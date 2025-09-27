Cumhuriyet Gazetesi Logo
Soruşturulmayan Yargıç
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

Soruşturulmayan Yargıç

27.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

 

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Huku

Image

k Mahkemesi yargıcı için ne demişti? Özetleyelim:

- Avukatlık yaparken AKP referansıyla Karayolları Genel Müdürlüğü avukatlığına girdi, Ulaştırma Bakanlığı davalarını aldı.

- Eşi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP’deyken belediyede avukatlık yaptı.

- AKP kimliği ve rozeti taşırken eşiyle birlikte yargıç yapıldılar.

- Avukatlar avukatlıktan yargıçlığa geçerse beş yıl o ilde görev yapmazlar. Karı-koca, hemen İstanbul Gaziosmanpaşa’ya atandılar.

- Daha sonra atandıkları Malkara’da en az dört yıl durmaları gerekirken hemen İstanbul’a geri getirildiler.

- Uygun mahkemeye yerleştirildiler. Nöbetçi mahkemenin 45. Asliye Hukuk olmasını beklediler. Adli tatil dönüşü ilk gün işlemini yaptı ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atadı.

Her sav, birbirinden önemli. Bugüne değin konuya ilişkin Adalet Bakanlığı girişimde bulundu mu? Hayır. Hâkimler ve savcılar, harekete geçti mi? Hayır.

Bu süre içinde ne oldu peki? Adalet bakanı, Suudi Arabistan’ın Milli Günü resepsiyonuna gitti, “Uluslararası hukuka saygı, uluslararası mahkemelerin kararlarına uymak devletlerin görevi. Maalesef, buna uyulmadığını üzülerek görüyoruz” dedi.

HSK de Moğolistan Adalet Akademisi, Kore Cumhuriyeti Mevzuat Araştırma Enstitüsü, Azerbaycan Adalet Akademisi heyetlerini kabul etti. Konuk heyetlere, kurulun, yargıç ve savcıların mesleğe kabul, atama, terfi ve disiplin işlemleri hakkında sunum yaptı.

Aynı sürede, Özgür Özel’in “AKP kimlikli, rozetli” dediği İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı ise YSK’nin ve kendisinden yüksek mahkemelerin kararlarına rağmen “Anayasaya aykırı ve tam kanunsuzluk” olarak nitelendirilen girişimlerine ısrarla devam etti.

Suudi Arabistan’a, Moğolistan’a, Kore’ye, Azerbaycan’a akıl verenler, dönüp bir de kendilerine baksa, görecekler hukuka saygısızlığı, yargıçların mesleğe kabul, atama, terfi ve disiplin işlemlerinde var olan kuşkuyu...

YALVARMA ÜZERİNE OTURAN DIŞ POLİTİKA

Saray, tahtından düşmemek için içte CHP’yi kendi deyimiyle silkelemeyi, dışta da Trump’a dayanmayı seçti.

İkisinde de başarısızlığa uğrayacağını çok yakında göreceğiz.

İçte, CHP odağında Cumhuriyet ilkelerini, demokrasiyi ve sandığı ortadan kaldırma çabaları büyük halk çoğunluğunun giderek yükselen direnci ile karşılaşıyor.

Dışa gelince...

Savaşları kışkırtma, başka ulusların topraklarına el uzatma, küresel sömürgeciliği hortlatma çabaları ile Hitler’i aratmayan Trump, son BM toplantısında da aynı çizgiyi korumada kararlı olduğunu kanıtladı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in ifadesiyle “Nasıl bir dünya seçeceğiz? Kaba güçlerin olduğu bir dünya mı, yoksa yasaların olduğu bir dünya mı?” sorularına karşı kaba gücün yanında olacağını gösterdi.

Trump’ın yürüttüğü kaba siyasetin; gerek Avrupa, gerekse Çin-Rusya’nın başını çektiği kamp ve tüm mazlum uluslarla çeliştiği ortada. Saray’ın uyguladığı ABD’den yana seçimin içeriğini de ABD sözcülerinin açıklamalarından anlıyoruz: Trump ile görüşmek için yalvarılıyor. Trump’tan meşruiyet alınıyor. Rahip Brunson’un serbest bırakılmasında olduğu gibi Trump’ın her istediği yerine getiriliyor.

İlişkilerin bu düzeye indirgendiği bir noktada, iktidarın küçük ortağı MHP’nin Rusya ve Çin ile yakınlaşma önerisi bile Saray’ı kurtaramayacaktır.

Bağımsızlık devrimini gerçekleştirmiş onurlu bir ulus, böylesi bir horlanmaya katlanamayacağını er geç gösterecektir.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #yargıç #HSK

Yazarın Son Yazıları

Soruşturulmayan Yargıç

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı için ne demişti?

Devamını Oku
27.09.2025
İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025
İstibdat İçten de Çatırdıyor

Abdülhamit dönemine benzer istibdat jurnalciliğine soyunan başdanışman Oktay Saral’ın son açıklamaları, Saray’da solunan havayı özetliyor.

Devamını Oku
28.06.2025
Ne yıkıldı da yenisini kuruyorsunuz?

Devlet Bahçeli, “Bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” diyor.

Devamını Oku
21.06.2025
Hizmet Etme Biçimi

Cumhuriyet okuru bilinçlidir, ufukludur, kül yutmaz...

Devamını Oku
14.06.2025
CHP’yi karıştıranların ilişkileri!

Beklenen oldu: Saray’ın yeniden seçilme uğruna CHP’ye boyun eğdirmek, diz çöktürmek için kurguladığı “iç kavga” çıkarmaya yönelik senaryosu çerçevesinde, Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçildiği kurultay hakkında dava açıldı.

Devamını Oku
07.06.2025
Saray, Cumhuriyetin Partisine Boyun Eğdirmek İstiyor

Yaşananların tek bir nedeni, anlamı, gerekçesi var: Saray’daki AKP’li, Saray’ından kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Devamını Oku
01.06.2025
Kardeşlik Yüzyılıymış!

“Türkiye Yüzyılı”, Cumhuriyetin 100. yılında, Saray’ın propaganda bakanlığının 1923 Devrimi’ni sözüm ona yok saymak için türettiği bir söz.

Devamını Oku
31.05.2025
Başımıza Çorap Öreyemeyecekler

Siyasi dinciler, etnikçi Turancılar ve etnikçi ayrılıkçılar, Türkiye’yi bir “sayım, suyum yok” mızıkçılığına doğru sürüklüyorlar.

Devamını Oku
24.05.2025
Cumhuriyetle derdi olan üçlü ittifak

Tüm dünyaya bağımsızlık savaşının nasıl verileceğini göstermiş, ortaçağda donmuş kalmış bir toplumun nasıl uygar bir ulusa dönüşebileceğini kanıtlamış, yaptığı atılımla dünya devrimler tarihine geçmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin yazgısına bir bakın:

Devamını Oku
17.05.2025
Başkent'ten izlenimler: İktidarın onayladığı PKK bildirisi neyi öngörüyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nin silah bıraktığını ileri sürdüğü bildirisinin, ülkenin istihbarat örgütü ile iktidarın gözetim ve onayından geçtiğini söyledi. Yani, Özgür Özel'e göre, AKP-MHP ve paydaşları, bu bildirinin içeriğinden haberdardılar ve kabul etmişlerdi.

Devamını Oku
14.05.2025
Cuntanın Somutlaşmış Hali

Cuntanın Somutlaşmış Hali

Devamını Oku
10.05.2025
Geçmişte üstü örtülen dosyalar

Geçmişte Üstü Örtülen Dosyalar

Devamını Oku
03.05.2025
Halk Volkanı

Halk Volkanı

Devamını Oku
26.04.2025
Işık Kansu yazdı...

Buharlaşan 2.5 Trilyon Dosyası

Devamını Oku
19.04.2025
Had Bildirenlerin Hadsizliği

Had Bildirenlerin Hadsizliği

Devamını Oku
12.04.2025
Işık Kansu yazdı...

Mahir Polat neden içeride?

Devamını Oku
05.04.2025
Halk demokrasi devrimini gerçekleştiriyor

Halk demokrasi devrimini gerçekleştiriyor

Devamını Oku
30.03.2025
Işık Kansu yazdı...

Zafer Cumhuriyetçilerin Olacak

Devamını Oku
29.03.2025
Işık Kansu yazdı...

Diktatörlüğe yönelen iktidara karşı tüm muhalefeti kucaklayan demokrasi devrimi: Halk artık yükselen bir deniz

Devamını Oku
25.03.2025
Işık Kansu yazdı

Halk, cumhuriyetini yeniden kuruyor

Devamını Oku
23.03.2025
Demokratik Sistemin Canını Almak

Demokratik Sistemin Canını Almak

Devamını Oku
22.03.2025
Işık Kansu yazdı...

Saray Gidicidir

Devamını Oku
15.03.2025
Işık Kansu yazdı

Halkta eşik açılmış, CHP kararlılık, inanç ve iradede bütünleşmiş: İmamoğlu korkusavar olmuş

Devamını Oku
14.03.2025
Saçmalama

Saçmalama

Devamını Oku
08.03.2025