Oyun Bir Çocuğun En Ciddi İşidir

19 Ocak 2022 Çarşamba

“Oyun çocuğun ruhsal yaşantısı olup kültürünün kaynağını oluşturur” diyor Alman Filozof Hermann Nohll. Çoğu ailenin sadece boş zaman geçirme olarak gördüğü oyunun bir çocuğun hayatında yüklendiği kimlikleri ortaya koyan araştırmalar Alman Filozof Nohll’u kuvvetle doğrular nitelikte. Birleşik Milletler Çocuk Hakları Örgütü, Early Years Foundation Stage – İngiltere Okul öncesi ve Okul dönemi eğitim araştırması, The Journal Pediatrics, Early Childhood Education Journal gibi dünyaca ünlü kapsamlı araştırmaların, görüşlerin, güncel yayınların ve istatistiksel verilerin resmi sonuçları oyun oynayan çocuğun hayata 1-0 önde başladığını açıkça ortaya koyuyor.

SÖMESTR TATİLİNDE HAYATINA OYUNU ALACAK OLAN ÇOCUKLARIN AVANTAJLARI

Oyunların çocuğun gelişimine katkılarını bilişsel, duygusal, sosyal, fiziksel olmak üzere 4 ana başlık altında toplayan araştırma sonuçlarına göre oyunun çocuk gelişimine katkıları saymakla bitmiyor.

1- Oyun çocukların kazanma, kaybetme, gülme, güldürme, kendiyle alay etme gibi duygularla tanışmasını sağlar.

2- Oynadığı oyunlarda pek çok farklı durumla karşı karşıya kalan çocuk olaylara farklı bakış açısı ve yaklaşımı kazanır.

3- Hayal gücünü kullanmayı öğrenir, soyut düşünce yeteneği ve yaratıcılığı gelişir.

4- Oyunlarda birbirinden farklı sosyal rolleri tecrübe eder, oyun vasıtasıyla istediği her role girebilir, çevresini daha iyi tanır, daha iyi anlar ve empati becerisi gelişir.

5- Sorunlara çözümcül yaklaşma ve inisiyatif kullanma becerisi gelişir.

6- Oyunlarda hayatın kontrol edilebilir olduğunu tecrübe eden çocuğun özgüveni ve benlik saygısı artar.

7- Çocuğun endişeleri, kaygıları, korkuları azalır.

8- Kendini özgürce ifade edebilme rahatlığına sahip olur.

9- Oyun oynayan çocuk başka insanları sevmeyi, onların hakkına saygı göstermeyi öğrenir. Paylaşma, işbirliği, uzlaşma gibi kavramları tanır.

10- Sabır, bekleme, öfkesini kontrol edebilme becerilerine sahip olur.

11- Sosyal ilişkileri ve iletişimi kuvvetlenir.

12- Oyun bir çocuğun kaba ve ince motor becerilerini destekler.

13- Dikkat süresini uzatmaya, bir işe daha uzun süre konsantre olmasına fayda sağlar.

14- Oyun esnasında keyifli zaman geçirmesi mutluluğunun artmasına neden olur.

15- Zihinsel ve dil gelişimine katkı sağlar, kelime haznesini geliştirir.

OYUN BİR ÇOCUĞUN HEM İLACI HEM SIRDAŞI

Gerçekten de oyun çocukların kendilerini sözcükler olmadan ifade etmeye başladığı, hayal ve gerçek arasındaki büyülü bir bağdır adeta. Bir çocuk için çok şeydir oyun. Doktordur mesela. Hastalığı teşhis eder. İlaçtır oyun. Hastalığı iyileştirir. Psikologtur, terapisttir, sırdaştır oyun. Bir çocuğun iç dünyasını sarar sarmalar saklar sıkıca. Oyun gerçek hayatın bir tiyatro sahnesi gibidir çocuk için. Hatta bazen tek kişilik bir oyundur. O oyunun her sahnesinde, başrolünde kendisi vardır çocuğun. İstediğini yapar, istediği yere gider, sınırsız düşünür, hayal eder, sorun tanır, sorun çözer çocuk o oyunda. Böyle bir oyun çocuk için şahanedir. Zira kendi krallığını ilan ettiği bir dünya yaratmıştır çocuk o oyunda. Kendini gerçekleştirir, neler yapabileceğini farkeder.

OYUN İLE BİR ÇOCUĞUN İÇ DÜNYASI KEŞFEDİLEBİLİNİR

Oyunun bir çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel yaşantısına katkısının farkındalığının bunca düşük olduğu ülkemizde bu konuda en büyük görev anne babalara, ailelere düşmektedir. Ailelerin oyun konusunda çocuklara özendirici olması, oyun oynamaları için çocuklarına ortam ve imkan sağlaması, yaşantılarında zaman ayırması gerekir. Oyun; çocuğun temel ihtiyaçlarının, hislerinin, öfkelerinin, mutluluklarının, kısaca iç dünyasının kendini masumca eleverişidir. İyi gözlemci ve farkındalığı yüksek bir anne babaysanız oyun ile çocuklarınızın duygusal dünyalarına girebilir; korkularına, endişelerine, özlemlerine elinizi uzatabilir, Onlara yardımcı olabilirsiniz. Bu noktada; bir çocuğun çekirdeğinin oyun ile şekillendiğinin farkında olmak son derece önemlidir. Tıpkı Alman Eğitimci ve Filozof Frobel’in dediği gibi.

“Çocuk oyunları hayatın bir çekirdeğidir. Bütün insanlar orada gelişir, büyür. İnsanın en güzel ve en olumlu yetenekleri oyunlarda yükselir.”