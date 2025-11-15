Cumhuriyet Gazetesi Logo
Işık Kansu
Ailecek Dokunulamazlar

15.11.2025 04:00
Futboldaki bahis bataklığına yönelik operasyonlarda eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifadesi alınıp hemen birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

CHP’li belediye başkanlarının eş, baba, çoluk çocuk, artık kim bulunursa ailecek soruşturulduğu bir dönemde Mehmet Fatih Saraç’ın serbest kalması hiç de şaşırtıcı değildi.

Çünkü ailesinin, bu iktidarda dokunulmazlar arasında olması doğaldı.

Fatih Saraç’ın babası Emin Saraç’tı. Emin Saraç, Yozgatlı İhsan’ın öğrencisiydi. Yozgatlı İhsan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin yetkili organlarına danışmadan, Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra CHP’nin cumhurbaşkanı adayı yaptığı, seçilemeyince MHP’den milletvekili olan Ekmeleddin İhsanoğlu’nun babasıydı. Yozgatlı İhsan, Cumhuriyetin ilanı ve hilafetin kaldırılışının hemen ertesinde Mısır’a gitmiş, şeriat okulu olan El Ezher’de eğitim görmüştü. Mısır’da birlikte olduğu Mustafa Sabri ise İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuran, Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliyeciler için ölüm fetvası çıkaran eski şeyhülislamın ta kendisiydi.

Dönelim Emin Saraç’a. Emin Saraç, “ilim hicreti” için gittiği Mısır El Ezher’de, hocalarının tanımıyla “Osmanlı devletinin çocukları” adıyla eğitim görenlerdendi. Aynı zamanda Ekmeleddin İhsanoğlu’nun da yer aldığı İslami İlimler Araştırma Vakfı’nın kurucularındandı.

Fatih Saraç işte o Emin Saraç’ın oğluydu.

Fatih Saraç, BİM mağazalarının, Yeni Şafak gazetesinin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bizim aile dostumuz” diye tanımladığı Yasin El Kadı’nın eski ortaklarındandı. Kendisi, Ciner Yayın Holding’in başında bulunduğu süreçte dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sık sık telefonla aranarak yayınlar konusunda uyarıldığı için “Alo Fatih” diye anılıyordu.

Fatih Saraç’ın kardeşi Prof. Dr. Yekta Saraç ise AKP iktidarı döneminde uzunca süre YÖK başkanlığı yapmıştı.

Böyle bir aileye ve çevreye sahip Fatih Saraç’a dokunulabilir mi?

Dokunulamaz ama milyonlarca kişinin oy verdiği 100 yıllık CHP’nin kapatılması istenebilir!

KİNCİLER

Saray yandaşı gazetelerin yazarlarından tutun, 12 Eylül cuntasının YÖK düzeni sonucu adının önüne profesör kondurulmuşlara değin Atatürk’e kin kusanlara tanık olduk son günlerde.

Kurtuluş Savaşı’ndan başlayarak Cumhuriyet kuruldu kurulalı bunların soyu hep böyleydi. İşbirlikçilik, arkadan hançer, her uygar atılıma taş koyma, ortaçağda takılıp kalma.

Kafa taş, içindeki de saman oldukça bir gıdım ileri gidemediler, gidemeyecekler de.

Çeyrek yüzyıldır iktidardalar. Türkiye’nin ve de yurttaşın durumu ortada. Bugünler geçip gittikten sonra nasıl anılacakları da ortada.

Atatürk, tarihe kazınmış bir kere. Boşuna didinmesinler.

EL ELE İMRALI’YA, NEDEN?

İmralı’daki Türkiye’de yaşayan Kürt kökenli yurttaşları mı temsil ediyor?

Yok öyle bir şey.

İmralı’daki, ileri sürdükleri gibi siyasal ve eylemsel Kürtçülük hareketinin önderi mi?

Aralarındaki ilişkiler derinlemesine irdelendiğinde hiç de öyle gözükmüyor.

İmralı’dakinin, yalnızca binlerce kişinin ölümünden sorumlu bir terör örgütünün başı olduğu varsayılıyorsa da onun içinden de ayrı ayrı sesler çıkıyor.

Öyleyse, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önde olması gereken organı TBMM’nin temsilcilerinden oluşan komisyon üyeleri, el ele tutuşup neden kardeş kavgasının baş sorumlusunun ayağına, hem de barışı sağlayacağı gerekçesiyle gider?

Pek akla yatkın bir iş değil açıkçası.

Aklını yitirmiş bir ülkede, akıl aramak da ayrı bir çelişki hiç kuşkusuz.

