Paratoner Şimşek!

25 Haziran 2024 Salı

AKP’nin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe arasındaki dört saatlik görüşme beklendiği gibi sonuçlandı. Bir şey beklenmiyordu, öyle oldu.

Bayram sürecinde bir kez daha tanık olduk ki milletin ilk üç gündemi şöyle:

Ekonomi, ekonomi, ekonomi!

Sokakta, bayramlaşmada, pazarda ne sorarsanız sorun, konu ekonomiye geliyor. Hayat pahalılığına değinen başka bir konuya geçmek üzereyken yanındaki çarkların dönmediğini söylüyor. Bir başkası göçmenlerden söz ederken işin özünün ekonomi olduğunu vurguluyor.

İlk üç gündem diye sıralamamızın nedeni de bu! Millet hangi konu gündeme gelirse gelsin, ucunun ekonomiye dokunduğunu görüyor, yaşıyor!

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Mehmet Şimşek’in soyadına gönderme yapılarak durumu anlatmaya çalışan pek çok başlık üretildi:

Şimşek çaktı... Zamlar Şimşek hızında yükseliyor... Vergi paketi şimşekleri üzerine çekti!..

Ancak dünkü görüşmeyle bir kez daha ortaya çıktı ki Şimşek’in ana işlevi şu:

Paratoner!

İçinde “para” geçtiği için tanımlama Şimşek’in hoşuna gidebilir ama tepkiler, istemler onda toplanıyor. O da hepsini üstüne çekip fiilen yumuşatıyor!

Karatepe görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda Şimşek’in yüzüne neler söylediğini tek tek sıraladı. Öyle anlaşılıyor ki Şimşek, paratoner olarak dinleyip kendi bildiğini okumuş.

Bundan başkası beklenebilir miydi?

Beklenemezdi... Şimşek, değil CHP’den AKP’den gelen istemleri bile dikkate almayacak. İşlevi bu. Erdoğan da konu kendi üzerinden çekilsin, biraz da CHP’ye bulaşsın diye görüşmeyi önerdi.

Bulunduğu coğrafya, uluslararası ilişkileri, küresel yapı ile kurulan entegrasyon ve benzer bileşenler toplandığında şu söylenebilir:

Türkiye ekonomisi batamaz!

Batarsa, payını alacaklar, pazarını kaybedecekler de zarar görür.

Batma noktasına geldiği an, şu soru gündeme gelir:

Yükü kimin sırtına yükleyelim?

Yanıt belli:

Milletin sırtına!

Şimşek bu sürecin IMF özel temsilciliğini, küresel yapının sözcülüğünü yapıyor. Millete de “Rasyonel politikalar uygulayan bakan” formatıyla mutlaka yapılması gerekenleri dayatıyor.

Gündemde yeni vergiler var.

Kime?

Bu da millete...

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CHP’nin Şimşek’le kurduğu diyalog bu ortamda ne sonuç verir?

Dün bir kez daha gördük ki hiçbir sonuç vermez.

Milletin kriz altında inim inim inlediği bir ortamda diyalog hangi partinin işine yarar, hangi partiye yaramaz gibi soruları bir yana bırakalım.

Temel soru şu:

CHP, faturanın millete kesilmesini önleyebilecek mi?

Bu yönde neler yapacak?

AKP’nin uyguladığı ekonomi politikasına karşı önerileri neler?

Karatepe’nin dünkü açıklamaları bu sorulara tam yanıt değildi. Bir bakıma ağrı kesiciler önerdi!

Ağrı kesici elbette önemlidir ama tedavi değildir.

Gelinen noktada CHP, AKP politikalarının değişmeyeceğini, fakirden alıp zengine vermeye devam edeceğini yaşayarak görmüş oldu.

Artık yeni bir görüşme yapıp benzer sonuçlar almanın faydası olmadığı görüldü.

CHP’den iki temel beklenti var:

1- Hayat pahalılığı, gelir uçurumu başta olmak üzere güncel sorunların çözümünü milletle paylaşması.

2- AKP’nin yürüttüğü ekonomi politikasına alternatif olarak ne planladığını açıklaması.

Eğer, “AKP’nin liberal politikalarını ben biraz daha halkçı, biraz daha adil uygulamak istiyorum, hepsi bu” derse...

İşte bu olmaz!

