Cumhuriyet Gazetesi Logo
İktidar İtişmeleri
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

İktidar İtişmeleri

20.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Ankara’daki gazetecilerin, Saray ve çevresinde dönüp dolananları öğrenmeleri için kulaklarının Midas’ınki gibi uzun olmasına hiç de gerek yok. Haber ve fısıltılar gelip onları buluyor zaten:

Duyulanlara bakılırsa, AKP içinde klikleşmeler, hizipleşmelerle birlikte adeta nefretleşmeler de arttı.

Saray’ın ömür boyu koltukta kalma tutku ve ısrarı biliniyor. Ancak ondan bir sonrası için daha şimdiden yapılan hesaplar üzerinden gerçekleşen kavgalar artık üstü örtülmeyecek duruma geldi.

Bir zamanların Saray gözdelerinden, reisin propaganda bakanı gibi davranan Fahrettin Altun’un İletişim Başkanlığı’ndan apar topar alınıp etkisiz bir göreve sürgün edilmesi örneğin.

Kendisini reisliğe hazırladığı bilinen Hakan Fidan’a karşı taht için ısınma hareketlerine başlayan Bilal Erdoğan’ın, ilk denemesini Bursa valisinin makamına oturarak gerçekleştirmesi örneğin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Emniyet müdürleri kararnamesi nedeniyle kendisini MHP genel başkanına şikâyet eden selefi Süleyman Soylu için “kifayetsiz muhteris” nitelemeli ileti atması örneğin.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ile pazar vaazları aracılığıyla yeni rejime yön vermekte olan Saray başdanışmanı Mehmet Uçum arasında süren ağız dalaşı örneğin.

Yaklaşık 2.3 milyonluk Togg’dan vazgeçip 32.5 milyonluk Mercedes’i makam aracı yapan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yeni arabasının altından alınması örneğin.

Yandaş medyanın gözbebeği radyo ve televizyonların sahiplerine “suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, karapara aklama” gerekçeleriyle soruşturma açılması örneğin. Eski sahiplerinden devralınması sırasında AKP kadrolarının doğrudan devreye girdiği bilinmesine rağmen üstelik.

Saray ve çevresinde birbirini yeme, sürtüşme ve çekememeden kaynaklanan büyük çatışmalar yaşanıyor.

Ancak sonuçta, iktidardan, dolayısıyla güçten düşmemek için birbirlerine sıkı sıkıya kenetleniyorlar.

Nereye kadar?

PATLAMIŞ MISIR GİBİSİN

Yetmez ama evetçileri hepimiz yakından tanıyoruz artık. Çok kullanışlı olduklarına kerelerce tanık olduk.

Onları, yerine göre; vantilatör, yel değirmeni, soğan doğrama makinesi, mutfak robotu, çamaşır makinesi tamburu, lunapark dönme dolabı ya da bugi bugi olarak hayal edebiliyoruz.

En son CHP’nin Ankara mitinginde göründüler.

Döne döne gelmişlerdi. Yetmez ama evet dedikleri; yargının ve rejimin altüst edilmesinin ilk aşaması olan 2010 referandumunun tam da 15. yıldönümünde, FETÖ’cülerin mezardakileri bile kaldırıp seçmen yaptıkları o darbenin yarattığı bozuk düzene karşı toplanmış 100 binleri yumrukları havada, gözleri yaşlı izleyip kalemlerinden kan damlattılar:

“Her taraftan demokrasi, hak, hukuk, adalet, sloganları patlıyor.”

Patlamış mısır gibisin kardeşim, fır dönsen de hiç unutulmaz, bu ülkede bu zulüm senin sayende.

İlgili Konular: #AKP #İktidar

Yazarın Son Yazıları

İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025
İstibdat İçten de Çatırdıyor

Abdülhamit dönemine benzer istibdat jurnalciliğine soyunan başdanışman Oktay Saral’ın son açıklamaları, Saray’da solunan havayı özetliyor.

Devamını Oku
28.06.2025
Ne yıkıldı da yenisini kuruyorsunuz?

Devlet Bahçeli, “Bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” diyor.

Devamını Oku
21.06.2025
Hizmet Etme Biçimi

Cumhuriyet okuru bilinçlidir, ufukludur, kül yutmaz...

Devamını Oku
14.06.2025
CHP’yi karıştıranların ilişkileri!

Beklenen oldu: Saray’ın yeniden seçilme uğruna CHP’ye boyun eğdirmek, diz çöktürmek için kurguladığı “iç kavga” çıkarmaya yönelik senaryosu çerçevesinde, Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçildiği kurultay hakkında dava açıldı.

Devamını Oku
07.06.2025
Saray, Cumhuriyetin Partisine Boyun Eğdirmek İstiyor

Yaşananların tek bir nedeni, anlamı, gerekçesi var: Saray’daki AKP’li, Saray’ından kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Devamını Oku
01.06.2025
Kardeşlik Yüzyılıymış!

“Türkiye Yüzyılı”, Cumhuriyetin 100. yılında, Saray’ın propaganda bakanlığının 1923 Devrimi’ni sözüm ona yok saymak için türettiği bir söz.

Devamını Oku
31.05.2025
Başımıza Çorap Öreyemeyecekler

Siyasi dinciler, etnikçi Turancılar ve etnikçi ayrılıkçılar, Türkiye’yi bir “sayım, suyum yok” mızıkçılığına doğru sürüklüyorlar.

Devamını Oku
24.05.2025
Cumhuriyetle derdi olan üçlü ittifak

Tüm dünyaya bağımsızlık savaşının nasıl verileceğini göstermiş, ortaçağda donmuş kalmış bir toplumun nasıl uygar bir ulusa dönüşebileceğini kanıtlamış, yaptığı atılımla dünya devrimler tarihine geçmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin yazgısına bir bakın:

Devamını Oku
17.05.2025
Başkent'ten izlenimler: İktidarın onayladığı PKK bildirisi neyi öngörüyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nin silah bıraktığını ileri sürdüğü bildirisinin, ülkenin istihbarat örgütü ile iktidarın gözetim ve onayından geçtiğini söyledi. Yani, Özgür Özel'e göre, AKP-MHP ve paydaşları, bu bildirinin içeriğinden haberdardılar ve kabul etmişlerdi.

Devamını Oku
14.05.2025
Cuntanın Somutlaşmış Hali

Cuntanın Somutlaşmış Hali

Devamını Oku
10.05.2025
Geçmişte üstü örtülen dosyalar

Geçmişte Üstü Örtülen Dosyalar

Devamını Oku
03.05.2025
Halk Volkanı

Halk Volkanı

Devamını Oku
26.04.2025
Işık Kansu yazdı...

Buharlaşan 2.5 Trilyon Dosyası

Devamını Oku
19.04.2025
Had Bildirenlerin Hadsizliği

Had Bildirenlerin Hadsizliği

Devamını Oku
12.04.2025
Işık Kansu yazdı...

Mahir Polat neden içeride?

Devamını Oku
05.04.2025
Halk demokrasi devrimini gerçekleştiriyor

Halk demokrasi devrimini gerçekleştiriyor

Devamını Oku
30.03.2025
Işık Kansu yazdı...

Zafer Cumhuriyetçilerin Olacak

Devamını Oku
29.03.2025
Işık Kansu yazdı...

Diktatörlüğe yönelen iktidara karşı tüm muhalefeti kucaklayan demokrasi devrimi: Halk artık yükselen bir deniz

Devamını Oku
25.03.2025
Işık Kansu yazdı

Halk, cumhuriyetini yeniden kuruyor

Devamını Oku
23.03.2025
Demokratik Sistemin Canını Almak

Demokratik Sistemin Canını Almak

Devamını Oku
22.03.2025
Işık Kansu yazdı...

Saray Gidicidir

Devamını Oku
15.03.2025
Işık Kansu yazdı

Halkta eşik açılmış, CHP kararlılık, inanç ve iradede bütünleşmiş: İmamoğlu korkusavar olmuş

Devamını Oku
14.03.2025
Saçmalama

Saçmalama

Devamını Oku
08.03.2025
Gedikli Abantçı

Gedikli Abantçı

Devamını Oku
01.03.2025