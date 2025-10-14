Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!
Mustafa Balbay
Son Köşe Yazıları

Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

14.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı. Saldırının başkente de uzanması sıradan bir durum değil. İBB operasyonlarının devamı olmaktan çok, yeni bir evre olarak değerlendirilebilir.

Öncelikle 19 Mart’tan bu yana sık dillendirilen bir yaklaşımın çöktüğünü vurgulayalım. Bir bakış şöyleydi:

- İmamoğlu çok acele etti. Etmeseydi başına bunlar gelmezdi!

Yavaş’a yönelik saldırılardan sonra soralım:

- Yavaş çok mu acele etti de usul usul dokunmaya başladılar?

Mesele acele etme etmeme meselesi değil, Erdoğan’ın karşısına onu yenecek adayın çıkma çıkmama meselesi!

Geniş bir yelpaze içindeki tüm anketler gösteriyor ki İmamoğlu da Yavaş da Erdoğan’ı yenecek oy oranına ulaşmış durumda.

***

Hafta sonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’ndan Yavaş’la ilgili soruşturma izni istedi! Şu hukukun güzelliğine bakın! Bugüne kadar başta İmamoğlu olmak üzere tutuklanan, hakkında işlem yapılan belediye başkanları için hukuk eksiksiz işletilmiş de aynısı Yavaş’a da uygulanıyor.

Soruşturma niçin isteniyor?

Milli bayramlarda verilen konserlerde kamu zarara uğratıldı diye?

Konuyla ilgili daha önce soruşturma açılmış mı?

İlk iddia ortaya atıldığı an Mansur Yavaş harekete geçiyor. Zarara uğratma olmamasına karşın işlem eksikliği gördüğü kişileri o görevden uzaklaştırıyor. Soruşturma başlatıyor.

Soruşturmadan ne sonuç çıkıyor?

Mülkiye müfettişlerince olayın belediye başkanı olarak Yavaş’la ilgili boyutu olmadığı saptanıyor. Kamu zararının da oluşmadığı belirtiliyor.

Sonra ne oluyor?

Soruşturmanın şekli değiştirilerek şafak baskınıyla 23 Eylül günü eski ve yeni 13 belediye çalışanı gözaltına alınıyor. 5’i tutuklanıyor. 9 Ekim günü de iddianame hazırlanıyor. Yargılama zemini olarak başta kamuyu zarara uğratma kullanılmıştı. Bu oturmayınca zimmetten gidiliyor. Sanıkların yedişer yıla kadar hapsi isteniyor.

Yavaş iddianamenin neresinde?

Hiçbir yerinde. İddianameyi yazanlar ancak söz konusu konserlerin organizasyonuyla doğrudan ilgili kişilerin yargılanabileceğini düşünüyor.

Yavaş iddianamede olmayınca ne oluyor?

Ertesi gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yavaş ve özel kalem müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni istiyor!

Hedef olarak milli bayram konserlerinin seçilmesinin de ideolojik bir anlamı var.

Eğer belediyenin her işleminden başkanı sorumlu tutarsanız, bir polis suça bulaştığında içişleri bakanını, ihmal sonucu hasta öldüğünde sağlık bakanını ifadeye çağırmanız gerekir.

***

Baştaki konuya dönersek...

Yavaş, 2019’daki seçim başarısının rastlantı olmadığını gösterdi, 2024’te başarısını katladı. Öyle katladı ki en yakın rakibini ikiye katladı, CHP’li ilçe belediyesinin beşe katlanmasında öncü oldu. Belediye meclisinde azınlıktan ezici çoğunluğa geçti.

Gündemdeki suçlamada 2021-2024 yılları arasındaki 32 konsere ödenen 154 milyon liranın hesabı soruluyor. Yavaş, sadece Dikimevi-NATOYOLU raylı sistem ihalesinde yeniden teklif isteyerek hattın 6.7 milyar lira daha ucuza ihale edilmesini sağladı.

Yavaş’ın çılgın projesi” var mı, diye soranlara sözümüz şu:

Yavaş, hesap verebilirlik ilkesiyle hareket eden bir başkan. Nereye ne kadar yatırım yaptığı ortada, sosyal yardımlar ortada. Bütün bunların yanında Yavaş’ın iki büyük projesi var:

Huzur ve güven!

Kavga eden, düşman üreten, ne zaman kime çatacağı belirsiz, rant üretirken bölüşümü önceden yapan bir başkan değil!

Yavaş’ın bu gücü olmadık karalamalarla küçültülemez.

İlgili Konular: #Mansur Yavaş

Yazarın Son Yazıları

Gazze harap olduktan sonra!

O bilinen “Basra harap olduktan sonra” deyişi ne yazık ki Gazze’ye de uyuyor. Yüzde 85’i harap olmuş, her 20 kişinden biri ölmüş ya da kaybolmuş, bebekleri ölüme doğmuş Gazze’de barışa giden yola ilişkin bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Devamını Oku
15.10.2025
Yavaş’ın en büyük projesi: Huzur-güven!

Seçeneğini aşağı çekmekten başka seçeneği kalmamış bir iktidarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da hedef alacağı aşikârdı.

Devamını Oku
14.10.2025
Tuğla...

1990’lı yılların faili meçhul cinayetler sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın Uğur Mumcu cinayeti için kullandığı “tuğla” sözcüğü Ekrem İmamoğlu ve zafer arkadaşlarının iddianamesinde de gündeme geldi!

Devamını Oku
11.10.2025
Nadir toprak elementleri!

Sanayi Devrimi’nde kömür, demir, çelik neyse bugünün iletişim devriminde nadir toprak elementleri o!

Devamını Oku
09.10.2025
Eğitimde yeni bir bozum mu?

Klasik söylemdir, “Eğitim yapboz tahtasına döndü” denir ama her değişiklik sorunları çözmek yerine katladığı için “yap” kısmı yok...

Devamını Oku
08.10.2025
Meclis zemini!

21 Ekim 1999’da alçakça bir saldırıyla aramızdan koparılan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi kitabında Meclis’in birleştiriciliğini şöyle özetler:

Devamını Oku
07.10.2025
Silivristan!

Önceki gün Silivri’ye giderken Ayşe Barım’ın serbest bırakıldığını öğrendik.

Devamını Oku
04.10.2025
Hakan Fidan tartışılan o sözlerini bilerek mi söyledi?

Ava giderken av olmak diye bir deyim vardır.

Devamını Oku
02.10.2025
Amer-İslam!

Önceki akşam Gazze’deki en hafif anlatımla “soykırım” denebilecek felaketin sona erebileceği umuduyla Trump-Netanyahu görüşmesini bekledik.

Devamını Oku
01.10.2025
ABD ile kapitülasyon!

Erdoğan’ın Trump görüşmesinden çıkan sonuçların açıklanan kısmını başlıktaki gibi özetleyebiliriz. Kapitülasyonun anlamı şöyle:

Devamını Oku
30.09.2025
Silivri’de sabit kalemler!

Perşembe günü Silivri’deydik.

Devamını Oku
27.09.2025
Parseller ve konserler!

Yeri geldikçe vurguladığımız CHP’ye yönelik üçlü kıskacın bütün yönleriyle işletildiği günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
25.09.2025
Tunç Soyer’in kooperatif ‘suçu’!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 Temmuz’dan beri tutuklu olarak adaleti bekliyor.

Devamını Oku
24.09.2025
CHP’de yükselen üçlü!

CHP’nin, olağan-olağanüstü onlarca kurultayını izledik. Yenimahalle Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 22. olağanüstü kurultay atmosferi en farklı olanlardan biriydi.

Devamını Oku
23.09.2025
Dokuz Adanalı genç!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğini de yürüttüğü sırada, 5 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

Devamını Oku
20.09.2025
Ekonomi iyi yürütülüyor!

Siyasetin en gerçekçi tanımlarından biri şudur: Ekonominin paylaşımı!

Devamını Oku
18.09.2025
Kemal Bey’in 4 B’si!

Baştan vurgulayalım, bu yazıyı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın-uzak çevresinden aldığımız herhangi bir bilgiye, duyuma dayalı yazmıyoruz!

Devamını Oku
17.09.2025
CHP yargı duvarını aştı!

CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kongresinin iptali istemiyle açılan dava dördüncü kez ertelendi. Yeni duruşma 24 Ekim’de...

Devamını Oku
16.09.2025
Silivri’de 12 Eylül!

Bir 12 Eylül gününde Silivri’deyiz.

Devamını Oku
13.09.2025
Kemal Bey’in aradığı garantiler!

Siyaset yeni bir dalgalanmanın eşiğine geldi.

Devamını Oku
11.09.2025
15 Eylül senaryoları!

Tam öngörülemezlik halindeyiz.

Devamını Oku
10.09.2025
Sıfır muhalefet... Tam otokrasi!

CHP İstanbul il binasına yönelik polis ablukası ve devamında binanın biber gazıyla ele geçirilmesi ancak olağanüstü durumlarda, darbe günlerinde meydana gelebilecek bir durum.

Devamını Oku
09.09.2025
Tarih verdi, 'Düğüm çözülecek' dedi!

Güvenlik deyince akla ilk, can ve mal güvenliği gelir ama Türkiye’de pek çok alanda güvenlik kalmadı.

Devamını Oku
06.09.2025
Darbeden beter!

Hukukun yolu bir. Hukukun dışına çıktınız mı, yol çok!

Devamını Oku
04.09.2025
Demokrasiye eylül darbesi!

CHP’nin kurumsal kimliğine yönelik olarak 19 Mart sürecinde planlanan operasyonun düğmesine eylül ayında basıldığı anlaşılıyor.

Devamını Oku
03.09.2025
Bir Haberal mucizesi!

Başkent Üniversitesi’nin kurucusu, Türkiye’de organ naklinin kurumlaştırıcısı Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bilimsel alanda yaptıklarını sayılara dökmek gelinen noktayı göstermesi bakımından önemlidir.

Devamını Oku
02.09.2025
İnan Güney: Beyoğlu’nun dervişi!

Bir süredir Ankara’da şöyle bir kulis dolaşıyor...

Devamını Oku
30.08.2025
Büyük Sevr projesi!

Bölgemizde ABD’nin bir yerinden bulaştığı her gelişmenin Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) parçası olduğunu yeri geldikçe vurguluyoruz.

Devamını Oku
28.08.2025
Suriye’de bölünmeye giden adımlar...

Son iki günde Suriye’ye ilişkin iki haber art arda geldi.

Devamını Oku
27.08.2025
İstikşafi komisyon!

İstikşafi sözcüğü zaman zaman siyasi gelişmeleri tanımlamada kullanılıyor. Genellikle sonuç alınması zor durumlarda akla geliyor.

Devamını Oku
26.08.2025
Tutuklu aileleriyle!

Dün Saraçhane parkında daha farklı bir buluşma vardı.

Devamını Oku
23.08.2025
Operasyon alabora!

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu beşinci ayını doldururken İBB operasyonları da inandırıcılık ömrünü büyük ölçüde doldurmuş görünüyor.

Devamını Oku
21.08.2025
Cumhuriyet kadın devrimidir!

Özlem Çerçioğlu’nun sonuçları itibarıyla etkin pişmanlıktan yararlanıp cumhurbaşkanının himayelerinde AKP’ye katılmasıyla birlikte özellikle sosyal medyada “kadın” kimliğine dayalı bir furya başladı.

Devamını Oku
20.08.2025
TrumPutin süreci!

ABD Başkanı Trump’la Rusya Devlet Başkanı Putin’in Alaska zirvesinin artçı etkileri devam ediyor.

Devamını Oku
19.08.2025
150. gün!

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınışının 150. günü!

Devamını Oku
16.08.2025
Bahçeli’nin siyaseti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hafta başında yaptığı açıklamalar sonbaharda siyasi gündemin büyük ölçüde derinleşeceğini gösteriyor.

Devamını Oku
14.08.2025
The Kafkaslar!

Ve ABD, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) önemli bir parçası olarak Kafkaslar’da çok ciddi bir adım attı.

Devamını Oku
13.08.2025
Bir adım sonrası: Cehalet diploması!

Bir haftalık aradan sonra merhaba. Dün sabah yazılara hangi konuyla başlamalı sorusunu kendimize sorarken Türkiye’de köşe yazısı yazmanın zorluğunu bir kez daha duyumsadık! Şöyle ki:

Devamını Oku
12.08.2025
CHP süreci millet projesine çevirebilir!

TBMM üyelerinden oluşan ancak TBMM’nin iç tüzüğü dışında kurulan komisyon ilk toplantısını son anda bir değişiklik olmazsa 5 Ağustos Salı günü yapacak.

Devamını Oku
02.08.2025
İzmir’e operasyonda birinci perde!

Temmuz ayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik şafak operasyonu ile başlamıştı.

Devamını Oku
31.07.2025