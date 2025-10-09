Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nadir toprak elementleri!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Nadir toprak elementleri!

09.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

ABD’nin Rusya’yla yaptığı, “Ukrayna’nın üstü senin altı benim olsun. Nadir toprak elementlerini ben çıkarayım” pazarlığının ardından Trump’ın Erdoğan’la görüşmesinde Eskişehir’deki rezervlere göz dikmesiyle konu Türkiye kamuoyunun da gündemine girdi.

Biz Türkler bilinen geçmişiyle 10 bin yıllık tarım devriminin içinde yer aldık. Eti kurutmayı, yoğurdu insanlığa armağan ettik. Üç asırlık Sanayi Devrimi’nin montajcısı olarak sahne aldık. İçinden geçtiğimiz iletişim devriminin müşterisiyiz!

Bu devrimin içinde yer alabilecek miyiz?

Mevcut eğitim sistemiyle çok zor!

***

Nadir toprak elementleri dünya gündemine 21. yüzyılla birlikte girdi ama Türkiye gündemine henüz gerçek anlamda girdiği söylenemez!

Her şey bir yana bu konuda neyimiz var neyimiz yok onu bile bilmiyoruz.

Yabancıların ilgisiyle tanış olduğumuz bu kavramın içini doldurabilmek için öncelikle araştırma geliştirme çalışmalarının olması gerekir. Henüz bu konuda kapsamlı bir çalışma yok. Madencilik alanında etkin faaliyet yürüten kimi kurumların yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler bizi üzdü ama şaşırtmadı.

Önce önümüzdeki dönem adını daha fazla duyacağımız nadir toprak elementlerinden bazılarının adlarını ve kullanım alanlarını sıralayalım:

Skandiyum (havacılık bileşenleri, buhar lambaları), Hriyum (lazerler, mikrodalga filtreleri), lantan (kamera lensleri, pil elektronları), promedyum (nükleer piller), samaryum (nötron yakalama, mıknatıslar), iterbiyum (kızılötesi lazer, kimyasal indirgenler)...

Liste uzayıp gidiyor.

Bu elementlerin gerek rezervinde gerekse üretiminde başı Çin çekiyor.

Amerika Jeolojik Araştırıma Kurumu (USGS) verilerine göre üretim sıralaması oransal olarak şöyle:

Çin yüzde 68, ABD 12, Burma 10, Avustralya 5, Tayland 2, Hindistan 0.8, Rusya 0.7.

Bilinen rezerv oranları da şu şekilde sıralanıyor:

Çin yüzde 40, Vietnam 20, Brezilya 19, Rusya 9, Hindistan 6, Avustralya 5, ABD 2.

Türkiye bu alana o kadar yabancı ki bu yazıyı yazarken “nadir toprak elementleri” dediğinizde “nadir” sözcüğünün baş harfini büyük yazıyor. Nadir olsa olsa bir insan adıdır diye düşünüyor akıllı aygıt!

***

Türkiye’nin bu konuları hakkıyla konuşabilmesi için önce bilinen madenlerine nasıl baktığını dikkate almak gerekir.

En somut örnek bor madeni. Dünyanın en büyük rezervi bizde ama tonunu 360 dolara satıyoruz. İşlendi mi değil kilo, gramla!

Maden kaynaklarına sahip olmak kadar onu işleme gücüne ve beynine de sahip olmak gerekir.

AKP iktidarı çevreleri yıllarca şu yalanı yaydılar:

Lozan’ın gizli maddeleri var. Orada madenlerimizi işletemeyeceğimiz yazıyor. 100. yıl dolunca tüm gizli maddeler açıklanacak.

100 yılın üzerinden iki yıl geçti, gerçek şu:

AKP gelene dek 2000’in altında olan toplam maden ruhsatı bugün 400 bine ulaştı. Yanlış okumadınız iki binden dört yüz bine! Rezervlerin çoğu yabancı tekellere ya da onlarla ortak olanlara verildi. Altın, gümüş gibi değerli madenler de dahil olmak üzere kamunun payı net olarak açıklanmamakla birlikte yüzde 2!

Üstelik iktidar maden-doğa denkleminde hep madenlerden yana tavır koyuyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuyu bütün boyutlarıyla gündeme taşımasını önemsiyoruz.

Önceliğin insan ve doğanın korunması olduğu bir denklemle maden üretimini ne yazık ki kurumlaştıramadık!

İlgili Konular: #AKP #Özgür Özel #İktidar #nadir toprak elementleri

Yazarın Son Yazıları

Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025
Eğitimde yeni bir bozum mu?

Klasik söylemdir, “Eğitim yapboz tahtasına döndü” denir ama her değişiklik sorunları çözmek yerine katladığı için “yap” kısmı yok...

Devamını Oku
08.10.2025
Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025
Sıfır muhalefet... Tam otokrasi!

CHP İstanbul il binasına yönelik polis ablukası ve devamında binanın biber gazıyla ele geçirilmesi ancak olağanüstü durumlarda, darbe günlerinde meydana gelebilecek bir durum.

Devamını Oku
09.09.2025
Tarih verdi, 'Düğüm çözülecek' dedi!

Güvenlik deyince akla ilk, can ve mal güvenliği gelir ama Türkiye’de pek çok alanda güvenlik kalmadı.

Devamını Oku
06.09.2025
Darbeden beter!

Hukukun yolu bir. Hukukun dışına çıktınız mı, yol çok!

Devamını Oku
04.09.2025
Demokrasiye eylül darbesi!

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olarak 19 Mart sürecinde planlanan operasyonun düğmesine eylül ayında basıldığı anlaşılıyor.

Devamını Oku
03.09.2025
Bir Haberal mucizesi!

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, Türkiye’de organ naklinin kurumlaştırıcısı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bilimsel alanda yaptıklarını sayılara dökmek gelinen noktayı göstermesi bakımından önemlidir.

Devamını Oku
02.09.2025
İnan Güney: Beyoğlu’nun dervişi!

Bir süredir Ankara’da şöyle bir kulis dolaşıyor...

Devamını Oku
30.08.2025
Büyük Sevr projesi!

Bölgemizde ABD’nin bir yerinden bulaştığı her gelişmenin Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) parçası olduğunu yeri geldikçe vurguluyoruz.

Devamını Oku
28.08.2025
Suriye’de bölünmeye giden adımlar...

Son iki günde Suriye’ye ilişkin iki haber art arda geldi.

Devamını Oku
27.08.2025
İstikşafi komisyon!

İstikşafi sözcüğü zaman zaman siyasi gelişmeleri tanımlamada kullanılıyor. Genellikle sonuç alınması zor durumlarda akla geliyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Tutuklu aileleriyle!

Dün Saraçhane parkında daha farklı bir buluşma vardı.

Devamını Oku
23.08.2025
Operasyon alabora!

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu beşinci ayını doldururken İBB operasyonları da inandırıcılık ömrünü büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.

Devamını Oku
21.08.2025
Cumhuriyet kadın devrimidir!

Özlem Çerçioğlu’nun sonuçları itibarıyla etkin pişmanlıktan yararlanıp cumhurbaşkanının himayelerinde AKP’ye katılmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada “kadın” kimliğine dayalı bir furya başladı.

Devamını Oku
20.08.2025
TrumPutin süreci!

ABD Başkanı Trump’la Rusya Devlet Başkanı Putin’in Alaska zirvesinin artçı etkileri devam ediyor.

Devamını Oku
19.08.2025
150. gün!

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınışının 150. günü!

Devamını Oku
16.08.2025
Bahçeli’nin siyaseti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta başında yaptığı açıklamalar sonbaharda siyasi gündemin büyük ölçüde derinleşeceğini gösteriyor.

Devamını Oku
14.08.2025
The Kafkaslar!

Ve ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) önemli bir parçası olarak Kafkaslar’da çok ciddi bir adım attı.

Devamını Oku
13.08.2025
Bir adım sonrası: Cehalet diploması!

Bir haftalık aradan sonra merhaba. Dün sabah yazılara hangi konuyla başlamalı sorusunu kendimize sorarken Türkiye’de köşe yazısı yazmanın zorluğunu bir kez daha duyumsadık! Şöyle ki:

Devamını Oku
12.08.2025
CHP süreci millet projesine çevirebilir!

TBMM üyelerinden oluşan ancak TBMM’nin iç tüzüğü dışında kurulan komisyon ilk toplantısını son anda bir değişiklik olmazsa 5 Ağustos Salı günü yapacak.

Devamını Oku
02.08.2025
İzmir’e operasyonda birinci perde!

Temmuz ayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik şafak operasyonu ile başlamıştı.

Devamını Oku
31.07.2025
Ankara’da biatrasi!

Ankara’da, geçici adı “terörsüz Türkiye” olan komisyona CHP’nin katılıp katılmaması konuşulurken İstanbul’da İBB’ye yönelik operasyonların yanlış saymadıysak yedincisi yapıldı.

Devamını Oku
30.07.2025
Felaketler ülkesi!

Gazete sayfaları, ekranlar her yer kıpkırmızı. “Ciğerimiz yanıyor” sözü yetersiz, yüreğimiz, beynimiz, geleceğimiz, ülkemiz yanıyor.

Devamını Oku
29.07.2025
'Parçası olmayacağız!'

İstim arkadan gelsin, Osmanlı’nın son döneminde ortaya bilinen anlatılan bir sözdür.

Devamını Oku
26.07.2025