Dokuz Adanalı genç!
Mustafa Balbay
Dokuz Adanalı genç!

20.09.2025 04:00
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Karalar, Ekrem İmamoğlu’nun ardından tutukluluğuna kamuoyunun en çok itiraz ettiği kişilerin başında geliyordu.

Zeydan Bey de tıpkı İmamoğlu gibi çok ağır bir suç işlemiş, başkanlığı yeniden kazanırken CHP’ye geçen ilçe sayısını da katlamıştı.

Başta Adana olmak üzere herkes, “Zeydan Bey’e yazdıkları suç ne olabilir” sorusuna yanıt ararken avukatları duyurdular:

“Seyhan Belediye Başkanlığı’nı kazandığında kendisinden önceki başkan döneminden kalma bir ödemeden söz ediliyor...”

Zeydan başkan 77 gündür özgürlüğünden yoksun, hakkında çıkacak iddianameyi bekliyor.

Adana farkını gösterdi, Karalar’ın tutukluluğu kentin neredeyse tamamı tarafından protesto edildi. Dolmuş şoförleri araçlarının arkasında durumu şöyle özetlediler:

“Zeydan Karalar Adana’dır!”

Tutukluluğun birinci ayı dolarken CHP Adana Gençlik Kolları’ndan Yusuf Türkeş, Serhat Toprakaltı, Ferhat Harnuboğlu, Ali Bülbül, Ulaş Atış, Emre Tel, Ahmet Dayanan, Sezgin Doğantimur, Ensari Atlı bir araya geldiler. Sadece Adana değil, Türkiye çapında ses getirecek bir eylem yapma kararı aldılar.

Adana’dan Silivri’ye yürüyeceklerdi. Bin kilometre!

Haberi alan Karalar, karşı çıktı. Başlarına bir şey gelmesinden endişe etti. Gençlerse, “Başımıza gelen geldi zaten, Zeydan başkanımızı, babamızı, ağabeyimizi tutukladılar. Biz yola çıkıyoruz” dediler. Karalar gençlerin kararlı olduğunu görünce, “O zaman Çanakkale’deki Adana Bayırı’ndan Silivri’ye yürüyün. Daha güvenli” dedi. Gençler, “Oradan da yürürüz ama biz önce Adana’dan Silivri’ye gelmek istiyoruz” karşılığını verdiler.

9 Ağustos’ta yola çıktılar, 40. günde 17 Eylül’de Silivri’ye ulaştılar. Gençlerle Bahçelievler CHP ilçe binasında bir saat kadar sohbet ettik. Her biri tunç yüzlü, daha gidilecek çok yol var duygusundaydı. Hem gepegenç heyecanları vardı hem de uzun yılların deneyimini yaşayıp gençliklerine dönmüş bir bilgelikleri.

Kafalarında yeni eylem planları var. “Bu yol burada bitmez” diyorlar. “Silivri’den çıkış geleceğe, özgürlüğe, uygarlığa olacak” diyorlar. Göğüslerinde İmamoğlu ve Karalar’ın yanında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın fotoğrafı, “Biz AKP iktidarında doğduk, artık CHP iktidarı istiyoruz” diyorlar.

Aksaray’da bir istisna dışında yolda büyük bir kabul görmüşler. Onlara sofralarını açanlar, yolluk hazırlayanlar, yoldaşlık edenler... Bir yurttaş, “Ben 40 yıllık ülkücü, 2 yıllık azılı komünistim, sizinleyim” demiş.

Öylesine ilginç Zeydan başkan öyküleri anlattılar ki... Küs aileleri barıştırmış, “Adana’nın hâkimidir” diyorlar... Birinin evine ikinci gelişinde, bahçedeki ağaçların azaldığını söyleyip kızmış, “Adana’yı avucunun içi gibi bilir” diyorlar... Çalışanlardan birinin suratını asık görünce, akşam arayıp nedenini sormuş, “O, Adana’da her evin üyesidir, her ev bir eksik” diyorlar...

Sevgili Zeydan başkan, ne mutlu size!

Silivri süreci sizin için yaptıklarınızın dökümünü çıkarma gibi...

İktidar partisinin mensupları dahil, aleyhinize konuşan sağduyulu bir kişi yok.

“Zeydan Karalar Adana’dır” sözünün üzerine söylenecek başka ne olabilir ki!

Koca Adana’nın sevgisini Silivri duvarları durdurabilir mi? Üstelik onu gençler taşıyorsa...

Özgürlük böyle bir şey!

Yürekten inanıyoruz ki hasret günleri tez zamanda bitecek... Yine Adana’nızla kucaklaşacaksınız. Tüm Adana haykıracak:

İşte Zeydan, işte meydan!

İlgili Konular: #Adana #Ekrem İmamoğlu #Zeydan Karalar #EYLEM

