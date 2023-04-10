Lemi Çelik
Lemi Çelik Son Yazısı / Tüm Yazıları

Redmond şova devam ediyor

10 Nisan 2023 Pazartesi

Beşiktaş sahasında maça 1-0 geride başlamasına rağmen taraftarının büyük desteğiyle Giresunspor’u darmadağın etti. Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş’in gelmesiyle taraftarının istediği topa sahip olan, topu rakibe vermeyen, çok pas yapan, kanatları iyi kullanıp merkezden etkili akınlar gerçekleştiren bir takım kimliğine büründü. Takım ruhu mükemmel hale geldi. 

Aboubakar, Redmond, Cenk, Ghezzal, ligin en iyi hücum hattı. Hem kanatlardan rakibi çökertiyorlar hem de merkezden Redmond’la beraber sonuca gidiyorlar. Belli oldu ki bu yılın Talisca’sı, şova devam eden Redmond. 

Beşiktaş’ta çok iyi sağ ve sol bek var. Onur ile Masuaku’nun hücuma çıkış zamanlamaları mükemmel. Ortaları bakarak ve görerek yapıyorlar, hepsi asist niteliğinde, gelişigüzel kesmiyorlar. Bu da Beşiktaş için büyük kazanım. Her takıma karşı kanatlardan üstünlük sağlıyorlar.

Şenol Hoca kanatlar kapanınca merkezden rakipleri vurmak için Salih’i denedi olmadı, G.Fernandes’i denedi olmadı. En sonunda doğru isim Redmond’u bulup artık merkezden de pozisyon yakalayıp goller atıyor.

Beşiktaş’ta savunmanın merkezinde sorun var. Henüz uyum sağlamayan Saiss ve Colley adam markajında hata yapıyor. Birbirlerinin kademesine çok geç giriyorlar. Beşiktaş bu sorunu aşarsa en az gol yiyen ve en çok gol atan takım olarak şampiyonluk yolunda Galatasaray’ın rakibi olur. 

 

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Redmond şova devam ediyor 10 Nisan 2023
Kadıköy’de oturanı gör! 3 Nisan 2023
11 milyon boşa gitti! 20 Mart 2023

Günün Köşe Yazıları

Olayların Ardındaki Gerçek
Olayların Ardındaki Gerçek Dış politikada gelişmeler
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu SS’deki mağdur çocuk konuştu
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Sol ittifaklar ne yapar?
Olaylar Ve Görüşler
Kaymakam Kemal Bey - Ahmet GÜREL
Necati Özkan
Necati Özkan Adaylara tavsiyeler
Erdal Atabek
Erdal Atabek Karakter Aşınması
Miyase İlknur
Miyase İlknur Partiler listeleriyle şaşırttı
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen GSM faaliyette
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen CHP’ye yönelik iftiralar
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller ABD ‘Çin barışı’nda gafil avlandı
Bilsay Kuruç
Bilsay Kuruç Depremden sonra
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Uyumlu ve olgun
Lemi Çelik
Lemi Çelik Redmond şova devam ediyor

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler