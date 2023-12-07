07 Aralık 2023 Perşembe

Paranın en güzel tarifini 30 Kasım 2020’de Katar’ın İstanbul Borsası’na ortak olmasını yorumlarken AKP’nin genel başkanı ve cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı:

“Paranın rengi, dini yoktur; para paradır!”

Memleketin en tepesindeki yönetici bunu dedikten sonra, bankacısı, futbolcusu, zabıtası, galericisi ne demez!

Erdoğan böyle dese de paranın bin bir türlü rengi var: kara para, ak para, yeşil para, toz para...

Son dönemde Seçil Erzan olayı ile birlikte paranın iki özelliği daha ortaya çıktı: zor para, kolay para!

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Zor parayı hepimiz biliyoruz. Emekle, alın teriyle, beyin teriyle kazanılan para. Onun da tam karşılığı alınabilirse tabii. Gündemde asgari ücrete, emekliye, çalışana yapılacak zam var. İktidar onlara bütçeden en az payı vermek için TÜİK sepetini bile gizli hale getirdi. Zam enflasyona göre belirlenecek ama enflasyonun hangi ürünlerle, hangi hizmet bedelleriyle hesaplandığı belli değil. Gizli hesap, açık zam!

Emeklilerin gayrisafi yurtiçi hasıladan aldığı pay 2009’a kadar yüzde 5 civarındaydı. Şimdi yüzde 2.5’e düştü. Bunun anlamı şu:

Emeklinin payı, başka kalemlere aktarılıyor.

Örneğin İstanbul’da BDDK personeline 45 bin lira ek para verilmesi düşünülebiliyor. Öteki çalışanlara yok!

Türkiye’de ekmek, kimine göre aslanın ağzında, kimine göre elinin altında.

Türkiye’de bütçenin gelir hanesinde milyonlarca yurttaşın ödediği vergiler var, gider hanesinde iktidar listesine girenler var.

Türkiye’de halkın bütçesi yama tutmuyor, Saray’ın bütçesine torba yetmiyor.

En son Meclis’e gelen torba yasanın içinde de yukarıda aktardığımız çelişkileri besleyecek maddeler var.

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Kolay paraya gelirsek...

Seçil Erzan olayı, Polatlar ve sülalesi gösteriyor ki kolay para diye bir kavram üretebiliriz.

İş “Vurun Seçil’e” kolaycılığına döndü. Onun etrafında üzüm salkımı gibi çeşitlenen kolay para avcılarına bakınca olay “münferit” değil. Akla onlarca soru geliyor:

- Seçil Hanım böylesine büyük bir fon yönetimini tek başına mı yürüttü?

- 7 Nisan’da patlayan olaydan sonra futbolcular neden ilk Saray’a gitti? Bu haber doğru değilse her şeyi anında yalanlayan İletişim Başkanlığı niçin cumhurbaşkanımızı korumuyor?

- Bu işlemleri “Seçilbank” mı yaptı? Böyle bir kurum mu var yoksa ona yardımcı olanlar mı var? Varsa niçin soruşturma konusu olmuyor?

Madalyonun bir başka yüzü de şu:

Kolay para kazanma hevesini besleyen kaynaklar neler?

Soruya soruyla karşılık vermek gerekirse:

- İhaleye fesat karıştırma suçunun tarihe karıştığı, bunun ihalede fırsat yaratma başarısına dönüştüğü ülkede kim böyle bir yolun nereden geçtiğini araştırmak istemez?

- Karapara kavramının ortadan kalktığı, altı ayda bir karaparanın yasal paraya, mali barış bayrağına dönüştüğü bir ülkede kim bu otobana girmek istemez?

Kim istemez?

Alın teriyle, namusuyla para kazanmak isteyenler istemez.

Bu düzenin temizlenmesi için işte o namusluların namussuzlar kadar cesur, güçlü, örgütlü olması gerekiyor.

Bir ülkede en güçlü ortaklık, en çok para getiren ortaklık suç ortaklığıysa sadece paranın rengi değil, günün rengi de karaya dönmüş demektir!

