açıklanmasında çok önemli bir değişken olduğunu ortaya koyuyor.

Tüm bu veriler ayrıca; gelir düzeyi düşük olmasına rağmen eğitim düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarının ölüm oranlarının açık ara düşük olduğuna, eğitimli anne babaların çocuklarının okul başarısının ve okul sonrası kariyerlerinin de bununla orantılı olduğuna dair ciddi veriler sunuyor.

Bir ülkenin eğitim sistemi, o ülkenin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri. Oysa Cumhuriyet’in 100.yılını yaşadığımız bu yılda bile yine en büyük sorunumuz eğitim.

DEPREM BÖLGESİNDE AİLELER EN ÇOK EĞİTİME ERİŞİM ENGELİ YAŞAYAN ÇOCUKLARI ADINA ENDİŞELİ

Deprem bölgesinde okulların yoğun hasar aldığı ve yıkıldığı yerlerde eğitimler konteynerlarda sürüyor gibi görünse de hem konteynerlar çok küçük olduğundan hem de taşımalı eğitim sisteminden ötürü derslikler çok kalabalık.

Öte yandan sadece Maraş'ta bile 1000 civarı okuldan yaklaşık 800'ü açılabildi.

Deprem bölgesindeki aileler hayatta kalma mücadelelerinden daha fazla çocuklarının eğitime erişim engelinden ötürü sıkıntıda.Özellikle kız çocuklarının. En büyük üzüntüleri; depremde ailesinden biri engelli kalan evlerin kızlarının ev işleri sorumluluğu ve ailenin engelli bireyine bakmakla yükümlü olması nedeniyle okula gidememesi.

ENKAZLARDAN YAYILAN KANSEROJEN MADDE OKULDAN ÇIKAN ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Deprem bölgesindeki bir diğer sorun kaldırılmayan enkazların çevreye yaydığı kanserojen madde. Asbest maddesi; sıcağa dayanıklı olması, kolay tutuşmaması ve ısı izolasyonu sağlaması açısından inşaat sektörünün en önemli araçlarından biri.

Asbest solunum yolu ile vücuda girdiğinde başta kanser olmak üzre pek çok hastalığa neden oluyor.

Uzmanlar okuldan çıkan öğrenci ve öğretmenlerin adeta enkazlardan yayılan toz bulutunun içinde yürümesinin Onların yaşamını ciddi anlamda tehdit ettiğini savunuyor. Ve sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerine seslenerek ortalıkta kalan enkazların kaldırılması çağrısında bulunuyor.

DEPREM BÖLGESİNDE OLUP BU YIL ORTAOKULA BAŞLAYANLAR HEM PANDEMİ HEM DEPREM MAĞDURU

Akademik olarak ise; deprem bölgesinde olup bu yıl ortaokula başlayanlar için ise durum daha farklı bir vehamet arz ediyor.

2019’un Eylül ayında ilkokul 1. sınıfa başlayıp sadece bir dönem yüz yüze eğitim alan öğrenciler 2020’nin baharında tam ikinci döneme geçeceklerken pandemiden ötürü okuma yazma öğrenemeden online eğitime geçtiler.

Söz konusu öğrenciler yazık ki 2020-2021 eğitim öğretim yılına denk gelen ikinci sınıfın tamamını online gördüler. Hemen hemen hiçbir okuma yazma becerisi olmadan 2021-2022 eğitim öğretim yılında üçüncü sınıfa başlayan öğrenciler tüm eksikliklerini bu sınıf düzeyinde gidermeye çalışırken 2023’ün Şubat ayında, yani 4.sınıfın 1.döneminin sonunda deprem oldu ve 2.dönem hiçbir ders görmeden ilkokuldan mezun oldular. Ve geçen hafta 5.sınıfa, yani ortaokula başladılar.

İşte CUMHURİYET’İMİZİN 100. YILINDA, taşı toprağı altın cennet vatanımızda, geleceği emanet ettiğimiz çocukların EĞİTİM ÇİLESİ.