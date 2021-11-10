Ölümsüzlüğün adı 10 Kasım

10 Kasım 2021 Çarşamba

57 yıllık yaşama sığan 11 savaş, 24 madalya, 7 nişan, 13 kitap, koca 1 ülke, koca 1 millet, şanlı 1 bayrak.

Bugün Onu her günden daha çok özlüyoruz. Sadece Onu değil; Onun kişiliğinde, birikiminde, insanlığında, merhametinde barındırdığı tüm değerleri.

O eğitime vurgun. O öğrenmeye vurgun. Sanata, kitaplara, edebiyata tutkun. Savaşın en çetin ve buhranlı günlerinde bile eğitimi düşünüyor. Kurtuluş savaşı devam ederken ilk maarif kongresini açmaya cepheden koşup gidiyor. Köy Enstitüleri'nin fikir tohumu Onda, halkevlerini kurmak Onda, o şartlarda Avrupaya öğrenci göndermek Onda.

3 gün uyumadan kitap okuyor. Fransız yazar ve düşünürlere ayrı bir merakı var. Okuduğu kitap sayısı 5bin. Askeri kitaplar, bilim, hukuk, ekonomi, sosyoloji kitapları, Türk ve İslam tarihi kitapları. Çankaya Kütüphanesine sığmayan kitapları binlerce.

Müziğe tutkun. Klasik Batı müziği, Ege türküleri, Rumeli Türküleri… Selanik türküsünü söylüyor.Yemen Türküsüne eşlik ediyor. Boş plaklara sesini kaydediyor.

Vals yapmak Onda, folklor oynamak Onda, zeybek oynamak Onda.

Çocuklara düşkün, hayvanlara, doğaya, yeşile, nefes alıp veren her şeye düşkün. Sadece bir adet çınarı kesmemek için Yalova’daki köşkünün temeline ray döşetip köşkü ileri taşıtıyor. 1 ADET ÇINAR AĞACI YAŞASIN DİYE.

Yüzerken fotoğrafı var. Kürek çekerken, ata binerken, golf oynarken.

Satranç biliyor, tavla biliyor, bilardo biliyor.

Saray saltanatı değil halkın saltanatını kuruyor. Hep halkının içinde. Halkının içinde salıncakta sallanacak kadar Onlardan biri.

Cepheden cepheye koşmuşluğu var. En çetin savaşları kazanmışlığı!. Orduları denize döküyor. Destanlar yazıyor. Ülkesi için yaptıkları; tüm dünyaya ilham kaynağı.

Tüm dünya O’nun önünde eğiliyor. Ayak bastığı sokaklara büstünü dikiyor. Girdiği binalara adını veriyor. Dünya starları Ona hayran.

Tertemiz Türkçesi var. Bazen Rumeliye kayan şivesi.

Fransızca biliyor. İngilizce biliyor. Almanca biliyor. Biraz da Rumca ve Japonca.

Hem Dünyada başöğretmen sıfatlı tek lider, hem de ömür boyu öğrenci. Onlarca dili cepheden cepheye koşarken öğreniyor.

Geometri kitabı yazıyor. Askeri kitaplar yazıyor. 13 eseri var. EN BÜYÜK ESERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ!

Dini bütün. Allaha inancı sonsuz. Cebinden 50bin TL verip kuranın Türkçe mealini yazdırıyor. Ayasofyada Kuranı Türkçe okutuyor. Tahrip olan camileri tamir ettiriyor. Diyanet Bakanlığını kuruyor.

Öylesine derin, öylesine zeka pırıltılı ve derinlikli söylemleri var ki.. “Laiklik” diyor; “adam olmaktır”. “Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşaklığı öğretemedim diyor. “Türk kadınını yüzeysel görmek Türk kadınını görememektir” diyor. “Köylü milletin efendisidir” diyor.

“Cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir” diyor. “Eğilmez” diyor “benim milletim eğilmez”. Kadınını ezdirmiyor, köylüsünü ezdirmiyor, öğretmenini ezdirmiyor. Milletini ezdirmiyor.

KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİ, O KÖYLÜSÜNÜN HİZMETLİSİ.

O mal varlığını devletine bağışlayan ve bunun için kanun çıkartan tek lider.

O iyi evlat, annesinin sarı paşası.

O dil bilimci, O tarihçi, O sosyolog, O yazar.

O Asker, O devlet adamı.

O Dünya tarihinin “kültür antropoloğu” sıfatını alan tek lideri.

O HEM TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU HEM DE TÜRK MİLLETİNİN VEFAKAR HİZMETKARI.

O Dünya Lideri Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk.

Unutturamazlar, Kandıramazlar, Kalbimizden Silemezler.

NE KADAR KARALARSANIZ O KADAR NET GÖRÜNÜR.