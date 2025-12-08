Yazarın Son Yazıları

Emin adımlar

Maçın genelinde oyunun hâkimi Trabzonspor’du. Muçi’nin akıl dolu golleri Fırtına’yı 2-0 üstünlüğe taşırken Pina’nın gördüğü kırmızı kart dengeyi bir anda değiştirdi. Göztepe Dennis’le farkı 1’e indirdi.

Trabzonspor’un bir şehri vardır

Trabzonspor’da 100. dakikada gelen golle yüzler gülüyor.

Ara ilaç olur mu?

Mehmet Ali Yılmaz sezonunda zirve mücadelesi yapan Trabzonspor, lider Galatasaray karşısında İstanbul’da hem oyun hem mücadele hem de skor olarak istediğini alarak kente döndü.

İyi mi kötü mü?

Trabzonspor geçen hafta G.Saray karşısındaki iyi futbolu, mücadeleyi ve aldığı 1 puan ile kazandığı prestiji eliyle yok etti!

Ben de varım...

Süper Ligin zirvesindeki iki takımın mücadelesinde Galatasaray, hem oyuncu kalitesi ve derinliği hem de saha-seyirci açısından avantajlıydı.

Altın değerinde 3 puan

Karadeniz derbisinin kazananı Trabzonspor oldu.

Trabzonspor’un zirve inadı

Karadeniz Fırtınası, Kayserispor karşısında aldığı farklı galibiyetle zirve yarışında “Ben de varım” dedi. Hâlâ daha kadroya yeni katılanlar olmasına karşın Fatih Tekke, takım olabilme yolundaki çabalarını oyuncularında görmenin keyfini ve heyecanını yaşıyor.

Hak, hukuk...

Trabzon’da Fenerbahçe sevgisi, Ali Şen’in televizyonda “Bir taşa şampiyonluğu aldım” söylemiyle bitti.

Hakem-VAR iş birliği

F.Bahçe’nin oyuncu kalitesi ve coşkulu taraftarıyla buna ihtiyacı yok! Okay’a verilen kırmızı kart doğruydu. Merakım şu; hakem ve VAR, aynı pozisyonlarda F.Bahçe’nin aleyhine karar verir miydi?

Uğurcan’ın vedası

Uzun bir aradan sonra 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un başarılı kaptanı Uğurcan Çakır, Trabzon’a ve Trabzonspor’a veda etti.

Sonuç iyi ya oyun

Trabzonspor bu hafta sonu Karadeniz derbisinde Samsunspor’u ağırlayacak.

Aynı dili konuşmak

Trabzonspor sezona iyi başladı.

Atan ve tutan

Trabzonspor sezona ligin yeni takımı Kocaelispor’u yenerek 3 puanla “Merhaba” dedi.

Hak, hukuk...

Trabzonspor kuruluşunun 58. yılını kutladı. Karadeniz Fırtınası yeni sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Ancak transferde beklenen ofansif orta saha oyuncusu henüz kadroya dahil olmadı.

Tekke’den beklenti

Yeni sezonun ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor karşılaşmasına kadar çalışmalarını Trabzon’da devam ettirecek Karadeniz ekibinde Fatih Tekke’nin de ısrarla istediği oyun kurucu transferinde sona gelindiği bilgisi var.

Trabzonspor başarı planlıyor

Şamil Ekinci sezonunda beklentilerin altında kalan Trabzonspor yeni sezonda Fatih Tekke ile sevenlerinin özlediği günlere geri dönmenin planlarını yapıyor.

Rastgele...

Trabzonspor, efsane başkanı Şamil Ekinci’nin adının verildiği sezonu ona yakışır bir biçimde tamamlayamadı.

Hatadan ders almak

Bir sezona daha veda ederken Trabzonspor son virajda, “belki”lerle yüklü kupa finalinde Galatasaray’a kaybedip, sevenlerinin umutlarını da Gaziantep’te çimlere gömdü.

Hak eden kazandı

Tekke ile yeniden

Onlar bir avuç gençti

Tekke’nin hayali

Trabzon’da Fatih Tekke coşkusu

Rastgele kaptan

Hoş geldin kaptan, hoş geldin kral... Abdullah Avcı’nın ayrılmasının ardından Trabzonspor yönetimi kötü gidişe son vermek için Şenol Güneş’i tam yetkiyle takımın başına getirdi.

Veda ve vefa

Trabzon umutlu

Gücü yetmedi

Trabzonspor şaşırtıyor

Trabzon iyi yolda

Gözler Doğan’da

Trabzonspor nefes aldı

Saygı duyun!

Artık yeter!

Kolay harcamayın

Çakır böyle istedi

Trabzonspor özüne dönmeli

Ne demeli?

Trabzonspor’da kadro mühendisliği

Trabzon atakta

Lig yeniden dizayn ediliyor

