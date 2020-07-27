Kılıç, fetih ve Ayasofya

27 Temmuz 2020 Pazartesi

Aralık 1999

Avrupa Birliği (AB) Helsinki zirvesinde Türkiye’nin adaylığı resmen onaylandı ve diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edildi.

Kasım 2002

Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 34.28 oyla iktidara geldi.

3 Ekim 2005

Lüksemburg’da AB Hükümetlerarası Konferansı’nda Türkiye AB ile resmen katılım müzakerelerine başladı.

Aralık 2006

AB Türkiye ile müzakereleri Kıbrıs anlaşmazlığı nedeniyle 8 başlıkta askıya aldı. Askıya alınmayan başlıklarla ilgili müzakereler sürse de Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmeden başlıkların kapatılmaması kararı alındı.

Ağustos 2008

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Bodrum’da eşleriyle birlikte tatil için buluştu.

Aralık 2010

Tunus’ta Muhammed Buazizi adındaki seyyar satıcı hükümeti protesto için kendini yakarak intihar girişiminde bulundu. Bu olay önce Tunus’ta, ardından Cezayir, Ürdün, Mısır ve Yemen’de ‘Arap Baharı’ adı verilen isyan dalgalarına neden oldu. 2012 yılı Şubat ayına kadar Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da geniş çaplı ayaklanmalar liderlerin devrilmesine ve iç savaşlara yol açtı. Suriye iç savaşı 2011 yılında başladı.

Nisan 2012

Esad ile ilişkiler bozuldu. Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu TBMM’deki konuşmasında ‘Bundan sonra Ortadoğu’daki değişim dalgasını yöneteceğiz. Bu değişim dalgasının öncüsü olmaya devam edeceğiz’ dedi. Davutoğlu daha önceki bir açıklamasında ”Ortadoğu’da bizim haberimiz olmadan yaprak bile kımıldamaz” demişti.

Kasım 2015

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi savaş uçağı Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle iki Türk F-16 uçağı tarafından düşürüldü. Rusya Suriye İç Savaşı’nda Eylül 2015 tarihinden bu yana Esad hükümetinin yanında operasyonlara başlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin krizin ‘Çok ciddi sorunlara neden olacağını, Türkiye’nin bilerek Rusya ve Türkiye ilişkilerini çıkmaza sürüklediğini ve özür beklediklerini’ söyledi.

Şubat 2015’ten itibaren

Türk ordusu sınır güvenliğini sağlamak ve terörle mücadele kapsamında Kobani ve Halep (Şah Fırat Operasyonu) Ağustos 2016’ta Cerablus, El-Bab ve Halep (Fırat Kalkanı Harekatı), Ekim 2017’de İdlib (Bahar Kalkanı Harekatı), Ocak 2018’de Afrin ve Halep (Zeytin Dalı Harekatı), Ekim 2019’da Rasulayn ve Tel Abyad gibi (Barış Pınarı Harekatı), Kuzey Suriye topraklarında kara ve hava operasyonları başlattı.

Ocak 2020

TBMM Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 184'e karşı 325 oyla kabul etti.

24 Temmuz 2020

Laik Türkiye’nin Diyanet İşleri Başkanı müze statüsünden çıkarılan Ayasofya Camisi’nde hutbeye elinde kılıçla çıktı. Cami’de ayrıca Osmanlı İmparatorluğu’nun fetih sembolü olan yeşil sancaklar asıldı.

Ayasofya, ‘komşularla sıfır sorun’ diye diye, sonunda Ortadoğu’da sıcak savaşlara batan, Batılı müttefikleriyle küs Türkiye’nin, ‘kılıç ve fetih’ politikasının en gösterişli simgesi haline dönüştü.