Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi
Işık Kansu
Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

25.10.2025 07:29
KKTC’deki cumhurbaşkanı seçimleri sonrası değişim, Türkiye’de de giderek çökmekte olan iktidarın konumu açısından çok önemli bir gösterge.

1974’te onurlu bir Barış Harekâtı ile Mehmetçiğin ve mücahitlerin kanıyla Kıbrıs Türkünün yurdu yapılan KKTC son dönemde yüz kızartıcı savlarla anılan bir kadronun yönetiminde baştan aşağı kirli bir düzene sokuldu.

Çok değil, yakın geçmişte adada yaşananları kısaca sıralayalım:

- Suç örgütü lideri Sedat Peker, KKTC’nin uyuşturucu ve kumar merkezi haline getirildiğini, AKP’li eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Kıbrıs’a gittiğinde kumarhaneci Halil Falyalı’nın otelinde misafir kaldığını, Falyalı’nın elinde Erkam Yıldırım’ın kasetleri olduğunu ileri sürmüştü.

- Bu savın ertesinde Halil Falyalı öldürüldü. Cinayetin hemen sonrasında Falyalı’nın kumarhane işletmesinin, MHP lideri Bahçeli’nin “dava arkadaşım” diye nitelediği yeraltı dünyasının tanınmış ismi Alaattin Çakıcı tarafından üstlenildiğine ilişkin haberler basına yansıdı.

- Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Falyalı’nın cinayetinin ardından “Değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar, çok insana iyilik yapmıştı” diyerek üzüntüsünü paylaştı. Ayrıca, basında Tatar’ın Falyalı ile çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

- Bu süreçte, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne Yasin Ekrem Serim atandı. Kendisi, Saray’ın başdanışmanı Maksut Serim’in oğluydu. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı’ndan beri tanıdığı, o yıllarda Vakıfbank’ta çalışan, Recep Tayyip Erdoğan başbakan olduktan sonra da hızla yükselen baba Maksut Serim, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Başbakanlık Başmüşavirliği’ne getirilmişti.

- Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’in Falyalı’nın iş ortağı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Falyalı’nın finans müdürlüğünü üstlenmiş olan Cemil Önal, basına Büyükelçi Yasin Ekrem Serim’in Kıbrıs’a, Falyalı’nın siyasilere şantaj yapmak için çekilen kasetleri bulması için gönderildiğine ilişkin açıklamalar yaptı. Önal’a göre, büyükelçi Serim 45 kasetin 40’ını almıştı. Önal, bu açıklamalarının hemen ardından Hollanda’da öldürüldü.

- Nisan 2025’te CHP’nin TBMM’ye sunduğu KKTC’deki yolsuzluk, rüşvet vb. savların araştırılması için verdiği önerge, AKP ve MHP’lilerin oylarıyla reddedildi. İlgili oturumda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, binlerce şehit ve gazinin aziz emanetinin kumar, fuhuş, yasadışı bahis, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı ve karapara aklama merkezine dönüşmüş durumda olduğunu belirtti. İktidar sıralarına dönerek “Sizin milli davanız Kıbrıs değil, sizin davanız cüzdanlarınız, banka hesaplarınız, o hesaplara akan kirli paralar” diye seslendi.

- KKTC’deki cumhurbaşkanı seçimi öncesi adada çürümüş yönetimi desteklemek üzere, iktidar, başta eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere bakanlarını Kıbrıs’a gönderdi.

Hafızalarımızı tazeleyen bu kısa tarihçe, Kıbrıs’taki seçimlerin Türkiye için neden bir önemli gösterge olduğunu yerli yerine oturtmuyor mu?

Tutarlılık Gerek

DEM Partili Sırrı Sakık’ın ülkenin kurucularına yönelttiği “alçak” sözüne şu ana değin CHP sözcülerinden bir tepki gelmemesi, partinin son dönemde yürüttüğü mücadeleyi gönülden destekleyen kitlede ciddi rahatsızlık yarattı ve bunun bilinmesi gerekiyor.

Tutarlılık, sözle değil, eylemle olur.

25.10.2025
