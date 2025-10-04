Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik. Dün Ankara’ya dönerken yeniden tutuklandığını! Tek gizli tanık akıl almaz bir rahatlıkla bir insanı suçlamanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi!

25 Eylül’de ziyaret ettiğimiz Fatih Altaylı, hakkındaki iddialara bakarak, avukatlarının değerlendirmelerini dikkate alarak “Büyük ihtimalle serbest bırakırlar ama elbet burası Silivri” dedi. Dün tutukluluğunun devamına karar verildi.

Pek çok belediye başkanının, bürokratın tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş özgürce yaşamına devam ederken önceki akşam aniden şirketlerine kayyum atandı. MASAK’tan kayyuma, sürecin bu boyutuna hâkim bir müfettişe aylar sonra gelen kararın gerçek nedenini sorduk, şu yanıtı verdi:

“İddianamenin önümüzdeki ay çıkması söz konusu... CHP’yi suçlayacakları şirketlerin iç düzenini sağlayacaklardır.”

Aktaş’ın 23 şirketinden iktidar ortaklı olanları dışta tutulmuş, 16’sına kayyum atanmış!

***

Son iki güne sığan bu kararların gölgesinde önceki gün tutuklu belediye başkanları Hasan Akgün (Büyükçekmece), Prof. Ahmet Özer (Esenyurt), Hakan Bahçetepe (Gaziosmanpaşa), Utku Caner Çaykara (Avcılar) ile İstanbul Planlama Ajansı Başkanı (İPA) Buğra Gökce’yle konuştuk.

Avukatlarından, sorgu tutanaklarından not ettiklerimizin ötesinde bir hukuksuzluk ve siyasal linç girişimi söz konusu. Bilmekle görmek aynı şey değildir. Onlar bire bir yaşadıklarını anlatınca bilgi-belgenin daha ötesinde bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyorsunuz.

Buğra Gökce’ye sorulan sorularla tutuklanma nedeni arasında bağ yok. Başlıca “suçu” İPA’yı gelecekte Devlet Planlama Teşkilatı’nın temeli olabilecek bir yapıya kavuşturmak.

Hasan Akgün 50 yıl 9 aydır yerel yönetimin içinde. “Enerjim yerinde, bir o kadar daha yaparım” diyor. “Suçu” yedinci dönemde de Büyükçekmece’nin yarısının oyunu alarak seçilirken CHP’de değişimin kaçınılmaz olduğunu söyleyenlerin başında gelmek!

Prof. Ahmet Özer, “Esenyurt Türkiye’nin en büyük ilçesi. Burada başarılan kent uzlaşısı İstanbul’da daha güçlü bir zaferi getirdi” diyor. Bu başlı başına büyük bir “suç”!

Hakan Bahçetepe güler yüzle bizi karşılarken “Adaylıkta rakibim yoktu. Cumhur İttifakı’nın 20 puan gerisinde olduğumuz için kazanılması en zor yerdi. Ama değişimin gücüyle başardık” diyor. Bir bakıma da “suçu” itiraf ediyor!

Utku Caner Çaykara, kendi anlatımıyla 1980’den bu yana CHP gençlik kollarında aktif çalışırken belediye başkanı seçilen ilk kişi! 4-5 Kasım kurultayındaki değişim heyecanını öyle anlattı ki! Hâlâ yaşıyor!

***

Her biri gazete sayfasının tümünü kapsayacak içerikteki görüşmelerimizi mutlaka okura ulaştıracağız.

Tümünün ortak paydası şunlardı:

- 31 Mart 2024’te İstanbul’da elde edilen başarının çok önemi parçası olmaları...

- İmamoğlu ile yürüme kararlılığında olmaları...

- Özgür Çelik’in başkanlığında İstanbul il örgütüyle tam bir bütünlük içinde olmaları...

- Özellikle 19 Mart sonrasında Özgür Özel’in süreci çok iyi taşıdığı görüşünde birleşmeler, hep birlikte başarıya inanmaları...

Bunlar bir partiyi zafere götüren çok “tehlikeli” birliktelikler.

Asla Vazgeçme kitabımızda İmamoğlu’nun kişisel başarısının yanında bir özelliğine daha dikkat çekmiştik:

- Belediye başkanları yetiştiren belediye başkanı!

Hasan başkanı elbet ayırıyoruz ama genç başkanların tümü İmamoğlu ile yerel yönetime geçmiş.

Silivri yolculuğunda karşılaştığımız görüp geçirmiş bir yurttaş şöyle dedi:

“Orada devlet yatıyor!”

Takıldık:

- Silivristan yani!

Bütün hukuksuzlukları, bütün haksızlıklarıyla...

Bütün umutları, bütün azim ve kararlılıklarıyla!