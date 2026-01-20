Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken 6 konu
Güneş Aksüs
Bebek beslenmesinde dikkat edilmesi gereken 6 konu

20.01.2026 12:26
Bebek beslenmesi çoğu zaman “ne yesin?” sorusuna indirgenir. Oysa mesele yalnızca hangi besinin verildiği değil; ne zaman, nasıl, ne sıklıkla ve hangi niyetle verildiğidir. Güncel bilimsel veriler ve klinik gözlemler, bebek beslenmesinde yapılan bazı küçük hataların uzun vadede büyük sonuçlara yol açabildiğini gösteriyor.

Bu nedenle bebek beslenmesini yalnızca bir büyüme süreci değil, bir davranış ve alışkanlık inşası olarak ele almak gerekiyor.

1. “ERKEN BAŞLAMAK” HER ZAMAN AVANTAJ DEĞİLDİR

Tamamlayıcı beslenmede hâlâ en sık yapılan hatalardan biri, bebeğin hazır olmadığı halde besinlerle erken tanıştırılmasıdır. Altıncı ay yalnızca bir takvim bilgisi değildir; bebeğin başını dik tutabilmesi, yiyeceğe ilgi göstermesi ve dil itme refleksinin azalması gibi gelişimsel işaretler en az ay hesabı kadar önemlidir.

Erken başlanan tamamlayıcı beslenme; sindirim sorunları, besin reddi ve ilerleyen dönemde seçici yeme davranışıyla ilişkilendirilmektedir. Daha erken başlamak, daha iyi beslemek anlamına gelmez.

2. BESİN ÇEŞİTLİLİĞİ KADAR TEKRAR DA KRİTİKTİR

Bir besinin sevilmemesi, çoğu zaman gerçekten sevilmediği anlamına gelmez. Araştırmalar, bebeklerin yeni bir tada alışabilmesi için aynı besini 8–10 kez denemesi gerekebileceğini gösteriyor.

Bu noktada yapılan yaygın hata, bir iki denemeden sonra “bunu sevmiyor” diyerek o besini tamamen menüden çıkarmaktır. Oysa tekrar, bebek beslenmesinin doğal bir parçasıdır. Özellikle sebzeler bu nedenle erken dönemde ve sabırla sunulmalıdır.

3. KIVAM, İÇERİK KADAR ÖNEMLİDİR

Bebek beslenmesinde odak çoğu zaman besinin içeriğine yönelir; ancak kıvam, çiğneme ve yutma becerilerinin gelişimi için en az içerik kadar önemlidir.

Uzun süre püre formunda beslenen bebeklerde ilerleyen aylarda doku reddi, öğürme refleksi artışı ve katı besinlere geçişte zorlanma görülebilir. Ayına uygun kıvam artışı, sadece beslenme değil, ağız-motor gelişimi için de gereklidir.

4. “SAĞLIKLI” ETİKETLİ ÜRÜNLER HER ZAMAN MASUM DEĞİLDİR

Son yıllarda bebekler için üretilen hazır ürünlerin sayısı hızla arttı. “Şekersiz”, “doğal”, “organik” gibi ifadeler ebeveynlerde güven duygusu oluşturabiliyor. Ancak etiket okuma alışkanlığı olmadığında bu ürünler gereğinden fazla şeker, meyve püresi veya yüksek enerji içerebiliyor.

Özellikle sık tüketilen meyve bazlı ürünler, bebeğin tat algısını tek yönlü geliştirebilir ve sebze tüketimini zorlaştırabilir. Farklı seçeneklere, tatlara izin verin. Etiket okurken daha dikkatli olun.

5. BESLENME BİR “DOYURMA” YARIŞI DEĞİLDİR

Bebek beslenmesinde en göz ardı edilen konulardan biri açlık–tokluk sinyallerine saygıdır.

Kaşığın zorla ağza sokulduğu, “bir kaşık daha” ısrarlarının olduğu bir ortamda beslenme, bebeğin beden farkındalığını zedeleyebilir.

Araştırmalar, erken dönemde tokluk sinyalleri göz ardı edilen çocuklarda ilerleyen yaşlarda aşırı yeme davranışlarının daha sık görülebildiğini ortaya koyuyor. Bebek için beslenme, kontrol edilmesi gereken bir görev değil; eşlik edilmesi gereken bir süreçtir.

6. BESLENME SADECE BESİN DEĞİL, ORTAM MESELESİDİR

Televizyon karşısında, telefonla dikkat dağıtarak ya da sürekli oyalanarak yedirilen bebekler, ne yediklerinin farkında olmadan beslenir. Bu durum kısa vadede “iyi yemiş gibi” görünse de, uzun vadede farkındalıksız yeme davranışını besler.

Sakin, tekrar eden ve güvenli bir beslenme ortamı; bebeğin hem güven duygusunu hem de yeme davranışını olumlu etkiler.

DOĞRU BESLENME, MÜKEMMEL OLMAK DEĞİL, FARKINDA OLMAKTIR

Bebek beslenmesinde amaç kusursuz olmak değil; bilinçli, esnek ve bebeğin sinyallerine duyarlı olabilmektir. Her bebeğin ihtiyacı, temposu ve tepkisi farklıdır. Bilimsel rehberler yol gösterir; ancak asıl belirleyici olan, bu bilgileri bebeğin bireyselliğiyle birleştirebilmektir.

Unutmamak gerekir ki bebek beslenmesi sadece bugünü değil, gelecekteki yeme davranışlarını da şekillendirir. Bu nedenle her kaşık, sadece bir besin değil; bir alışkanlık, bir deneyim ve bir öğrenme anıdır.

