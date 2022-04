Tek bir kadın

27 Nisan 2022 Çarşamba

Tek adam rejimlerinin doğasıdır; hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku işler.

Hukuk tek bir kişi ya da zümrenin refahı, güvenliği, iktidarının sürekliliği için kullanılan bir aygıttan öteye gitmez.

O hukuk sisteminde olmayan suçlar yaratılır, yasalar bükülür, anayasa yokmuş gibi davranılır ve suçlu-masum ayrımı bulandırılır.

Tek adam rejimlerinde hukukun önceliği adaleti sağlamak değildir.

Hukukun çarkları siyasi kariyerlerin, makamların, mevkilerin ve tepedekilerin ikbali için çalıştırılır.

Kararlar hep siyasi, davalar göstermelik, düşmanlıklar keskin, muhalifler döneme göre değişken ama daima hedeftedir.

Tek adam rejimlerinin elinde oyuncaktır hukuk.

O ucu sivri, değdiğinde yakan, hayatları yok eden, pes ettirene kadar ezen oyuncak zulmün ve korkunun simgesi haline gelir.

Aynı Gezi Davası’nda yaşananlar gibi.

İki yıl önce beraat aldığın için tahliye edilmen gerekirken casusluktan yine tutuklanırsın örneğin.

İki yıl casusluktan yattıktan sonra ondan beraat eder ama daha önce beraat aldığın davadan müebbet alırsın.

Osman Kavala gibi.

Ya da ömrünü bilime, doğanın ve ülkenin iyiliğine adamış aydın insanlara yapıldığı gibi ortada suç yokken 18 yıl hapis cezasına çarptırılırsın.

Çünkü mevcut hukukun siyaseti bunu gerektirir.

Çünkü tek bir odaktan kine, hırsa, intikama dayanan kararlar siyasi oyunlar için gereklidir.

Masumlar rehin tutulduğu müddetçe başkaları itirazlarını keser, sesini kısar ve önüne bakar.

Tek adam rejimlerinin mağduriyetle başlayan zulümle son bulan değişmez öyküsüdür bu.

‘Adaleti getireceğiz, ezilmişlere biz ses olacağız’ diye gelenler bin odalı saraylarında binbir zulmün sultanına dönüşürler.

Her kalkan baş, her çıkan ses, her yükselen itiraz yeni intikamlarının sebebi ve hedefi haline gelir.

Her türlü itaatsizlik suça bulanır, en ağır cezalar en olmayacak kişilere verilir.

Yasa, adalet, hukuk sistemi tek bir kişinin gurur meselesidir artık.

Tek adam rejimlerinde hukuk yoktur, kişisel intikamların infazı vardır yalnızca.

Sonra…

Sonra tek adamların karşısına bir kadın çıkar.

Öldürülen o kadar çocuktan sonra hapsin ona vız geleceğini söyleyen bir kadın.

Mahkeme heyetine şu sözleri söyleyerek tarihe geçen Mücella Yapıcı…

‘Hiçbir zaman şiddetten yana olmadım. Toplum yararına mesleğimi onurla yürüttüm. Bugüne kadar tek bir çocuğuma haram lokma yedirmedim; hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım. Mesleğimi mesleğim doğrultusunda kullandım. Yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma gelince sizin de yaşamanızı umuyorum. Hüküm sizindir.’

Bugün hüküm tek adamların olabilir.

Onur, adalet ve gelecek ise onlardan korkmayan kadınların.