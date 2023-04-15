4. dip dalgası sandıkta olmalı!

15 Nisan 2023 Cumartesi

Geri sayım bir ayın altına düştü... Gözlemimiz o ki seçmen katılımının yüksek olduğu bir seçim yaşayacağız.

Sandıkta büyük bir dip dalga yaşanır mı?

Bizce mümkün...

Fotoğrafın tümüne bakınca her kesimi sandığa yöneltecek bir etken var. 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin beşte birlik dilimini oluşturan AKP iktidarları döneminde toplum, AKP’nin siyasal gündemine teslim olmadı. Yeri geldikçe değişik dip dalgalarıyla sesini duyurmaya çalıştı. AKP, bunların her birine sert yanıtlar verdi.

Son dip dalgasının sandıkta olması ve değişim getirmesi demokrasinin büyük bir zaferi olacak.

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İlk dip dalgası Cumhuriyet Mitingleri’ydi. 14 Nisan 2007’deki ilk Tandoğan mitingini, 29 Nisan’da İstanbul Çağlayan, 5 Mayıs’ta Manisa ve Çanakkale, 13 Mayıs’ta da İzmir izlemişti. Her miting yapıldığı ilin tarihteki en büyük toplanma yeri olmuştu.

Başlıca kaygı Cumhuriyet değerleriydi, sandıkta değişimdi.

İktidar bu mitingden Ergenekon terör örgütü çıkardı. Davalar açıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hedefe kondu.

FETÖ alçaklıklarının bir bölümünün ortaya çıkmasıyla birlikte 12 yıl sonra 1 Temmuz 2019’da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi şu kararı verdi:

“Ergenekon adlı bir terör örgütü olmadığından örgüt kurma, yönetme, üye olma suçlarından yargılananların beraatına...”

İkinci dip dalga Gezi Direnişi’ydi. Gezi Parkı’nın betona gömülmemesi için başlatılan eylem, kısa sürede tüm Türkiye’ye, “hep birlikte huzurlu bir ülkede yaşama özlemi” olarak yayıldı. 3 ay süren Gezi Direnişi’nden de terör örgütü imal edildi. Davalar açıldı.

Araya sokulan provokatörler dışında barışçıl bir içerik taşıyan Gezi de Cumhuriyet Mitingleri gibi siyasi tarihimizdeki yerini aldı. Her iki dip dalganın sesi sadece Türkiye’de değil dünyada duyuldu.

Üçüncü dip dalga CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verilen tutuklama kararından sonra 15 Haziran 2017’de Ankara Güvenpark’tan başlayıp 24 gün süren ve İstanbul Maltepe’de son bulan 450 kilometrelik Adalet Yürüyüşü’ydü. Bu yürüyüşü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başlattı. Yolda katılım, öteki siyasi partilerin, kitle örgütü temsilcilerinin, kanaat önderlerinin verdiği destek bunu bir dip dalgasına çevirdi.

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Şimdi gündemde 14 Mayıs seçimleri var.

Çağrımız şu:

Eyyy seçmen,

Sistem 5 yılda bir oy ver, sonra koyver anlayışına dönük. Ancak 5 yılda bir oy vermek de çok önemli.

İradeni ortaya koy.

Mutlaka sandığa git.

Değişime oy ver.

Durmuş bir saatin bile günde 2 kez doğruyu göstermesi gibi, bu sistemin bir sonucu, oyların boşa gitme endişesini azaltması.

Ama ne olursa olsun oyunu kullan.

Meydanları doldurmak iktidarı değiştirmiyor ama sandıkları doldurmak değiştiriyor.

Değişimi sen başlat.

Sandıktan gelen sese kimse kulak tıkayamaz. Akıldışına çıkıp bu dip dalgasından da “sandık terör örgütü” kurmaya kalkacak değiller ya!

Usandık diyorsan işte sandık!

14 Mayıs’ta söz senin. Sana sesleniyoruz:

Fikrin hür, vicdanın hür...

İşte sandık, işte mühür!