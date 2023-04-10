Redmond şova devam ediyor

10 Nisan 2023 Pazartesi

Beşiktaş sahasında maça 1-0 geride başlamasına rağmen taraftarının büyük desteğiyle Giresunspor’u darmadağın etti. Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş’in gelmesiyle taraftarının istediği topa sahip olan, topu rakibe vermeyen, çok pas yapan, kanatları iyi kullanıp merkezden etkili akınlar gerçekleştiren bir takım kimliğine büründü. Takım ruhu mükemmel hale geldi.

Aboubakar, Redmond, Cenk, Ghezzal, ligin en iyi hücum hattı. Hem kanatlardan rakibi çökertiyorlar hem de merkezden Redmond’la beraber sonuca gidiyorlar. Belli oldu ki bu yılın Talisca’sı, şova devam eden Redmond.

Beşiktaş’ta çok iyi sağ ve sol bek var. Onur ile Masuaku’nun hücuma çıkış zamanlamaları mükemmel. Ortaları bakarak ve görerek yapıyorlar, hepsi asist niteliğinde, gelişigüzel kesmiyorlar. Bu da Beşiktaş için büyük kazanım. Her takıma karşı kanatlardan üstünlük sağlıyorlar.

Şenol Hoca kanatlar kapanınca merkezden rakipleri vurmak için Salih’i denedi olmadı, G.Fernandes’i denedi olmadı. En sonunda doğru isim Redmond’u bulup artık merkezden de pozisyon yakalayıp goller atıyor.

Beşiktaş’ta savunmanın merkezinde sorun var. Henüz uyum sağlamayan Saiss ve Colley adam markajında hata yapıyor. Birbirlerinin kademesine çok geç giriyorlar. Beşiktaş bu sorunu aşarsa en az gol yiyen ve en çok gol atan takım olarak şampiyonluk yolunda Galatasaray’ın rakibi olur.



