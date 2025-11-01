Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivil Sıkıyönetim
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

Sivil Sıkıyönetim

01.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bu ülke çok sıkıyönetim gördü, ancak sivil sıkıyönetimi ilk kez yaşıyor. Gözaltı odaları, cezaevleri tıklım tıklım dolu.

Gözüne kestirdiklerini içeri atıyorlar. Büyük büyük iddialar ortalıkta uçuşuyor: Basına yansıyan haberlere bakılırsa; somut kanıt, olgu, tanık derseniz, şimdiye değin miş-muş dışında görünen, gerçekliğe dayanan kesin bir bilgi yok.

Karmaşık ilişkiler diyorlar, tutmuyor. Örgüt diyorlar, uyuşmuyor. Terör diyorlar, bir şey çıkmıyor.

Sıra geldi casusluğa! Yıllardır, dünya sömürgenlerine karşı duruşu ile tanıdığımız, yurtsever gazeteci Merdan Yanardağ casusmuş!

CHP ilçe başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış, cumhurbaşkanlığına aday olmuş Ekrem İmamoğlu casusmuş!

Uydurmacılığın doruğundalar artık.

Sanatçısından gazetecisine, sokakta dert yanan yurttaştan hak arayan sendikacısına değin tüm muhaliflerin gırtlağına basıyorlar ki sussunlar...

Sıkıyönetimlerde sıkı can iyidir, kolay çıkmaz, boyun eğmez, kabullenmez.

Yönetimi sıkılaştıransa mutlaka unutulur gider, canlar kalır.

Image

BİNLERCE YILLIK TÜRKÇEYİ TARTIŞANLARA

Bugün Harf Devrimimizin 97. yıldönümü. “Bir gün kalktık, cahil kaldık” diyen gerici takım, okuyamadığından bilmez: Türkler, Müslümanlığı benimsemeden önce yaklaşık 5 yüzyıl dokuz ayrı yazı kullanırlar. Bunlar arasında, Köktürk, Uygur, Sogud, Mani Brahmi, Tibet, Çin, Moğol, Nasturi yazıları var.

8. yüzyıldan başlayarak Türkler Müslümanlıkla birlikte Arap yazısının etkisi altına girerler. Arap dili, Müslümanlıkla birlikte Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’deki birçok dili yok eder. Halklar da Araplaşır. Bu yazının Türk diline uygun olup olmadığına pek bakılmaz, çünkü din kaygısı egemen olur. Arap alfabesi, Türkçenin de sesini ve dilini boğar, Türkçe çölleşir.

Aslında Türkçe, Latin harflerine yabancı değil.

1727’de, 3. Ahmet döneminde kurulan Osmanlı’daki ilk basımevinde Latin harfleriyle ilk kitap basılır. Bu gelişme İbrahim Müteferrika tarafından Latin harflerinin Türkçeye ilk uygulanışıdır.

Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi de Arap alfabesinin zorluğundan yakınan Osmanlı aydınları arasındadır. Dahası, istibdatçı zorba 2. Abdülhamit’in Arnavut hafiyeleri bile kendi aralarında Latin harfleriyle Arnavutça yazışırlar!

Harf ve ardından gelen dil devrimleri birbirini tamamlayan çağ aşıcı atılımlardır.

Burada, Türkçenin resmi devlet dili olmasını tartışanlara da bir çift söz söylemek gerek:

Türk topluluğunun ilk temsilcileri sayılan Hunlar, milattan önce 3. yüzyılda, yani bundan yaklaşık 2 bin 300 yıl önce Hun Türkçesini devlet dili olarak kullanırlar. Milattan sonra Göktürkler, Uygurlar ve Kırgızlarda da Türkçe devlet dilidir. Avar, Hazar, İdil Bulgar, Tuna Bulgar, Peçenek, Kıpçak, Kuman Türkleri de İdil’den Tuna’ya değin çeşitli Türk lehçelerini devlet dili olarak kabul ederler. Karahanlılar da öyle.

Ve bir önemli saptama: Türkçe 15. yüzyıldan beri bir uygarlık dili olarak kabul görür.

Türkçeyi ve Türk abecesini küçümsemeye kalkanlar, tarih önünde akıllarını başlarına toplarlar mı?

Cahil kaldılar ya, bir türlü toplayamıyorlar...

ÜMMETÇİLER BULUŞMASI

PKK’li Cemil Bayık demiş ki “Ümmet anlayışı Kürtlerle Türklerin birliğini sağlamıştır”.

Yurttaş Cumhuriyeti yıkıp “Yeni Türkiye Yüzyılı” denen Saray’cı karşıdevrimde bu yüzden buluşuyorlar.

İlgili Konular: #casusluk #Operasyon #CEZAevi #gözaltı #Türkçe

Yazarın Son Yazıları

Sivil Sıkıyönetim

Bu ülke çok sıkıyönetim gördü, ancak sivil sıkıyönetimi ilk kez yaşıyor.

Devamını Oku
01.11.2025
Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Devamını Oku
25.10.2025
İnşaatçının Barışı

Dünya sömürgenlerinin, Ortadoğu’da kirli-kanlı oyunları hiç bitmez.

Devamını Oku
18.10.2025
Ecel Kapıda

Nereye varacaklar böyle?

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin Fevkindeyiz!

Hanedan jetinde gezen uçan gazeteciler vardır; soru soramazlar; belleri, boyunları bükük tutanak tutarlar.

Devamını Oku
04.10.2025
Soruşturulmayan Yargıç

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı için ne demişti?

Devamını Oku
27.09.2025
İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025
İstibdat İçten de Çatırdıyor

Abdülhamit dönemine benzer istibdat jurnalciliğine soyunan başdanışman Oktay Saral’ın son açıklamaları, Saray’da solunan havayı özetliyor.

Devamını Oku
28.06.2025
Ne yıkıldı da yenisini kuruyorsunuz?

Devlet Bahçeli, “Bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” diyor.

Devamını Oku
21.06.2025
Hizmet Etme Biçimi

Cumhuriyet okuru bilinçlidir, ufukludur, kül yutmaz...

Devamını Oku
14.06.2025
CHP’yi karıştıranların ilişkileri!

Beklenen oldu: Saray’ın yeniden seçilme uğruna CHP’ye boyun eğdirmek, diz çöktürmek için kurguladığı “iç kavga” çıkarmaya yönelik senaryosu çerçevesinde, Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçildiği kurultay hakkında dava açıldı.

Devamını Oku
07.06.2025
Saray, Cumhuriyetin Partisine Boyun Eğdirmek İstiyor

Yaşananların tek bir nedeni, anlamı, gerekçesi var: Saray’daki AKP’li, Saray’ından kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Devamını Oku
01.06.2025
Kardeşlik Yüzyılıymış!

“Türkiye Yüzyılı”, Cumhuriyetin 100. yılında, Saray’ın propaganda bakanlığının 1923 Devrimi’ni sözüm ona yok saymak için türettiği bir söz.

Devamını Oku
31.05.2025
Başımıza Çorap Öreyemeyecekler

Siyasi dinciler, etnikçi Turancılar ve etnikçi ayrılıkçılar, Türkiye’yi bir “sayım, suyum yok” mızıkçılığına doğru sürüklüyorlar.

Devamını Oku
24.05.2025
Cumhuriyetle derdi olan üçlü ittifak

Tüm dünyaya bağımsızlık savaşının nasıl verileceğini göstermiş, ortaçağda donmuş kalmış bir toplumun nasıl uygar bir ulusa dönüşebileceğini kanıtlamış, yaptığı atılımla dünya devrimler tarihine geçmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin yazgısına bir bakın:

Devamını Oku
17.05.2025
Başkent'ten izlenimler: İktidarın onayladığı PKK bildirisi neyi öngörüyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nin silah bıraktığını ileri sürdüğü bildirisinin, ülkenin istihbarat örgütü ile iktidarın gözetim ve onayından geçtiğini söyledi. Yani, Özgür Özel'e göre, AKP-MHP ve paydaşları, bu bildirinin içeriğinden haberdardılar ve kabul etmişlerdi.

Devamını Oku
14.05.2025
Cuntanın Somutlaşmış Hali

Cuntanın Somutlaşmış Hali

Devamını Oku
10.05.2025
Geçmişte üstü örtülen dosyalar

Geçmişte Üstü Örtülen Dosyalar

Devamını Oku
03.05.2025
Halk Volkanı

Halk Volkanı

Devamını Oku
26.04.2025
Işık Kansu yazdı...

Buharlaşan 2.5 Trilyon Dosyası

Devamını Oku
19.04.2025
Had Bildirenlerin Hadsizliği

Had Bildirenlerin Hadsizliği

Devamını Oku
12.04.2025
Işık Kansu yazdı...

Mahir Polat neden içeride?

Devamını Oku
05.04.2025
Halk demokrasi devrimini gerçekleştiriyor

Halk demokrasi devrimini gerçekleştiriyor

Devamını Oku
30.03.2025
Işık Kansu yazdı...

Zafer Cumhuriyetçilerin Olacak

Devamını Oku
29.03.2025
Işık Kansu yazdı...

Diktatörlüğe yönelen iktidara karşı tüm muhalefeti kucaklayan demokrasi devrimi: Halk artık yükselen bir deniz

Devamını Oku
25.03.2025