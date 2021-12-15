Yarıda Kalmasın

15 Aralık 2021 Çarşamba

Bundan neredeyse yarım asır önce 60’ların Türkiye’sinin imkansızlıkları ve yoklukları içerisinde kuruldu Türk Eğitim Vakfı. Bir ülkeyi ancak eğitimin ve vasıflı insan gücünün kurtaracağına kalpten inanan 200’den fazla akademisyen ve iş insanı rahmetli Vehbi Koç’un liderliğinde bir araya geldi ve sosyal adaletin gerçekleşmesini sağlayacak unsurların başına gelen eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve sürdürülmesine ant içerek Türk Eğitim Vakfını kurdu.

Türkiye’nin köklü ve öncü vakıflarından olan Türk Eğitim Vakfı 54 yıldan bu yana 260.000 üzerinde öğrenciye el uzattı. Bu sarmal öyle bir büyüdü ki mezun olan öğrencilerin büyük bir kısmı kendine koşulsuz yol arkadaşı olan bu vakfa vefa borcunu ödemek için bu kez gönüllülük ilkesiyle ve bağışçı kimliğiyle bu kutsal vakfın çatısı altında var olmaya devam etti. İşe girip ilk terfisini aldığında ilk maaşını TEV’e bağışlayanlar da buna dahil.

Bugüne dek 260.000 üzerinde öğrenciye burs veren, şu an 2300 aktif ve 820 mezun bursiyeri olan Türk Eğitim Vakfı’nın Genel Müdürlüğü görevine 3 ay önce tabir-i caizse fişek gibi yeni genel müdür atandı. Türk Eğitim Vakfı’nın yeni Genel Müdürü Banu Taşkın; ODTÜ Ekonomi mezunu olup 30 yıllık kariyerinin ilk 10 yılını bankacılık sektöründe geçirmiş olan, Down Sendromu Derneği’nde ve dünyanın ilk sosyal girişimcilik platformu olan Ashoka Foundation’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan gerçek bir toplum gönüllüsü.

Geçen sene 35 binlerdeki başvuru sayısının bu yıl yüzde 70 artışla 60 binlere yaklaşması ise yeni Genel Müdürün TEV Ailesine katılmasının hoşgeldini gibi adeta.

Banu hanımın göreve gelişinin ilk girişimlerinden biri; pandemi döneminde değişen olumsuz yaşam koşulları nedeni ile okullarını bırakma tehdidiyle karşı karşıya olan öğrencilerin YARIDA KALAN HİKAYELERİ’ni tamamlamak oldu.

Böylece Türkiye’nin köklü ve öncü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gençlerin eğitimleri ve hayalleri sürsün diye “Yarıda Kalmasın” projesini hayata geçirdi.

Ailelerin pandemi döneminde yaşadığı sosyal, psikolojik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçinme, yeme içme, barınma gibi sorunlar yaşayan öğrencilerin yaşam öykülerine bu anlamlı proje ile vurgu yapan Türk Eğitim Vakfı; işte o öğrenciler okullarına dönebilsinler diye yeni eğitim –öğretim yılında “Yarıda Kalmasın” diyor.

Gelin yeni dönem iletişim sloganını “Yarıda Kalmasın” olarak belirleyen Türk Eğitim Vakfı’nın eğitim seferberliği çağrısına kulak verin. Eğer TEV’i kuran o 200 kişi gibi bir ülkeyi medeni ülkeler seviyesine çıkaracak yegane unsurun eğitim olduğuna kalpten inanıyorsanız pandeminin yarattığı olumsuz yaşam koşullarında her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin umutlarını YARIDA BIRAKMAYIN.