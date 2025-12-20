Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni Devlet Kurma Planı
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

Yeni Devlet Kurma Planı

20.12.2025 07:00
Güncellenme:
Takip Et:

Image

Saray’ın denetim ve gözetiminde yürütülen İmralı ve PKK pazarlığına ilişkin DEM’in hazırladığı rapor, ABD’nin sömürge valisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin başına geçirmek istediği çuvalın çuvaldızı niteliğini taşıyor.

Rapora göre, 102 yıllık eksiklik anlamını taşıyan Cumhuriyet çöküyor.

Niyeymiş?

Bu toprakların kadim halklarının ve inançlarının ilişkilerinde tarihsel bir farklılaşma yaratılmış, Cumhuriyet demokrasiyi geliştirememiş. Üstelik Cumhuriyet, 100 yıl boyunca sınıfsal, kimliksel, inançsal toplulukları yok saymış; inkâr etmiş, emeğine el koymuş.

Yeni süreçteyse İmralı-PKK ve Saray rejimi el ele hem demokrasiyi getirecek, hem de halkların ve inançların ilişkilerinde farklılaşmayı kaldıracak!

Nasıl?

“Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde başlayan ve yüzyıllar boyunca bir arada yaşayan, çoğulcu toplumsal yapının tabutuna son çivileri çakan ulus devlet” ortadan kaldırılarak.

Hoş geldin Tom Barrack.

Başka?

“Tekçi ulus anlayışı,Türkçe merkezli bir dil ve kültür rejimi, Sünni-Hanefi yorumu esas alan bir yurttaşlık tarifi ve merkezileşmiş bürokratik yapı” tasfiye edilecek.

Rapora göre, yerine ne konacak?

Başta Kürtler olmak üzere tüm kimlik ve inanç topluluklarının kendilerini eşit yurttaşlar olarak görebilecekleri bir hukuk zemini oluşturulacak. Çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı ve çok kimlikli toplumsal gerçekliği tanıyan yeni bir anayasal düzen gelecek.

Örgün eğitimde Kürtçe başta olmak üzere diğer dillerin eğitim dili olabilmesi sağlanacak. İstanbul ve Diyarbakır başta olmak üzere uygun olan illerde Kürtçe eğitim veren üniversiteler açılacak. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki üniversiteler ile Türkiye’deki üniversiteler arasında işbirlikleri geliştirilecek. (Bayram değil seyran değil Mesut Barzani’nin Şırnak Üniversitesi’ni niçin onurlandırdığı böylece berraklaşmış oluyor.)

Raporun şurası da önemli:

Kürtçe hutbelere izin verilecek, medreselere resmi statü tanınacak. Böylece toptan demokratikleşeceğiz!

DEM raporu bir bütün olarak PKK’nin “zafer” elde ettiği ve bu zaferin gücüyle devletle pazarlığa oturulduğu savı üzerine kurgulanmış. Tehdit de içeriyor:

“Barış sadece silahların susmasıyla değil, bütüncül bir demokratik çözüm perspektifiyle mümkündür. Pozitif barış aşamasında insanların yeniden silaha sarılma sebepleri ortadan kaldırılmalıdır.”

Yani, süreç tamamlanmazsa yine silaha sarılacaklar!

Özetle, DEM açısından, İmralı ve PKK ile sürdürülen pazarlığın amacı ve sonucu; Türkiye Cumhuriyeti’ni sona erdirmek, bir dizi düzenlemeyle yeni bir devlet yapılanmasına gitmektir.

Böylece yeni devletin kurucu unsurlarından biri PKK, kurucu önderi de İmralı’daki olacaktır!

Saraj rejimi, iktidarını uzatmak uğruna işte bu zemine olanak tanıyor.

SAĞCILIĞI ELEŞTİRMEK SUÇ MU?

Yasalarımız arasında “sağcılığı eleştirmenin suç olduğu”na ilişkin bir hüküm yok. Ancak, gazeteci Enver Aysever olmayan bu suçtan tutuklu.

Bu arada, yasama organı TBMM çatısı altında “demokratikleşme, barış” filan diyerek hararetle İmralı’daki için “umut hakkı” tartışıldığını unutmayalım.

İçlerinde yandaş medyatörlerin de bulunduğu uyuşturucu operasyonlarına gelince... İktidar açısından iki işlevleri var:

- Gündemi oyalamak.

- “Bakın, bizim mahalledekilere de dokunuyoruz” izlenimi vermek.

İlgili Konular: #pkk #İmralı #Dem Parti #Mesut Barzani #Tom Barrack

Yazarın Son Yazıları

Yeni Devlet Kurma Planı

Saray’ın denetim ve gözetiminde yürütülen İmralı ve PKK pazarlığına ilişkin DEM’in hazırladığı rapor, ABD’nin sömürge valisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin başına geçirmek istediği çuvalın çuvaldızı niteliğini taşıyor.

Devamını Oku
20.12.2025
‘Yüce Zat’ Barzani’nin Anıları

Milyonların acısına neden olan ABD işgali sonrası Irak’ta bir Amerikan mandası kuran feodal aşiret reisi Mesut Barzani’nin Şırnak’ta devlet töreni ile karşılandığını biliyoruz.

Devamını Oku
13.12.2025
Devlet Rezaletinin Sorumlusu

Ülkenin batısında belediye başkanlarından gazetecilere kadar birçok kişi cezaevlerine atılmışken doğusunda çok düşündürücü gelişmeler oluyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Marabayı Sömürme Süreci

CHP’deki kimileri dahil, herkesin dilinde bir “eşit yurttaşlık” sözüdür, gidiyor.

Devamını Oku
29.11.2025
İmralı’daki ile ne kurulur ki?

Öcalan’ı “önder” diye niteleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekirse tek başına İmralı’ya gitme peşinde olduğunu belirterek kendince bir ısrar içinde.

Devamını Oku
22.11.2025
Ailecek Dokunulamazlar

Futboldaki bahis bataklığına yönelik operasyonlarda eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifadesi alınıp hemen birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Devamını Oku
15.11.2025
Kurucu ittifak!

Saray’ın şahin takımından Mehmet Uçum, “Türkiye’nin bekası olan Cumhur İttifakı ile oynamayın, tutmaz” diyor. Cumhur İttifakı milliymiş, dahası kurucu ittifakmış.

Devamını Oku
08.11.2025
Sivil Sıkıyönetim

Bu ülke çok sıkıyönetim gördü, ancak sivil sıkıyönetimi ilk kez yaşıyor.

Devamını Oku
01.11.2025
Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Devamını Oku
25.10.2025
İnşaatçının Barışı

Dünya sömürgenlerinin, Ortadoğu’da kirli-kanlı oyunları hiç bitmez.

Devamını Oku
18.10.2025
Ecel Kapıda

Nereye varacaklar böyle?

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin Fevkindeyiz!

Hanedan jetinde gezen uçan gazeteciler vardır; soru soramazlar; belleri, boyunları bükük tutanak tutarlar.

Devamını Oku
04.10.2025
Soruşturulmayan Yargıç

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı için ne demişti?

Devamını Oku
27.09.2025
İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025
İstibdat İçten de Çatırdıyor

Abdülhamit dönemine benzer istibdat jurnalciliğine soyunan başdanışman Oktay Saral’ın son açıklamaları, Saray’da solunan havayı özetliyor.

Devamını Oku
28.06.2025
Ne yıkıldı da yenisini kuruyorsunuz?

Devlet Bahçeli, “Bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” diyor.

Devamını Oku
21.06.2025
Hizmet Etme Biçimi

Cumhuriyet okuru bilinçlidir, ufukludur, kül yutmaz...

Devamını Oku
14.06.2025
CHP’yi karıştıranların ilişkileri!

Beklenen oldu: Saray’ın yeniden seçilme uğruna CHP’ye boyun eğdirmek, diz çöktürmek için kurguladığı “iç kavga” çıkarmaya yönelik senaryosu çerçevesinde, Özgür Özel’in CHP genel başkanı seçildiği kurultay hakkında dava açıldı.

Devamını Oku
07.06.2025
Saray, Cumhuriyetin Partisine Boyun Eğdirmek İstiyor

Yaşananların tek bir nedeni, anlamı, gerekçesi var: Saray’daki AKP’li, Saray’ından kesinlikle ayrılmak istemiyor.

Devamını Oku
01.06.2025
Kardeşlik Yüzyılıymış!

“Türkiye Yüzyılı”, Cumhuriyetin 100. yılında, Saray’ın propaganda bakanlığının 1923 Devrimi’ni sözüm ona yok saymak için türettiği bir söz.

Devamını Oku
31.05.2025
Başımıza Çorap Öreyemeyecekler

Siyasi dinciler, etnikçi Turancılar ve etnikçi ayrılıkçılar, Türkiye’yi bir “sayım, suyum yok” mızıkçılığına doğru sürüklüyorlar.

Devamını Oku
24.05.2025
Cumhuriyetle derdi olan üçlü ittifak

Tüm dünyaya bağımsızlık savaşının nasıl verileceğini göstermiş, ortaçağda donmuş kalmış bir toplumun nasıl uygar bir ulusa dönüşebileceğini kanıtlamış, yaptığı atılımla dünya devrimler tarihine geçmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin yazgısına bir bakın:

Devamını Oku
17.05.2025
Başkent'ten izlenimler: İktidarın onayladığı PKK bildirisi neyi öngörüyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nin silah bıraktığını ileri sürdüğü bildirisinin, ülkenin istihbarat örgütü ile iktidarın gözetim ve onayından geçtiğini söyledi. Yani, Özgür Özel'e göre, AKP-MHP ve paydaşları, bu bildirinin içeriğinden haberdardılar ve kabul etmişlerdi.

Devamını Oku
14.05.2025
Cuntanın Somutlaşmış Hali

Cuntanın Somutlaşmış Hali

Devamını Oku
10.05.2025
Geçmişte üstü örtülen dosyalar

Geçmişte Üstü Örtülen Dosyalar

Devamını Oku
03.05.2025