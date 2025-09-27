Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Huku

k Mahkemesi yargıcı için ne demişti? Özetleyelim:

- Avukatlık yaparken AKP referansıyla Karayolları Genel Müdürlüğü avukatlığına girdi, Ulaştırma Bakanlığı davalarını aldı.

- Eşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP’deyken belediyede avukatlık yaptı.

- AKP kimliği ve rozeti taşırken eşiyle birlikte yargıç yapıldılar.

- Avukatlar avukatlıktan yargıçlığa geçerse beş yıl o ilde görev yapmazlar. Karı-koca, hemen İstanbul Gaziosmanpaşa’ya atandılar.

- Daha sonra atandıkları Malkara’da en az dört yıl durmaları gerekirken hemen İstanbul’a geri getirildiler.

- Uygun mahkemeye yerleştirildiler. Nöbetçi mahkemenin 45. Asliye Hukuk olmasını beklediler. Adli tatil dönüşü ilk gün işlemini yaptı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atadı.

Her sav, birbirinden önemli. Bugüne değin konuya ilişkin Adalet Bakanlığı girişimde bulundu mu? Hayır. Hâkimler ve savcılar, harekete geçti mi? Hayır.

Bu süre içinde ne oldu peki? Adalet bakanı, Suudi Arabistan’ın Milli Günü resepsiyonuna gitti, “Uluslararası hukuka saygı, uluslararası mahkemelerin kararlarına uymak devletlerin görevi. Maalesef, buna uyulmadığını üzülerek görüyoruz” dedi.

HSK de Moğolistan Adalet Akademisi, Kore Cumhuriyeti Mevzuat Araştırma Enstitüsü, Azerbaycan Adalet Akademisi heyetlerini kabul etti. Konuk heyetlere, kurulun, yargıç ve savcıların mesleğe kabul, atama, terfi ve disiplin işlemleri hakkında sunum yaptı.

Aynı sürede, Özgür Özel’in “AKP kimlikli, rozetli” dediği İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı ise YSK’nin ve kendisinden yüksek mahkemelerin kararlarına rağmen “Anayasaya aykırı ve tam kanunsuzluk” olarak nitelendirilen girişimlerine ısrarla devam etti.

Suudi Arabistan’a, Moğolistan’a, Kore’ye, Azerbaycan’a akıl verenler, dönüp bir de kendilerine baksa, görecekler hukuka saygısızlığı, yargıçların mesleğe kabul, atama, terfi ve disiplin işlemlerinde var olan kuşkuyu...

YALVARMA ÜZERİNE OTURAN DIŞ POLİTİKA

Saray, tahtından düşmemek için içte CHP’yi kendi deyimiyle silkelemeyi, dışta da Trump’a dayanmayı seçti.

İkisinde de başarısızlığa uğrayacağını çok yakında göreceğiz.

İçte, CHP odağında Cumhuriyet ilkelerini, demokrasiyi ve sandığı ortadan kaldırma çabaları büyük halk çoğunluğunun giderek yükselen direnci ile karşılaşıyor.

Dışa gelince...

Savaşları kışkırtma, başka ulusların topraklarına el uzatma, küresel sömürgeciliği hortlatma çabaları ile Hitler’i aratmayan Trump, son BM toplantısında da aynı çizgiyi korumada kararlı olduğunu kanıtladı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in ifadesiyle “Nasıl bir dünya seçeceğiz? Kaba güçlerin olduğu bir dünya mı, yoksa yasaların olduğu bir dünya mı?” sorularına karşı kaba gücün yanında olacağını gösterdi.

Trump’ın yürüttüğü kaba siyasetin; gerek Avrupa, gerekse Çin-Rusya’nın başını çektiği kamp ve tüm mazlum uluslarla çeliştiği ortada. Saray’ın uyguladığı ABD’den yana seçimin içeriğini de ABD sözcülerinin açıklamalarından anlıyoruz: Trump ile görüşmek için yalvarılıyor. Trump’tan meşruiyet alınıyor. Rahip Brunson’un serbest bırakılmasında olduğu gibi Trump’ın her istediği yerine getiriliyor.

İlişkilerin bu düzeye indirgendiği bir noktada, iktidarın küçük ortağı MHP’nin Rusya ve Çin ile yakınlaşma önerisi bile Saray’ı kurtaramayacaktır.

Bağımsızlık devrimini gerçekleştirmiş onurlu bir ulus, böylesi bir horlanmaya katlanamayacağını er geç gösterecektir.