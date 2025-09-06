O fotoğrafları içime sindiremiyorum. Büyük dayısı Sakarya Meydan Savaşı’nda şehit düşmüş, biri asker, diğeri sivil olarak Kurtuluş Savaşı’na katılmış iki İstiklal Madalyalı dedenin ahvadı (torunu demektir, Harbiye Marşı’nda geçer) olarak kabul edemiyorum.

O fotoğraflar, yarım yüzyılı aşan bir sürecin sonucudur.

O fotoğraflar, “Sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı” diyerek 12 Mart cuntasını gerçekleştiren general Memduh Tağmaç’ın, “Laik okullar anarşi yuvası, devletin kilit noktalarına yerleştireceğimiz kişileri imam hatip okullarında yetiştireceğiz” diyen cumhurbaşkanı yapılmış general Cevdet Sunay’ı, başta İlhan Selçuk olmak üzere yurtsever aydınları kontrgerilla karargâhlarında işkenceden geçiren general Faik Türün’ün, tam bağımsızlık ve özgürlük isteyen gencecik insanları darağacına gönderen general Ali Elverdi’nin eseridir.

O fotoğraflar, 1970’li yıllar boyunca gladyo ve mafya işbirliğinde gençliği birbirine boğazlattırdıktan sonra ABD’nin emriyle 12 Eylül’ü faşist cuntasını gerçekleştiren, ırkçı-gerici Türk-İslam sentezini devletin resmi ideolojisi haline getiren generaller Kenan Evren, Nurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Sedat Celasun, Bülend Ulusu, Necdet Üruğ, Haydar Saltık ve yakın arkadaşlarının bıraktığı mirastır.

O fotoğraflar, 12 Eylül döneminde Mamak Cezaevi’nde “İstiklal Marşı”nı bile işkence aracı yapan General Recep Ergun ve Albay Raci Tetik’in ruhunu bugüne taşıyan hayalettir. Diyarbakır Cezaevi’nde tutukluların makatına cop sokan, onlara insan dışkısı yediren Yüzbaşı (sonra binbaşı) Esat Oktay Yıldıran’ın kalıtıdır.

O fotoğraflar, Cumhuriyet ile derdi olanların işine gelen yerli yersiz muhtıralar hazırlayıp Dolmabahçe görüşmesi sırasında kişisel açıkları masaya konunca derin suskunluğa gömülen general Yaşar Büyükanıt’ın tortusudur! Kasaptaki ete soğan doğratmayan “hocam paşa” Hilmi Özkök’ün anısıdır.

O fotoğraflar, FETÖ aracılığıyla casusluk örgütlerince talan ettirilen “kozmik oda”ya girilmesine izin veren, FETÖ’cülerin orduya sızmasına olanak tanıyan dönemin komuta kademesinin aymaz birikimidir.

O fotoğraflar, en yakın çalışma kadrosunun bile casusluk cemaatine bağlı olduğu ortaya çıkan, darbe girişimi gecesi aynı cemaat tarafından makam odasında teslim alınan, Türk askerinin başına çuval geçiren ABD kara kuvvetleri komutanının elinden göğsüne “liyakat lejyonu madalyası” takılan General Hulusi Akar’ın çökeltisidir.

O fotoğraflar, Cumhuriyetin 100. yılını Vahdettin Köşkü’nde kutlayanların eseridir!

VATANDAŞLIK TANIMI

Saray’daki ömür boyu seçilsin diye, İmralı’daki “önder” istedi diye anayasayı değiştirme gündemde.

AKP’nin eski başbakanı Binali Yıldırım, lafı anayasadaki vatandaşlık tanımına getirip demiş ki:

“Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir.”

Anayasada öne çıkarılan etnik kimlikten kastı, Türklük...

Atatürk’ün “Yurttaşlık Bilgileri”nden okuyalım:

“Türk ulusu, Asya’nın batısında ve Avrupa’nın doğusunda olmak üzere kara ve deniz sınırlarıyla ayırt edilmiş, dünyaca tanınmış büyük bir yurtta yaşar: Onun adına ‘Türk eli’ derler.”

Yine Atatürk’e göre, bir ulusu oluşturan bireylerin yaşama, çalışma, düşünce ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınmış olmalı. Dahası, kendi topraklarında, dışarıdan hiçbir karışma ve sınırlandırma olmaksızın özgür ve bağımsız yaşaması gerekir!

Ulusa akıl verenler, önce bu koşulları yerine getirsinler.