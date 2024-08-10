Şahsıma mektuplar (30) Cibilliyetsizler!

10 Ağustos 2024 Cumartesi

Bereketli bir haftayı daha geride bıraktık. Haftayı üç hakaret, beş yasak, yedi ekonomik vaat, bir o kadar pembe tablo ile kapattık.

Güya bizim argo terimleri sözlüğümüz hayli zengin diyorlar. Tam tersine, çok sığ. Dön dolaş benzer sözler etrafındayız.

Daha yaratıcı olmak lazım. Şahsım bu alanda daha alçak sözler bulacak, magma tabakasına kadar yolu var, bizden alçak söz bulan olursa beri gelsin, uygun yere gömelim!

Sürtük sözünü sevmiştim. Biraz daha güzelini bulun dedim, bana cibilliyetsizle geldiler. Anlamını da söylediler. Yaradılıştan kötü, sütü bozuk, soysuz demekmiş!

Fena değil.

Bu illete daha ağır ne söyleyebilirim, araştırıyorum!

Ev zencileri de iyiydi. Tek sorun zenciler alınmasın yeter!

İlletin ne düşündüğü umurumda olmaz!

Bunlar çöl eskimoları.

Bunlar kutup develeri.

Bunlara acıdın mı acınacak duruma düşeriz!

***

Bu hafta pembe tablo yarışmasında birinciliği Merkez Bankası’na mı versem, TÜİK’e versem bilemedim!

İkisi de birbirinden şahane!

Daha ne!

Merkez Bankası’nın hedeflerinin çoğu tutmuyor ama olsun! Asıl olan hedef belirlemek.

Zaten bu “hedef tutmadı” lafını da hangi dandik ekonomist bozuntuları uyduruyorsa illet oluyorum. Ulan rakam manyakları, ulan gösterge salakları, mademki hedef tutmadı diyorsunuz, bunun ne anlama geldiğini de adam gibi açıklayın, madam gibi değil.

Size öğreteyim; benim Merkez Banka’m bir enflasyon hedefi belirler, yılın sonunda enflasyon o hedefe yaklaşır, yaklaşmaz, o benim meselem değil ki enflasyonun meselesi!

Biz yılın sonunda enflasyon yüzde 40 olacak demişiz. Enflasyon ne yapmış? Yüzde 70 olmuş. Bu durumda ne oluyor, enflasyon hedefin dışına çıkmış oluyor.

Mesele bu kadar açıkken bu meseleyi mesele yapana ne denirse ben onu diyorum!

Yoksa bizim yaptığımız özel bir şey yok.

Gelelim TÜİK’le alay etmeye kalkan akıl fukarası, düşkün, çürük takımına.

TÜİK 1 litre zeytinyağının 1 kilo zeytinden ucuz olduğunu açıklamış.

Kıyamet koptu. Güya hesaplamışlar 1 litre zeytinyağı 5 kilo zeytinden çıkıyormuş. Nasıl ucuz olurmuş!

Ulan benim arıdan daha iyi bal yapan becerikli girişimcim bunu başardıysa niye kıskanıyorsunuz?

Başarıya odaklanma diye bir şey yok bunlarda!

TÜİK, zeytinyağını, zeytinden ucuza mı mal etti, sen de kaşar peynirini sütten ucuza üret!

***

Şimdi vergi sistemini daha da adil hale getirmek için kolları açıp sıvadık.

O kadar güzel sıvayacağız ki değil Almanya bütün dünya bizi kıskanacak!

Gaz bulamadık ama kaz bulduk!

Yol yol bitmiyor!

Bütün mesele yolunmayı zevk haline getirmek!

Milletim bundan o kadar çok zevk alıyor ki biri çıkıp “Müjde, seni yolunacak kaz gibi görenlerden hesap soracağım. Bundan sonra seni yoldurmayacağım” dese karşı çıkarlar.

“Mümkün değil” derler.

“Bizi mutlaka yolarlar” derler!

“İnşallah bundan sonra yolarken daha fazla acıtmazlar” derler!

İşte bu yüzden biz de halkımızı yanıltmadan yoluyoruz.

Ne yani yanıltarak mı yolsaydık?

Milyonlar benim fakirlerden vergi diye aldığımı, zenginlere teşvik diye vermemi kabul ettiğine göre cibilliyetsizlerin anlamadığı gerçek şu:

Şahsım milyonlara zulmetmiyor!

Milyonlar şahsımın zulmünü kabul ediyor!

Size ne cibilliyetsizler!

