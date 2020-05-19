Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu
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Türk gençliği bahardır

19 Mayıs 2020 Salı

Yine yanılmamıştı Ulu Önder.

“Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” diyerek geleceği gençlere emanet etmişti ve yine yanılmamıştı.

ONLAR TÜRK GENÇLİĞİ İDİ

Hani özellikle son yıllarda suskun gençlik olmayı kabul etmeyen gençlik…

Duygularının yasaklanmasına, fikirlerinin bastırılmasına sevgiyle, cesaretle, ilimle irfanla karşı çıkan gençlik…

Duyarlılıkları, farkındalıkları, zeka pırıltılı ince göndermeleri ile bir direnişi bile festival tadında yaşatan ve dünya medyasını ayağa kaldıran gençlik…

Soma faciasının yıldönümünde “ Utancımızdan yerin dibine girecektik ama orası ağzına kadar doluydu #soma “ pankartı açan gençlik..

ONLAR TÜRK GENÇLİĞİ İDİ

Hani 100 yıllık kurum kültürüne aykırı hareket eden müdürlerini mezuniyet törenlerinde ıslıklayarak alkışlayarak protesto etmek yerine sessizce arkalarını dönüp başlarını öne eğen ve protestonun en naifini, en sessizini, en zarifini yapan gençlik…

Harçlıklarını birleştirip İstiklal caddesinde Cumhuriyet Gazetesi dağıtan gençlik…

Dillerinde şiirler, şarkılar, türküler, ellerinde kitaplar, enstrümanlar, çiçeklerle çevik kuvvetin karşısında gitar çalan, gaz fişeği kutusuna toprak doldurup çiçek yetiştiren, sığınmaya girdiği otelde piyano resitali veren, tomanın karşısında kitap okuyan gençlik...

ONLAR toplum sorunlarına, afetlere, felaketlere, darbelere olan tepki ve duyarlılıklarını güç kullanmadan, ezmeden, üzmeden, incitmeden, sadece zekasını ortaya koyarak gösteren, kalpleri Atatürk sevgisi, bayrak sevgisi, insan hayvan doğa sevgisi ile dolu TÜRK GENÇLİĞİ.

Onlara ithaf edilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu, Onlara güvenmekle bir kez daha haklı çıkan Ata’mızın ruhu şad olsun.

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