Redmond şova devam ediyor
Beşiktaş sahasında maça 1-0 geride başlamasına rağmen taraftarının büyük desteğiyle Giresunspor’u darmadağın etti. Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş’in gelmesiyle taraftarının istediği topa sahip olan, topu rakibe vermeyen, çok pas yapan, kanatları iyi kullanıp merkezden etkili akınlar gerçekleştiren bir takım kimliğine büründü. Takım ruhu mükemmel hale geldi.
Aboubakar, Redmond, Cenk, Ghezzal, ligin en iyi hücum hattı. Hem kanatlardan rakibi çökertiyorlar hem de merkezden Redmond’la beraber sonuca gidiyorlar. Belli oldu ki bu yılın Talisca’sı, şova devam eden Redmond.
Beşiktaş’ta çok iyi sağ ve sol bek var. Onur ile Masuaku’nun hücuma çıkış zamanlamaları mükemmel. Ortaları bakarak ve görerek yapıyorlar, hepsi asist niteliğinde, gelişigüzel kesmiyorlar. Bu da Beşiktaş için büyük kazanım. Her takıma karşı kanatlardan üstünlük sağlıyorlar.
Şenol Hoca kanatlar kapanınca merkezden rakipleri vurmak için Salih’i denedi olmadı, G.Fernandes’i denedi olmadı. En sonunda doğru isim Redmond’u bulup artık merkezden de pozisyon yakalayıp goller atıyor.
Beşiktaş’ta savunmanın merkezinde sorun var. Henüz uyum sağlamayan Saiss ve Colley adam markajında hata yapıyor. Birbirlerinin kademesine çok geç giriyorlar. Beşiktaş bu sorunu aşarsa en az gol yiyen ve en çok gol atan takım olarak şampiyonluk yolunda Galatasaray’ın rakibi olur.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapardınız?
- Zooloji Müzesi’nin sorumlusundan piknik uyarısı
- Mühendislerimizi rakiplerimize kaptırmayalım.
- 'SS', tecavüzün skandalını ortaya çıkardı!
- Sticker tasarladı, iktidar gözaltına aldı
- Kar sularında rafting heyecanı
- Halk, anaokulu ücretleri karşısında eziliyor!
- 3 günde 130 türün görüntülendiği kuş göçü etkinliği
- RTÜK, televizyonda çocuk istismarına sustu!
- Konuşma bozuklukları ile ilgili konuşulmayan kalmasın
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan isimler
- Kritik anket: Muharrem İnce adaylıktan çekilirse...
- AKP'nin listesi belli oldu
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- Serenay Sarıkaya acı haberi duyurdu
- Ankaragücü'nden Diack ve Fenerbahçe iddialarına yanıt
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- Göçmen teknesi battı: 35 ölü
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!