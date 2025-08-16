Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Ailede şiddet, okulda kin, günlük yaşamda yalan, iş yaşamında dolan, siyasette nefret. Derin bir öç alma duygusu, düşmanlığa dönüşmüş tiksinti, cehaletle bütünleşmiş kabalık. Ele geçirilmiş gücü; yalana şerbetli, kin güdücü, öç alıcı düşmanlık ve gözünü hırs bürümüş zorbalıkla bütünleştirme.

Geçmişten taşınan yetersizliklerin güç zehirlenmesiyle boş böbürlenmelere, kıygı, aşırı kibir ve acımasızlıklara dönüşmesi.

Korkuyu ve cezayı önceleyen bakış açısının dar ve basık kalıplarından çıkamayan algı biçiminin getirdiği niteliksizlik, hoyratlık, kötücül davranma eğilimi yüksek hoşgörüsüzlük.

Bağımsız davranabilme, düşünebilme yetisi eksikliğinin getirdiği bağımlılık tutkusundan sıyrılamama. Güçlünün karşısında boyun eğici kulluk; zayıfa baskıcı ağalık, beylik.

Tembellik, çıkarcılık, bencillik, hak yeme, adalet yerine hukuksuzluk, tehdit ve linç.

Ekrem İmamoğlu’nun, “çok büyük tehlike” diye nitelediği sistemin arka planını özetlemeye çalıştık.

Doğrudur, bu düzen değişmelidir. Mutlaka.

ÇİZMEYİ AŞAN BÜYÜKELÇİ

Trump’ın iş ortağı, Arap prenslerin yareni, ABD’nin BOP tuhafiyecisi Tom Barrack, artık iki ayağı ile birlikte çizmeyi aştı.

Osmanlı millet modeli hayaletini geri çağırmakla kalmadı, patrikhaneyi ekümenik (tüm Hıristiyanları kapsayan kilise) ilan etti.

Barrack’a, Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen ulusal ve uluslararası hukuk metinlerine böylesine saygısızca, hatta küstahça davranma emrini veren hiç kuşkusuz, emperyalist küreselleşmenin uygulayıcısı Beyaz Saray yönetimidir.

Ancak, kendisini bölgenin düzen kurucu ilahı gibi algılamaya başlayan Barrack’a, bırakın nezaketi, tüm diplomatik kural ve gelenekleri hiçe sayan hadsizliklerine asıl olanak sağlayan, Saray iktidarıdır.

Nedeni, Beyaz Saray’ın kurgulamak istediği bölge düzeni ile Saray’ın “Yeni Türkiye Yüzyılı” uydurmacasının birbiriyle örtüşmesidir.

Torunları nasıl bugün sahte diplomacı çıktıysa, siyaseten kendilerini onların devamı olarak algılayan Saray, “ecdadımız” dedikleri Osmanlı hanedanlarının izinde, Türkiye’yi yeniden sömürgenlerin kuklası konumuna sürüklemektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen tüm ilke ve kurallarla sorunları olan emperyalizmin ajanı paralı askerleri “önder” saymayı içlerine sindirenlerin, kurgulanmakta olan senaryoların bölge pazarlamacısı oldukları gün gibi ortadadır.

Saraycıların aldırmaz tutumlarına karşı yurtsever muhalefetin göstereceği tepki, Türkiye’nin geleceği açısından önemlidir.

SAVCIYA YOĞUN BASKI

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, avukat Rezan Epözdemir’in sorgu süreciyle ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum başta olmak üzere iktidar sahiplerinin başsavcı Akın Gürlek’e yoğun baskı yaptığını belirtip dedi ki:

“Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette...”

Neymiş?

İmamoğlu dosyasında siyasi yönlendirme varmış.

Özgür Özel belgeleriyle açıkladı: Atatürk ve cumhuriyetçilerle ilgili abuk sabuk çıkışları ile tanınan AKP’li Mücahit Birinci, İBB yetkililerine iftira atılması için para karşılığı aracılığa kalkışmış.

Neymiş?

Kumpas soruşturmalar, onları açanların başına çökmüş...