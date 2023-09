Türküz, Doğruyuz, Çalışkanız, Kadınız!

05 Eylül 2023 Salı

"Ben zaten kadın erkek eşitliğine hiç inanmıyorum"

“Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlere bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!”

"Kızlar okuyunca erkekler evlenecek kız bulamıyor"

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

"Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek"

“Bizim toplumumuz için ilim ve fen lazım ise, bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın iktisap etmesi lazımdır.“

“Hamile kadının sokağa çıkması terbiyesizliktir”

“Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.”

"Tecavüzcü, kürtaj yaptıran tecavüz kurbanından daha masumdur"

“Dünyada her güzel şey kadının eseridir.”

“Kadınlar sokak ortasında kahkaha atmayacak”

“Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.”

İlk cümleler son yıllarda biz Türk Kadınlarının yıllardır ekranlardan meydanlardan işittiği malum sözlerden birkaçı, ikinci cümleler ise 100 yıl önce Atamızın Onlara peşinen verdiği cevaplardan bazıları.

Atamız tüm dünyaya örnek öngörüsü ile gereken cevapları zaten vermiş olsa da tüm bu sözlere en son cevap bu sözlerin birinci muhatabı Türk Kadının uluslararası platformdaki temsilcilerinden biri olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan geldi.

Dün gece ülkemize tarifsiz bir gurur yaşatan çağdaş, laik, özgüvenli Türk kadının vurduğu her smaç, yaptığı her plase, kullandığı her servis üstte işittiğimiz her bir söze cevaptı adeta.

Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanarak namağlup Avrupa Şampiyonu olan FİLENİN SULTANLARI bir nevi haykırdı tüm Dünyaya.

TÜRKÜZ DOĞRUYUZ, ÇALIŞKANIZ, KADINIZ !