Faşist 12 Mart cuntasının Cumhurbaşkanı General Cevdet Sunay’ın o sözünü bir kez daha anımsayalım önce:

“Biz, laik okullara karşı imam hatip okullarını bir seçenek olarak düşünüyoruz. Devletin kilit mevkilerine yerleştireceğimiz kişileri, bu okullarda yetiştireceğiz.”

Gerekçe, imam hatip okullarının “ahlaklı” insan yetiştireceği üzerine oturtulmuştu.

Yetiştirdiler ve bugüne geldik.

2022 yılında bir küçük araştırma yapmıştık: Cumhurbaşkanından TBMM başkanına, bakanlardan Emniyet genel müdürüne, büyükelçilerden Hâkimler Savcılar Kurulu üyelerine, valilerden bakan yardımcılarına değin birçok yönetici, imam hatip okulu kökenliydi.

Hatta, Türkiye’de Saray rejimine geçilmesine neden olan referandumda mühürsüz oyları geçerli sayan Yüksek Seçim Kurulu’nun başkanı da imam hatip mezunuydu.

Dahası, AKP iktidarı boyunca, imam hatip okulu ile birlikte burada okuyan öğrenci sayısı katbekat artırılmıştı.

AKP döneminin bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Ahlakı önceleyen bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz” diyordu. Şimdiki Diyanet İşleri başkanı da imam hatip okullarını övüyordu:

“Erdemli ve ahlaklı bir neslin yetiştirilmesine bu okullar ve fedakâr mümessilleri öncülük etmiştir.”

Zihinsel kodları düzeltmeyi, ümmet bakışı ile düşünme, çalışma ve üretmeyi amaçlayan Cihannüma Derneği’nin kurucusu, bugünkü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise imam hatip okullarını dünya çapında bir model haline getirmeyi düşünenlerdendi.

İktidarın büyük önem verdiği ÖNDER (İmam Hatipliler Derneği), imam hatiplilerin, ilim ve hikmet mirasını kuşanıp nitelikli bir geleceği inşa etme gücünde oldukları kanısındaydı.

Görünen köy kılavuz istemez:

Kilit noktalarına yerleştirilmek üzere yetiştirilenlerin yönettiği ülkenin durumu ortada. Görüyor ve yaşıyoruz.

“Ahlaklı, nitelikli nesil” diye çıkılan yolun bugün varılan aşamasında, imam hatip mezunu iki kişiye daha tanıklık ediyoruz hep beraber: Fuhuş, uyuşturucu vb. savlarla tutuklanan televizyon yayın müdürü Mehmet Akif Ersoy ile aynı soruşturmada itirafçı olan sunucu Ela Rümeysa Cebeci...

Olup biteni özetlersek: Saray çevresindeki iç kavga giderek kızışıyor. Veliahtlık için simgesel ataklar üzerinden birbirlerini yiyorlar.

ORTAÇAĞ ANLAYIŞI

Değerli hocamız Prof. Dr. Taner Timur’dan İmralı ile yürütülen pazarlık üzerine kısa bir değerlendirme:

“Bir ülkenin halkı etnik kökenine göre değil, yurttaşlık bağlarına göre adlandırılır. Bu itibarla Türkiye’de sadece Türkler vardır ve -olumlu ya da olumsuz yönde- ‘Kürt sorunu’ndan söz etmek ayrımcılıktır! Örneğin, Fransa’da milyonlarca -üstelik bazı bölgelerde yoğunlaşmış-Alman kökenli Alsacelılar, Celtic kökenli Bretonlar ve İtalyan asıllı Korsikalılar yaşar, fakat bunlar tamamen entegre olmuşlardır ve kendilerini -farklı kökenlerine rağmen- Fransız sayarlar! Bir ülke yurttaşları elbette etnik kökenlerinin bilincindedir ve ona sevgi duyarlar ama bu onlara ‘etnisite’yi öne çıkarma hakkı vermez! Nitekim bu ülkede Kürtlerin ayaklandığı ve onlara karşı ırkçılık yapıldığı dönemler de yaşanmış ve geride acı anılar bırakmıştır. Ama şahsen kuşku duymuyorum ki bu acılar geride kalmıştır ve anayasa itibarıyla laik olan ülkemizde onların yerine herkesi tehdit eden ortaçağ kalıntısı bir ‘şeriatçı’ anlayış getirmeye kimsenin gücü yetmez!”