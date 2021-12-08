Prof. Dr. Orhan Oğuz’un 1970 Eğitim Şurası

08 Aralık 2021 Çarşamba

“Bugün toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına uygun, amaçlarına yönelmiş bir eğitim sistemini kurmak mecburiyetini her zamandan daha çok hissediyoruz. Öğrencilere bilgi yüklemek bir nevi ansiklopedimiz ile onları ezbere sevk etmek yerine; onlara daha okul öncesi yaşta öğrenme, inceleme yollarını gösteren, bilimsel düşünme ve araştırma yeteneğini kazandıran bir esası getirmeliyiz.”

Bu konuşma; 28 Eylül 1970’de toplanan 8. Milli Eğitim Şurası’nda o dönemin Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz tarafından yapılan açılış konuşması. Evet yanlış duymadınız. Ta 1970de.

Ülke ihracat yapamıyor…

Ülkede Sana yağı kuyruğu…

Ülkede Aygaz kuyruğu…

Ülkede yetersiz endüstri…

Ülkede en zaruri ihtiyaçlar bile karşılanamaz halde..

Lakin ülkenin Milli Eğitim Bakanı 8. Milli Eğitim Şurası’nda BİLİM diyor. Erken yaşta ARAŞTIRMA YETENEĞİ diyor. BİLİMSEL DÜŞÜNME diyor.

Ta o yıllarda, o şartlarda, o imkansızlıklarda BİR ÇOCUĞUN ERKEN YAŞTA BİLİMİN IŞIĞINDA YÜRÜMESİNİ dert eden O Milli Eğitim Bakanı; sanmayın ki başka bakanlıklardan Milli Eğitim Bakanlığına es kaza atanmış bir Milli Eğitim Bakanı. O bakan ki yaşamını Türk Eğitimine ve bilime adamış olan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü bir Milli Eğitim Bakanı.

Yıl 2021. O şuradan bugüne yarım asır geçmiş. Ülke değişmiş, devir değişmiş, dünya evrilmiş. Üstelik 4 yılda bir yapılması gereken Milli Eğitim Şurası 7 yıl yapılmamış. Türk Eğitim Sistemi deseniz; 20 senede 17 kez değişmiş. Eğitim sistemimiz ülkemizin en büyük sorunlarında ilk sıradayken 20. Milli Eğitim Şurası’ndan oy çokluğu ile çıkan tavsiye niteliğindeki karar “ okul öncesi eğitimde çocuklara din eğitimi verilmesi”

Uzmanlar 4-6 yaş grubu çocuğun henüz kendiyle ilgili karar alma olgunluğuna bile sahip olmadığını, dini temaları anlayıp değerlendiremeyeceğini, dini yasaklar ve cezalar vurgularının o yaştaki çocukta olumsuz psikolojik durumlar yaratacağını tartışırken bilimsel ve pedagojik perspektiften tamamen uzak olan bu karar aklımıza Albert Einstein’ın sözünü getiriyor.

“Eğitim; gerçeklerin öğretilmesi değil, düşünmek için aklın eğitilmesidir.”