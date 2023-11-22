İYİ Parti dik bir bayırda!

22 Kasım 2023 Çarşamba

Siyasi yelpazenin merkez sağdaki boşluğunu doldurmak üzere 2017’de kurulan İYİ Parti, iddiasını taşıdığı hedefler kadar büyüyemedi. Art arda gelen istifaları parti içindeki olmadık suçlamalar takip ediyor.

Konunun ayrıntılarına girmeden önce Saray’ın bu partiye ilişkin beslediği iyi niyeti özetleyelim:

Ya bizimle olur ya parçalanır!

Son gelişmeler, İYİ Parti’nin dışarıdan saldırıya gerek kalmadan kendi kendini de bitirebileceğini gösteriyor!

Altı yıldır iktidarın İYİ Parti’ye bakışı hep şaşı oldu. Önce yok saymaya çalıştı, olmadı. Parti öyle ya da böyle Meclis’teki yerini aldı. Yanına çekmeye çalıştı, olmadı. Akşener, “Evine dön” çağrılarına akşam saatlerinde, “Günlük çalışmamı bitirdim, evime dönüyorum” diye yanıt verdi. CHP’ye yakınlaşması üzerinden, “Terör sevici partilerlesin, sen de onlardansın” demeye kalktılar, bu da tutmadı.

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Bütün bu süreçlerine sonunda özellikle sonbaharla birlikte başlayan yaprak dökümü İYİ Parti’nin giderek zor bir sürece girdiğini gösteriyor. Partiden ayrılanların hepsini yan yana aynı görüntünün içine sokmak hayli zor.

Merkez sağın efsane ismi İsmet Sezgin’in yeğeni emekli büyükelçi Aydın Sezgin’in sesini yükseltmeden istifasıyla, bağıra bağıra ayrılan, Akşener’i eleştirmede MHP’yi yaya bırakan Yavuz Ağıralioğlu...

1989 ve 1994’te DYP’den Antalya Belediye başkanı seçilen, 2018’de de İYİ Parti Antalya milletvekili olarak Meclis’e gelen Hasan Subaşı’nın 9 Ekim’de istifasıyla, 14 Mayıs 2023’te Eskişehir İYİ Parti milletvekili olup 7 Kasım’da AKP’ye geçen Nebi Hatipoğlu...

Bu isimlerin partiden ortak gerekçe ile ayrılmış olması mümkün değil!

Bir de partinin “ağır topu” diye tanımlanabilecek, merkeze oturmasının göstergesi olabilecek isimler var. Ahad Andican, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem... Son birkaç ay içinde istifaları verip ayrıldılar.

Ankara’nın bütün ana arterlerini 29 Ekim ve 10 Kasım haftasında Atatürk’lü afiş ve panolarla donatan, yerel yönetim uzmanlığıyla bilinen İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker’in geçen hafta istifasını da yukarıda sıraladıklarımızın dışında bir yere koymak gerek.

Geldik İYİ Parti kurucusu, genel idare kurulu ve başkanlık divanı üyesi, mali işler başkanı, 27. dönem Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır’a. İddialar siyasal içerikten çıkıp parasal ve kişisel içeriğe dönüşünce karşılıklı ağır sözler de birbirini kovalamaya başladı. İddia o ki partinin kasası denk değil!

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25 Ekim 2017’deki kuruluşundan bu yana İYİ Parti ile ilgili gelişmeleri biz de yakından izledik. Bunun ana nedeni siyasi yelpazenin sağında ülkenin temel değerlerine bağlı bir partinin gerekliliğine inanmamızdı.

AKP, merkez sağı aldı içinde eritti. Milliyetçi sağı eritemedi ortak oldu. Siyasal İslamla rantı birleştirdi. İYİ Parti de iktidarın geleceğini öngörmekte zorlandığı bir yapıya büründü. İçine de alamıyor, siyasetten de atamıyor.

Akşener’in birlikte yola çıktıkları bugün yanında değil. Ana mesele 2024 yerel seçimleri. Tepesindeki tartışma karışık ama gözlemlediğimiz kadarıyla İYİ Parti tabanı Cumhur İttifakı’nın ülkeyi iyi yönetmediği, bir an önce yeni bir iktidarın gerektiği görüşünde.

Tavan bu hedeften uzaklaştıkça taban da dağılacak. Bu bizim iddiamız değil, siyasetin gerçeği!

